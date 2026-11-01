Cyclone Murasu : తుపానుతో ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. మురసు అర్థం ఏంటి?
Cyclone Murasu : మురసు తుపాను ఏపీ తీరం వైపు దూసుకొస్తుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వర్షాలు పడనున్నాయి.
అర్నబ్ తుపాను తీరాన్ని తాకిన వారం రోజులకే.. ఇప్పుడు మురసు(Murasu) తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు దూసుకొస్తోంది. ఇది నవంబర్ 2-3 తేదీల మధ్య రాత్రి వేళలో నెల్లూరు-నర్సాపురం మధ్య ప్రాంతంలో తీవ్ర తుపాను(Severe Cyclonic Storm)గా తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపింది. తీరాన్ని తాకే సమయంలో గంటకు 100 నుండి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగం వరకు పెరగవచ్చు. తమిళ భాషలో మురసు అంటే యుద్ధ సమయంలో ఉపయోగించే 'డ్రమ్' అని అర్థం.
'ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఆదివారం ఉదయం ఏర్పడిన అల్పపీడనం, అదే రోజున బలపడి మురసు తుపానుగా మారింది. బంగాళాఖాతంలో మురసు తుపాను మరింత బలపడుతోంది. ఇది నవంబర్ 2, 2026 ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 2 అర్ధరాత్రి నుండి నవంబర్ 3 తెల్లవారుజాములోపు నెల్లూరు-నర్సాపురం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది.' అని భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.
భారత వాతావరణ శాఖ ఉదయం 11:30 గంటలకు నమోదు చేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ తుపాను పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదులుతోంది. ఇది నైరుతి, పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో, చెన్నైకి తూర్పు-ఆగ్నేయంగా సుమారు 560 కి.మీ., విశాఖపట్నానికి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 660 కి.మీ., నెల్లూరుకు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 630 కి.మీ., మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 640 కి.మీ., ఒంగోలుకు తూర్పు-ఆగ్నేయంగా 680 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఈ తుపాను పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ.. సోమవారం (నవంబర్ 2) ఉదయం నాటికి పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరింత తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం.. ఇది నవంబర్ 2 రాత్రి 11.30 గంటల నుండి నవంబర్ 3 ఉదయం 4 గంటల మధ్య బాపట్ల సమీపంలో తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది. తుపాను తీరాన్ని తాకే ప్రదేశానికి సమీపంలో గాలి వేగం గంటకు 120 కిలోమీటర్లకు చేరవచ్చు.
ఐదుగురిని బలిగొని, 3.5 లక్షల హెక్టార్లకు పైగా పంటలను ముంచెత్తిన అర్నబ్ తుపాను నుంచి రాష్ట్రం ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకోవడం ప్రారంభించింది. ఇది సుమారు 2,425 కిలోమీటర్ల రహదారులను దెబ్బతీసి, దాదాపు 15,000 విద్యుత్ స్తంభాలను కూల్చివేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్టాలను రూ.4,600 కోట్లుగా అంచనా వేసింది. అధికారులకు ఇప్పుడు తదుపరి తుపానుకు సిద్ధం కావడానికి చాలా తక్కువ సమయం ఉంది.
అర్నాబ్ తుపాను ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. ఈసారి మధ్య, దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లు తీవ్ర ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, నవంబర్ 2వ తేదీకి రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
నవంబర్ 2, 3 తేదీల్లో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ, తెలంగాణలలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రెండు రోజులూ తీరం వెంబడి గంటకు 80 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ తుపాను తీరం దాటిన తర్వాత తెలంగాణ వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నందున, ఆ రాష్ట్ర సరిహద్దు జిల్లాల్లో నవంబర్ 3న రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు.
తుపాను దృష్ట్యా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం ఢిల్లీ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎక్స్లో పోస్ట్లో పేర్కొంది. 'మరో తుపాన్ ముప్పు నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పర్యటనను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రద్దు చేసుకున్నారు. వాయుగుండం మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా, అనంతరం తుపానుగా మారి, నవంబరు 2న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని అంచనా. నవంబరు 3న ఉదయం తీవ్ర తుపానుగా తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. అర్నబ్ తుఫాను సహాయ చర్యలపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు.' అని సీఎంవో కార్యాలయం తెలిపింది.
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