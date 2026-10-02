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IMD Weather Updates : ఈనెల 13నాటికి అల్పపీడనం...ఆపై వాయుగుండంగా మార్పు, మళ్లీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..!

అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం, ఆపై వాయుగుండం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతో వర్షాలు పడొచ్చని అంచనా.

Published on: Oct 2, 2026, 18:03:54 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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వాతావరణంలో మళ్లీ మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో రాబోయే రోజుల్లో వరుసగా ఏర్పడనున్న ఉపరితల ఆవర్తనం, అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్టంలో మళ్లీ వర్షాలు పుంజుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ మేరకు వాతావరణశాఖ కీలక సమాచారాన్ని వెల్లడించింది.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, వాయుగుండం
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, వాయుగుండం

ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ విడుదల చేసిన బులెటిన్ లోని వివరాల ప్రకారం…. అక్టోబర్ 12వ తేదీ నాటికి ఉత్తర అండమాన్ సముద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావం తీవ్రమై, అక్టోబర్ 13 నాటికి అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలోనే ఒక అల్పపీడనంగా మారేందుకు అనుకూల వాతావరణం ఉంది.

బలపడనున్న వాయుగుండం…!

అల్పపీడనం మరింత బలపడి పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా పయనించే అవకాశముంది. "ఈ వ్యవస్థ అక్టోబర్ 15వ తేదీ నాటికి దక్షిణ బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న మధ్య బంగాళాఖాతం పరిసర ప్రాంతాల్లో తీవ్ర రూపం దాల్చి వాయుగుండంగా మారవచ్చు," అని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది.

ఈ వాయుగుండం ఏ దిశగా పయనిస్తుంది? తీరం దాటే అవకాశం ఉందా లేదా? ఏ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది? అనే అంశాలపై రాబోయే రోజుల్లో మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్పారు.

ప్రస్తుతం వాతావరణ పరిస్థితుల్లో నిరంతరం మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఏర్పడే వ్యవస్థ గమనం, తీవ్రతను బట్టి వర్షాల ప్రభావంలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల తీరప్రాంత ప్రజలు, మత్స్యకారులు వాతావరణ శాఖ జారీ చేసే సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/IMD Weather Updates : ఈనెల 13నాటికి అల్పపీడనం...ఆపై వాయుగుండంగా మార్పు, మళ్లీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..!
Home/Andhra Pradesh/IMD Weather Updates : ఈనెల 13నాటికి అల్పపీడనం...ఆపై వాయుగుండంగా మార్పు, మళ్లీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్..!
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