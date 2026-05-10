ఏపీ నుంచి అరుణాచలం వెళ్లేవారికి శుభవార్త - గుంటూరు - తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ పొడిగింపు!
Guntur Tirupati Train Extension : గుంటూరు - తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ను తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి వరకు పొడిగిస్తూ రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీ నుంచి అరుణాచలం, శ్రీరంగం వెళ్లే భక్తులకు ఈ రైలు ఎంతోప్రయోజనకరం కానుంది.
Guntur Tirupati Train Extension : ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల నుంచి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు వెళ్లే భక్తులకు రైల్వేశాఖ శుభవార్త అందించింది. సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న డిమాండ్ను నెరవేరుస్తూ…. గుంటూరు-తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ను (రైలు నంబర్లు: 17261/17262) తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి వరకు పొడిగించేందుకు రైల్వే శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.
మూడేళ్ల నిరీక్షణకు ఫలితం
ఈ రైలును తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం) వరకు పొడిగించాలని గత మూడేళ్లుగా భక్తులు, స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఈ దిశగా సాగిన నిరంతర ప్రయత్నాలు ఎట్టకేలకు ఫలించాయి. కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ ఎల్. మురుగన్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని ఈ అంశాన్ని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్….. వెల్లూరు, అరుణాచలం, శ్రీరంగం మీదుగా తిరుచిరాపల్లి వరకు ఈ రైలును నడిపేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
ఈ పొడిగింపు నిర్ణయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తమిళనాడులోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లే భక్తులకు ప్రయాణ కష్టాలు తీరనున్నాయి. నంద్యాల, కడప మీదుగా ప్రయాణించే ఈ రైలు ద్వారా భక్తులు ఇప్పుడు ఒకే ప్రయాణంలో పలు ప్రధాన క్షేత్రాలను దర్శించుకోవచ్చు.
- కాణిపాకం: చిత్తూరు జిల్లాలోని స్వయంభూ వినాయక క్షేత్రం.
- వెల్లూరు: ప్రసిద్ధ గోల్డెన్ టెంపుల్ (శ్రీపురం మహాలక్ష్మి ఆలయం).
- తిరువణ్ణామలై: ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన అరుణాచలేశ్వర ఆలయం.
- శ్రీరంగం: దక్షిణ భారత దేశంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన రంగనాథస్వామి క్షేత్రం.
ఈ రూట్ పొడిగింపు వల్ల కేవలం యాత్రికులకే కాకుండా….. ఉపాధి నిమిత్తం తమిళనాడు వెళ్లే సామాన్య ప్రయాణికులకు కూడా ఎంతో వెసులుబాటు కలుగుతుంది. నేరుగా రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి రావడంతో సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా అవుతాయని ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.