IRCTC Araku Tour : అరకు ట్రిప్ వెళ్తారా..? బడ్జెట్ ధరలో 3 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ, ఇవిగో వివరాలు

అందమైన ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అయిన అరకును చూడాలనుకుంటున్నారా..? మీకోసం విశాఖపట్నం నుంచి ఓ టూర్ ప్యాకేజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. 3 రోజుల పాటు ఉండే ఈ టూర్ ప్యాకేజీని… ‘విశాఖపట్నం - అరకు రైల్ కమ్ రోడ్ ప్యాకేజీ’ పేరుతో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.
IRCTC టూరిజం వెబ్ సైట్ లోని వివరాల ప్రకారం… ప్రస్తుతం ఈ టూర్ ప్యాకేజీ 15 మార్చి, 2026వ తేదీన అందుబాటులో ఉంది. ఈ తేదీ మిస్ అయితే మరో తేదీలో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వివరాలను ఐఆర్సీటీసీ టూరిజం వెబ్ సైట్ లో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆసక్తి గల టూరిస్టులు ముందుగానే టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకోవాలి.
విశాఖ టు అరకు - టూర్ షెడ్యూల్ :
మొదటి రోజు విశాఖలోని ఓ హోటల్ కు తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత… భోజనం చేస్తారు. అక్కడ్నుంచి తొట్లకొండ బుద్ధిస్ట్ కాంప్లెక్స్, కైలాసగిరి, రుషికొండ బీచ్ కు వెళ్తారు. సాయంత్రం హోటల్ కు చేరుకుంటారు. డిన్నర్ తర్వాత విశాఖలోనే ఉంటారు.
రెండో రోజు టిఫిన్ తర్వాత అరకు(ఉదయం 8 వరకు)కు చేరుకుంటారు. ఇక్కడ పద్మాపురం గార్డెన్స్, ట్రైబల్ మ్యూజియం, అనంతగిరి కాఫీ ప్లానిటేషన్, గాలికొండ వ్యూ పాయింట్, ప్రఖ్యాత బొర్రా కేవ్స్ సందర్శిస్తారు. సాయంత్రం తిరిగి విశాఖపట్నంకు చేరుకుంటారు. రాత్రి ఇక్కడే బస చేస్తారు.
మూడో రోజు టిఫిన్ తర్వాత తర్వాత విశాఖలో సబ్ మెరైన్ మ్యూజియం చేస్తారు. ఈ మ్యూజియం సోమవారం తెరిచి ఉండదు.ఆ తర్వాత రామానాయుడు స్టూడియోను కూడా సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత టూర్ ప్యాకేజీ కంప్లీట్ అవుతుంది.
విశాఖ - అరకు టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు చూస్తే…. కంఫర్ట్ క్లాస్ లో సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీకి రూ.20,035, డబుల్ అక్యుపెన్సీకి రూ. 10,860,ట్రిపుల్ అక్యుపెన్సీకి రూ. 8450గా నిర్ణయించారు. చిన్నారులకు వేర్వురు ధరలుంటాయి. 5 నుంచి 11 ఏళ్ల పిల్లలకు వేర్వురు ధరలుంటాయి. https://www.irctctourism.com/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ధరలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలుంటే 8287932318, 9281495847, 9550166168 ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించవచ్చు