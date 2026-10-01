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IMD Winter Outlook : ఈ సంవత్సరం చలి తీవ్రత తక్కువే.. వాతావరణ శాఖ అప్డేట్

Winter weather forecast : శీతాకాలం ప్రారంభమైనట్టుగా వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ సంవత్సరం చలి తీవ్రత తక్కువగానే ఉంటుందని తెలిపింది.

Published on: Oct 1, 2026, 14:55:02 IST
By Anand Sai
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తెలంగాణలో 2026 నైరుతి రుతుపవనాల సీజన్ సాధారణం కంటే 18 శాతం తక్కువ వర్షపాతంతో ముగిసింది. ముఖ్యంగా ఆగస్టు నెలలో లోటు తీవ్రత పెరిగింది. గతంలోని అనేక ఎల్ నినో సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈ లోటు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షపాత పంపిణీలో అసమానతలు కనిపించాయి.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు తెలంగాణలో 615.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది సాధారణ స్థాయి అయిన 740.6 మి.మీ కంటే 125.1 మి.మీ తక్కువ. రుతుపవనాల ప్రారంభంలో స్వల్ప లోటు ఉన్నప్పటికీ, జూలైలో పరిస్థితి దాదాపు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంది. అయితే ఆగస్టులో వర్షపాతం గణనీయంగా తగ్గడం, సెప్టెంబర్‌లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షం కురవడంతో మొత్తం సీజన్ లోటు పెరిగింది.

2026 సీజన్ విషయంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. లోటు అనేది ఏకరీతిగా కొనసాగలేదు. జూలైలో పరిస్థితి మెరుగుపడినప్పటికీ ఆగస్టులో వర్షపాతం భారీగా తగ్గడం మొత్తం మారిపోయింది. గతంలోని ఎల్ నినో సంవత్సరాలలో తెలంగాణలో 1997లో 33 శాతం, 2002లో 32 శాతం, 2004లో 36 శాతం, 2009లో 31 శాతం లోటు నమోదైంది. 2026 నాటి లోటు ఆ నాలుగు సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, 2015లో నమోదైన 14 శాతం లోటు కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది.

2023తో పోలిస్తే ఈ వ్యత్యాసం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఏడాది సాధారణ వర్షపాతం 738.6 మి.మీ కాగా, తెలంగాణలో 861.1 మి.మీ వర్షపాతం నమోదై, 17 శాతం అధిక వర్షపాతంతో సీజన్ ముగిసింది. కానీ 2026లో నాలుగు నెలల్లోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతమే నమోదైంది(అయితే జూలైలో లోటు చాలా స్వల్పంగా ఉంది).

పదిహేను జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాగా.. 18 జిల్లాల్లో వర్షపాతం లోటుతో ముగిసింది. జోగులాంబ గద్వాల్‌లో అత్యధికంగా 41 శాతం లోటు నమోదు కాగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో నారాయణపేట, హనుమకొండలు ఉన్నాయి. నల్గొండలో 34 శాతం లోటు నమోదైంది. సిద్దిపేటలో 10 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదు కాగా, మెదక్, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో కూడా సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది.

హైదరాబాద్‌లో సాధారణ వర్షపాతం 627.2 మి.మీ. కాగా, 458.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది 27 శాతం లోటు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరిలో 33 శాతం, రంగారెడ్డిలో 14 శాతం లోటు నమోదైంది. జీహెచ్‌ఎంసీ, సీఎంసీ, ఎంఎంసీ ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం సాధారణం కంటే 26 శాతం తక్కువగా ఉంది. 2023లో హైదరాబాద్‌లో 25 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదైన దానికి ఇది విరుద్ధం. ఈ వ్యత్యాసం కేవలం సీజనల్ మొత్తం వర్షపాతంలోనే కాకుండా, వర్షపాత పంపిణీలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించింది.

ఈసారి చలి తక్కువే

మరోవైపు శీతాకాలం ఔట్ లుక్‌ను వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసింది. వానాకాలం ముగిసి నేటి నుంచి శ్రీతాకాలం ప్రారంభమైనట్టుగా వెల్లడించింది. ఎల్ నినో ప్రభావం కారణంగా ఈ సంవత్సరం చలి తీవ్రత తక్కువగానే ఉంటుందని తెలిపింది. అక్టోబర్‌లో గరిష్ఠ, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ సీజన్లో వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Telangana/IMD Winter Outlook : ఈ సంవత్సరం చలి తీవ్రత తక్కువే.. వాతావరణ శాఖ అప్డేట్
Home/Telangana/IMD Winter Outlook : ఈ సంవత్సరం చలి తీవ్రత తక్కువే.. వాతావరణ శాఖ అప్డేట్
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