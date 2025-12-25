Edit Profile
    చిరు వ్యాపారులకు గుడ్‌న్యూస్.. వైజాగ్ వీధుల్లో రూ.1,425 కోట్లతో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ జోన్లు!

    విశాఖపట్నంలో వీధి వ్యాపారులకు శుభవార్త. మూడు కీలక ప్రదేశాల్లో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ జోన్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.

    Published on: Dec 25, 2025 7:50 AM IST
    By Anand Sai
    విశాఖపట్నంలో వీధి విక్రయాలను ఆధునీకరించడానికి రూ.1,425 కోట్ల ప్రాజెక్టు మూడు కీలక ప్రదేశాలలో స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ జోన్ల ఏర్పాటుతో ప్రారంభం కానుంది. అవి మధురవాడలోని ఆర్ఆర్ సెంటర్ (70 యూనిట్లు), గాజువాకలోని కూర్మన్నపాలెం వద్ద దువ్వాడ ఫ్లైఓవర్ కింద (70 యూనిట్లు), సూర్యబాగ్ సెంట్రల్ పార్క్ (110 యూనిట్లు).

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీవీఎంసీ) పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, నగర సౌందర్యాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు వీధి వ్యాపారుల జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. జీవీఎంసీ అదనపు కమిషనర్ సత్యవేణి, దక్షిణ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వంశీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్‌తో కలిసి.. జోనల్ కమిషనర్ల సమన్వయంతో జీవీఎంసీ జోన్-IV కార్యాలయం, ఇతర జోనల్ కార్యాలయాలలో లబ్ధిదారులతో సమావేశాలు నిర్వహించారు.

    ఆపరేషన్ LUNGS 2.0 కింద ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగడానికి, పాదచారుల భద్రతకు, నగర సుందరీకరణకు రోడ్లు, ఫుట్‌పాత్‌లు, జంక్షన్‌లపై ఉన్న స్టాళ్లు, దుకాణాలు వంటి ఆక్రమణలను తొలగించినట్లు సత్యవేణి చెప్పారు. అయితే ఇందులో భాగంగా జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ చొరవ ఆధునిక సౌకర్యాలతో వెండింగ్ జోన్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టుగా వెల్లడించారు. విక్రేత సంక్షేమానికి, వారి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఈ వెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉపయోగపడనుంది.

    వీధి వ్యాపారులకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని అందించడం, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం. జోన్-IV, గాజువాకలో జరిగిన సమావేశాలలో జోనల్ కమిషనర్లు, వీధి విక్రయ కమిటీలు, లబ్ధిదారులు సమావేశమయ్యారు. వారు తమ సమ్మతిని తెలిపారు. దరఖాస్తు ఫారమ్‌లను విక్రేతలకు సమర్పించడానికి జారీ చేస్తారు.

    వీధి విక్రేతల (జీవనోపాధి రక్షణ మరియు వీధి విక్రయాల నియంత్రణ) చట్టం, 2014 ప్రకారం పట్టణ స్థానిక సంస్థలు సర్వేలు, గుర్తింపు కార్డుల జారీ, వెండింగ్ ప్లాన్‌లు, వెండింగ్ మార్కెట్ల ఏర్పాటు తప్పనిసరి అని అదనపు కమిషనర్ గుర్తించారు. దీనికి అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, MEPMA ద్వారా, విక్రేతలు మరియు స్వయం సహాయక బృందాల కుటుంబాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ మార్కెట్ పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నారు.

    1,425 కోట్ల విలువైన ఈ ప్రాజెక్టుకు జీవీఎంసీ, MEPMA, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిధులు సమకూరుస్తాయి. ప్రతి లబ్ధిదారుడు ప్రత్యక్షంగా లేదా బ్యాంకు రుణాల ద్వారా రూ.2.5 లక్షలు అందిస్తారు. స్మార్ట్ స్ట్రీట్ వెండింగ్ జోన్లలో మాడ్యులర్ కియోస్క్‌లు, సౌరశక్తితో పనిచేసే లైటింగ్, డిజిటల్ చెల్లింపు సౌకర్యాలు, వ్యర్థాల సేకరణ, పారిశుద్ధ్య సేవలు, సీటింగ్ ప్రాంతాలు, సీసీటీవీ నిఘా, నైపుణ్య అభివృద్ధి మద్దతు, FSSAI ధృవీకరణ ఉంటాయి.

    ఎమ్మెల్యే వంశీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఈ చొరవను స్వాగతించారు. అందుబాటులో ఉన్న యూనిట్లను మించి దరఖాస్తులు వస్తే లాటరీ విధానాన్ని అనుసరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

