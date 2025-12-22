Edit Profile
    పల్నాడు జిల్లాలో దారుణం.. అన్నదమ్ముళ్లను నరికి చంపిన దుండగులు!

    పల్నాడు జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. అన్నదమ్ముళ్లను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నరికి చంపారు. ఈ ఘటన సంచలనం సృష్టించింది.

    Published on: Dec 22, 2025 4:20 PM IST
    By Anand Sai
    పల్నాడు జిల్లా దుర్గి మండలం అగిగొప్పల గ్రామంలో ఘోరమైన ఘటన జరిగింది. ఇద్దరు అన్నదమ్ముళ్లను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వేట కొడవళ్లతో నరికి చంపారు. ఆదివారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే ఇద్దరూ ఓ పార్టీకి సానుభూతిపరులు. రాజకీయ కారణాలతోనే హత్య చేశారా? లేదంటే వేరే కారణాలతోనా అని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    కొత్తా హనుమంతు, కొత్తా శ్రీరాంమూర్తి అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ముళ్లను నరికి చంపారు. శ్రీరాంమూర్తిని అమ్మవాడి గుడి సమీపంలో చంపేశారు. హనుమంతును గ్రామం మధ్యలోనే అత్యంత కిరాతకంగా నరికారు. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని విచారణ మెుదలుపెట్టారు. ఈ హత్యలపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పందించారు. జిల్లా ఎస్పీతో మాట్లాడారు. నిందితులను వెంటనే పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

    వదినను రోకలి బండతో కొట్టి

    కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం తొగలగల్లు గ్రామంలో దారుణమైన ఘటన జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన గంగావతి అనే మహిళ మూడు నెలల క్రితం తన భర్త అహోబిలాన్ని ప్రియుడితో హత్య చేయించింది. ఇటీవల బయటకు వచ్చింది. గ్రామంలోనే నివాసం ఉంటోంది. తన అన్నను చంపడంతో పెద్దయ్య కక్ష పెంచుకున్నాడు. వదినను ఎలాగైనా చంపాలనుకున్నాడు. ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఇంట్లోకి వెళ్లిన వదినను రోకలి బండతో కొట్టి చంపాడు పెద్దయ్య. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

    హైదరాబాద్‌లో డ్రగ్స్ దందా

    హైదరాబాద్ రాయదుర్గం పరిధిలోని కో లివింగ్ హాస్టల్‌లో డ్రగ్స్ దందా బయటకు వచ్చింది. అంజయ్య నగర్‌లోని కో లివ్ గెర్నట్ పీజీలో డ్రగ్స్ దందా సాగుతున్నట్టుగా పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు. డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న ఇద్దరు నిందితులు, డ్రగ్స్‌ను వినియోగిస్తున్న ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారు. వారి దగ్గర నుంచి 12 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 7 గ్రాముల ఓజీ కుష్, ఆరు ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సరఫరాదారులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన డ్రగ్ పెడ్లర్లు వంశీ దిలీప్, బాల ప్రకాశ్. కస్టమర్లు హైదరాబాద్‌కు చెందిన మణికంఠ, రోహిత్, తరుణ్‌గా గుర్తించారు.

    News/Andhra Pradesh/పల్నాడు జిల్లాలో దారుణం.. అన్నదమ్ముళ్లను నరికి చంపిన దుండగులు!
