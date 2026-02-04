మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో ఉద్యోగాలు.. ఆయా, హౌస్ కీపర్, యోగా టీచర్ జాబ్స్!
కర్నూలు జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో పలు ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ వరకు ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేయవచ్చు.
ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో పలు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెల్లడించారు. వివిధ విభాగాల్లో పలు ఖాళీలు ఉన్నాయి. మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శిశుగృహ నందు ఖాళీగా వున్న ఆయా-2(కాంట్రాక్టు పద్ధతి), పెద్దపాడు బాలసదనంలో ఖాళీగా వున్న హస్ కీపర్ 1, పత్తికొండ బాలసదనంలో ఖాళీగా వున్న పార్ట్ టైం పద్ధతిలో ఇన్ట్స్క్టర్ కమ్ యోగా టీచర్-1 నియామకాల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
అభ్యర్థులు ఈ నెల 02.02.2026 నుండి 09.02.2026లోగా పని దినాల్లో ఉదయం 10.30 నుండి సాయంత్రము 5.00 వరకు కలెక్టరేట్లోని స్త్రీ మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయం, రూమ్ నెం.122, కర్నూలులో దరఖాస్తులు సమర్పించాలి.
విద్యార్హతలు, పూర్తి వివరాల కోసం వెబ్ సైట్ http://kurnool.ap.gov.in// ను మరియు కార్యాలయము నోటిస్ బోర్డులో చూసుకోవచ్చు. వయోపరిమితి 25 ఏళ్ల నుంచి 45 ఏళ్లకు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, వికలాంగుల అభ్యర్థులకు వయస్సులో ఐదేళ్లు సడలింపు ఉంటుంది.
అభ్యర్థి తన సొంత చిరునామాతో రెండు కవర్లకు తగిన స్టాంపులు అతికించి ధరఖాస్తుకు జతపరచాలి. అభ్యర్థి వివరాలు నిర్దిష్ట ఫార్కెట్లో రాసి ఫోటో అతికించవలెను.
పోస్టుకు అవసరమయ్యే అన్ని ధ్రువపత్రముల జిరాక్స్ కాపీలను(గేజిటెడ్ అధికారితో సంతకం చేయించి) జతపరచాలి. పనిదినాల్లో జిల్లా మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమం, సాధికారిత అధికారి కార్యాలయం కర్నూలులో తేది: 09.02.2026 సాయంత్రము 5 00 గంటల లోపల సమర్పించాలి.
జీతం ఆయాకు నెలకు రూ.7944, హౌస్ కీపర్కు 7944, యోగా టీచర్కు రూ.10,000 వరకు అందిస్తారు. మెటిర్, తదితర విషయాల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. పూర్తి వివరాల కోసం కర్నూలు వెబ్సైట్ http://kurnool.ap.gov.in ను చూడవచ్చు.
ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూడవచ్చు.