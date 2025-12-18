Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో విశాఖలో నేషనల్ టూరిజం మార్ట్.. పర్యాటకాన్ని పోత్సహించేలా!

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఇందులో భాగంగా విశాఖపట్నం వేదికగా నేషనల్ టూరిజం మార్ట్ నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.

    Updated on: Dec 18, 2025 7:52 AM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    ఏపీ ప్రభుత్వం, అసోసియేషన్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ టూర్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ADTOI) సహకారంతో ఫిబ్రవరి 13, 14, 2026 తేదీలలో విశాఖపట్నంలో రెండు రోజుల నేషనల్ టూరిజం మార్ట్-2025ను నిర్వహించనున్నాయి. ఈ మేరకు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి.

    టూర్ ఆపరేటర్లతో అవగాహన ఒప్పందంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్
    టూర్ ఆపరేటర్లతో అవగాహన ఒప్పందంలో పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్

    దేశీయ పర్యాటకం వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి, పర్యాటక శాఖ సీనియర్ అధికారులు, ADTOI ప్రతినిధుల సమక్షంలో ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు. రాష్ట్రంలో కోస్టల్ టూరిజం, ఆధ్యాత్మిక సర్క్యూట్‌లు, వారసత్వ కట్టడాలు, పర్యావరణ-సాహస పర్యాటకం, ఏజెన్సీ (గిరిజన) ప్రాంత పర్యాటకాన్ని జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శించడానికి ఈ కార్యక్రమం ఒక వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక, సంస్కృతి, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అన్నారు.

    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ టూర్ ఆపరేటర్లు, హోటల్ యజమానులు, డెస్టినేషన్ ప్రమోటర్లు, పర్యాటక వాటాదారులు, ప్రయాణ నిపుణులు ఈ టూరిజం మార్ట్‌లో పాల్గొంటారు. నెట్‌వర్కింగ్ సెషన్‌లు, డెస్టినేషన్ ప్రజెంటేషన్‌లు, వ్యాపార సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు ఈ కార్యక్రమంలో ఉంటాయి. స్థానిక పర్యాటక వాటాదారులు.. జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యక్ష వ్యాపార సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయని మంత్రి దుర్గేష్ అన్నారు.

    ఈ నేషనల్ టూరిజం మార్ట్‌తో పర్యాటకుల సంఖ్యను పెంచడానికి, స్థానిక ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడానికి, దీర్ఘకాలిక వ్యాపార సంబంధాలను పెంపొందించడానికి, రాష్ట్రానికి జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును పొందడంలో సహాయపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    దేశీయ పర్యాటకాన్ని బలోపేతం చేయడం, రాష్ట్రంలో అంతగా తెలియని పర్యాటక ప్రదేశాలను ప్రోత్సహించడం, వెలుగులోకి తీసుకురావడం, స్థానిక సమాజాలకు స్థిరమైన పర్యాటక వృద్ధి, ఉపాధిని నిర్ధారించడం తమ లక్ష్యం అని ADTOI ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యంపై సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యతాయుతమైన, సమగ్రమైన పర్యాటక వృద్ధిని సాధించడానికి జాతీయ స్థాయిలో కలిసి పనిచేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు.

    News/Andhra Pradesh/ఈ తేదీల్లో విశాఖలో నేషనల్ టూరిజం మార్ట్.. పర్యాటకాన్ని పోత్సహించేలా!
