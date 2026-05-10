Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజులు వాతావరణ పరిస్థితి ఇలా
Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజులు వాతావరణంలో మార్పులు రానున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాలు తీవ్రమైన వడగాలులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటడంతో అధిక వేడి, అధిక తేమ కారణంగా గణనీయమైన అసౌకర్యం కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సానుకూల అంచనాను జారీ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్ నుండి కొమరిన్ ప్రాంతం వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కొనసాగుతోందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నివేదించింది. ఈ వ్యవస్థ మరాఠ్వాడా ప్రాంతం నుండి కర్ణాటక తీరం, ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక, మధ్య మహారాష్ట్ర మీదుగా విస్తరించి, ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, లక్షద్వీప్ ప్రాంతంలోని ఉపరితల తుఫాను వలయంతో అనుసంధానమై ఉంది.
ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ ప్రభావంతో తెలంగాణలో రాబోయే మూడు రోజుల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, ఆదివారాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, సోమవారం, మంగళవారం పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. రాబోయే రెండు రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు స్థిరంగా ఉండి, ఆ తర్వాత నాలుగు రోజుల్లో క్రమంగా 2 నుంచి 4 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వర్షాలు కురిసే సమయంలో అక్కడక్కడ గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించవచ్చని వాతావరణ హెచ్చరికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం ప్రాంతాలలోని దిగువ ట్రోపోస్పియర్లో ఈశాన్య, దక్షిణ గాలులు వీస్తున్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ఫలితంగా రాబోయే మూడు రోజులలో వివిధ ప్రాంతాలలో చెదురుమదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సూచన సూచిస్తోంది.
ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో ఒకటి రెండు చోట్ల వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు మెరుపులు గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు కూడా వీస్తాయి. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో కూడా ఇదే విధమైన వాతావరణం ఉంటుందని, అక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు, అక్కడక్కడా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాబోయే ఐదు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు దాదాపు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలలో ఎటువంటి గణనీయమైన మార్పు ఉండదని అంచనా. మొత్తం మీద ఈ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వేడి కొనసాగుతున్నప్పటికీ, రాబోయే వర్షాలు నివాసితులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు.
