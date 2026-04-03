GVMC : ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించడానికి జీవీఎంసీ ప్లానింగ్.. ఫ్రీ లెఫ్ట్ టర్న్లు
GVMC : ట్రాఫిక్ సమస్యలను తగ్గించేందుకు గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇందుకోసం ఎక్కడికక్కడ ఫ్రీ లెఫ్ట్లను ఏర్పాటు చేయనుంది.
పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు విశాఖపట్నంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ఫ్రీ లెఫ్ట్ టర్న్లను అమలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని జీవీఎంసీ కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం విమ్స్ ఆసుపత్రి నుండి విశాఖ వ్యాలీ స్కూల్ జంక్షన్ మీదుగా హనుమంతవాక జంక్షన్ వరకు ఉన్న తూర్పు జోన్ మార్గాన్ని తనిఖీ చేశారు. తూర్పు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు, జాతీయ రహదారిపై, ముఖ్యంగా హనుమంతవాక, విశాఖ వ్యాలీ జంక్షన్ మధ్య తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
వాహన, పాదచారుల రాకపోకలను మెరుగుపరచడానికి ఫ్రీ లెఫ్ట్ టర్న్లను ప్రవేశపెట్టాలని అధికారులకు ఈ సందర్భంగా సూచించారు. ఈ ప్రతిపాదనపై జీవీఎంసీ అధికారులు వెంటనే చర్యలు మెుదలుపెట్టారు. ఆదర్శ్ నగర్ ఓల్డ్ డెయిరీ ఫామ్ జంక్షన్ వద్ద ఫ్రీ లెఫ్ట్ టర్న్ల కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని, అలాగే ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళిక కోసం జాతీయ రహదారుల అథారిటీతో సమన్వయం చేసుకోవాలని కమిషనర్ అధికారులను ఆదేశించారు. దీనితోపాటుగా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఫ్రీ లెఫ్ట్ టర్న్లను ప్లాన్ చేయనున్నారు.
సర్వీస్ రోడ్డు విస్తరణకు వీలు కల్పించి, రద్దీని తగ్గించడానికి ఆదర్శ్ నగర్–ఇందిరా నగర్ మార్గంలో ఒక డ్రెయిన్ను నిర్మించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా జీవీఎంసీ కమిషనర్ చెప్పారు. విశాలాక్షి నగర్ 1వ, 2వ రోడ్లు, కైలాసగిరి రోడ్డులో ట్రాఫిక్ మెరుగుదల కోసం కూడా ప్రణాళికలు చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా ప్రజల సౌకర్యం, సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు హనుమంతవాక జంక్షన్ సమీపంలో ఫౌంటెన్తో కూడిన సుందరమైన పచ్చని ప్రదేశాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ శాంతిరాజును కమిషనర్ ఆదేశించారు.
అనంతరం.. వెటర్నరీ కాలనీ(వార్డ్ నెం. 9)లో పారిశుధ్యాన్ని సమీక్షించారు. ఉదయం 5.30 గంటల నుండి కార్మికుల హాజరును కఠినంగా పర్యవేక్షించాలన్నారు. స్థానిక నివాసితులతో సంప్రదించిన తర్వాత ప్రతిరోజూ వ్యర్థాలను తొలగించేలా చూడాలని ఆదేశించారు.
