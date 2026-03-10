Gas Cylinder Price : జనాలకు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల సెగ.. బ్లాక్ మార్కెట్లో చుక్కలు చూపిస్తున్న రేట్లు!
Gas Cylinder Price : దేశంలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను చూపిస్తూ.. పలువురు బ్లాక్ మార్కెట్లో దారుణంగా దోపిడీ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల దేశంలో గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగాయి. డొమెస్టిక్ సిలిండర్పై రూ.60, వాణిజ్య సిలిండర్పై రూ.115 పెరిగింది. ఏపీలోని అనేక జిల్లాల్లో వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లను పెద్ద ఎత్తున బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. హోటళ్లు అధిక ధరలకు సిలిండర్లను కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. యుద్ధ సంబంధిత సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దేశీయ ఎల్పీజీ సరఫరాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కేంద్రం నిర్ణయించిన తర్వాత ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధ భయాలను చూపిస్తూ పలువురు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని.. కొంతమంది ఎల్పీజీ పంపిణీదారులు మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘిస్తూ అనధికారిక మార్గాల ద్వారా సిలిండర్లను అమ్మేస్తున్నారు. వారం క్రితం వరకు దాదాపు రూ.2,200కి లభించే 19 కిలోల వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఇప్పుడు బ్లాక్ మార్కెట్లో రూ.3,200 వరకు అమ్ముడవుతోంది.
మొదట్లో స్టాక్ అయిపోయిందని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెప్పుకొచ్చారట. అయితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా, అధిక ధరలకు సిలిండర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. కొన్ని సందర్భాల్లో గృహ వినియోగం కోసం ఉద్దేశించిన ఎల్పీజీ సిలిండర్లను చట్టవిరుద్ధంగా వాణిజ్య సిలిండర్లలో నింపి హోటళ్లకు విక్రయిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మరికొన్ని సందర్భాల్లో ధరలను పెంచడానికి కృత్రిమ కొరతను సృష్టిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వేలాది సిలిండర్లు బ్లాక్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించాయని సమాచారం.
గృహ ఎల్పీజీ ధరలను కూడా పెంచేసి బ్లాక్ మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. బ్లాక్లో సిలెండర్కు రూ.1500 దాటిపోతోంది. ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ వార్ గ్యాస్ ధరలపై ప్రభావం చూపిస్తుందనే భయం మెుదలైంది. ప్రభుత్వం ఇటీవల ఎల్బీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచింది. రీఆర్డరింగ్ నిబంధనలను కూడా కఠినం చేసింది. భారతదేశం ఎల్పీజీ డిమాండ్లో ఎక్కువ శాతం దిగుమతుల ద్వారా తీరుస్తుంది. యూఏఈ, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, కువైట్ వంటి గల్ఫ్ దేశాల నుండి ఎల్బీజీ వస్తుంది.
మరోవైపు రిటైల్ మార్కెట్లో నూనెల ధరలు కూడా అకస్మాత్తుగా పెరిగాయి. డాల్డా ధర కిలోకు రూ.8 పెరిగి రూ.146 నుండి రూ.154కి పెరిగిందని వ్యాపారులు అంటున్నారు. అదేవిధంగా పొద్దుతిరుగుడు, వేరుశనగ నూనెతో సహా చాలా వంట నూనెల ధరలు లీటరుకు రూ.8 నుండి రూ.10 వరకు పెరిగాయి. వంట నూనె ధరలు పెరగడం, ఎల్పీజీ ధరలు పెరగడం వల్ల హోటళ్లలో ఆహార ధరలపై ప్రభావం చూపడం ప్రారంభమైంది. కొన్ని హోటళ్లు తమ మెనూలో ధరలను మార్చాయి.