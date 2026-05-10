    Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజులు వాతావరణ పరిస్థితి ఇలా

    Weather Update : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజులు వాతావరణంలో మార్పులు రానున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.

    Published on: May 10, 2026 6:45 AM IST
    By Anand Sai
    తెలుగు రాష్ట్రాలు తీవ్రమైన వడగాలులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటడంతో అధిక వేడి, అధిక తేమ కారణంగా గణనీయమైన అసౌకర్యం కలుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సానుకూల అంచనాను జారీ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్ నుండి కొమరిన్ ప్రాంతం వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కొనసాగుతోందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నివేదించింది. ఈ వ్యవస్థ మరాఠ్వాడా ప్రాంతం నుండి కర్ణాటక తీరం, ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటక, మధ్య మహారాష్ట్ర మీదుగా విస్తరించి, ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, లక్షద్వీప్ ప్రాంతంలోని ఉపరితల తుఫాను వలయంతో అనుసంధానమై ఉంది.

    ఏపీ, తెలంగాణ వెదర్ అప్డేట్
    ఈ వాతావరణ వ్యవస్థ ప్రభావంతో తెలంగాణలో రాబోయే మూడు రోజుల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, ఆదివారాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, సోమవారం, మంగళవారం పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. రాబోయే రెండు రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు స్థిరంగా ఉండి, ఆ తర్వాత నాలుగు రోజుల్లో క్రమంగా 2 నుంచి 4 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వర్షాలు కురిసే సమయంలో అక్కడక్కడ గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించవచ్చని వాతావరణ హెచ్చరికలు సూచిస్తున్నాయి.

    ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం ప్రాంతాలలోని దిగువ ట్రోపోస్పియర్‌లో ఈశాన్య, దక్షిణ గాలులు వీస్తున్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ఫలితంగా రాబోయే మూడు రోజులలో వివిధ ప్రాంతాలలో చెదురుమదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సూచన సూచిస్తోంది.

    ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలో ఒకటి రెండు చోట్ల వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు మెరుపులు గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు కూడా వీస్తాయి. దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో కూడా ఇదే విధమైన వాతావరణం ఉంటుందని, అక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు, అక్కడక్కడా పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా.

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాబోయే ఐదు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు దాదాపు స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలలో ఎటువంటి గణనీయమైన మార్పు ఉండదని అంచనా. మొత్తం మీద ఈ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వేడి కొనసాగుతున్నప్పటికీ, రాబోయే వర్షాలు నివాసితులకు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

