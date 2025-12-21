Edit Profile
    న్యూఇయర్ వేళ ‘అరకు’ ట్రిప్ - హైదరాబాద్ నుంచి IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ, ఓ లుక్కేయండి…!

    న్యూఇయర్ వేళ అరకు ట్రిప్ వెళ్తారా…? అయితే మీకోసం ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం ప్యాకేజీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఆపరేట్ చేసే ఈ ప్యాకేజీ… 5 రోజులు ఉంటుంది. ఈ ప్యాకేజీ వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి….

    Published on: Dec 21, 2025 11:10 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    రాబోయే న్యూ ఇయర్ వేళ వైజాగ్, అరకు ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా…? అయితే హైదరాబాద్ నుంచి ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం నుంచి ప్యాకేజీ వచ్చేసింది. బడ్జెట్ ధరలోనే ఈ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్యాకేజీ 1 జనవరి 2026వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ తేదీ మిస్ అయితే మరో తేదీలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

    హైదరాబాద్ - అరకు టూర్ ప్యాకేజీ
    హైదరాబాద్ - అరకు టూర్ ప్యాకేజీ

    ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం ప్రకటనలోని వివరాల ప్రకారం…. “JEWEL OF EAST COAST” పేరుతో ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మొత్తం 5 రోజులు టూర్ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. జర్నీ కంటే ముందే టికెట్లను బుకింగ్ చేసుకోవాలి.

    హైదరాబాద్ అరకు టూర్ షెడ్యూల్ వివరాలు:

    • డే 1: హైదరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 5.05 గంటల ట్రైన్(గోదావరి ఎక్స్ ప్రెస్) బయల్దేరుతుంది. రాత్రంతా జర్నీ ఉంటుంది.
    • డే 2: మార్నింగ్ 5.55 గంటలకు విశాఖకు చేరుకుంటారు. బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత…. ఖాళీమాతా ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. సబ్ మెరైన్ మ్యూజియంను చూస్తారు. భోజనం తర్వాత… కైలాసగరి హిల్స్, రుషికొండ బీచ్ కు వెళ్తారు. రాత్రి విశాఖలోనే ఉంటారు.
    • డే 3 : మూడో రోజు బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత.. అరకుకు వెళ్తారు. తైదా జంగల్ బెల్స్, పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియంను సందర్శిస్తారు. గాలికొండ వ్యూ పాయింట్,బొర్రా కేవ్స్ ను చూస్తారు. రాత్రి తిరిగి విశాఖకు చేరుకుంటారు.
    • డే 4 : ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ తర్వాత సింహాచలం ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఆర్కే బీచ్ వెళ్తారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు విశాఖ నుంచి తిరిగి ప్రయాణమవుతారు.
    • డే 5 : ఉదయం 06:15 గంటలకు హైదరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకోవటంతో టూర్ ప్యాకేజీ ముగుస్తుంది.

    హైదరాబాద్ - అరకు టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు చూస్తే… కంఫర్ట్ క్లాస్ లో సింగిల్ షేర్ కు రూ. 27,910, ట్విన్ షేరి్ంగ్ కు రూ. 17,010, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ. 13,370గా నిర్ణయించారు.

    స్టాండర్డ్ క్లాస్ లో సింగిల్ షేరింగ్ కు రూ. 26,010, డబుల్ షేరింగ్ కు రూ. 15,110, ట్రిపుల్ షేరింగ్ కు రూ. 11,480గా నిర్ణయించారు. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల మధ్య చిన్నారులకు వేర్వురు ధరలుంటాయి. https://www.irctctourism.com/p వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవటంతో పాటు బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 8287932229 / 9701360701 మొబైల్ నెంబర్లను సంప్రదింవచ్చు.

