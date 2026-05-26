మీ ఏరియాలో విద్యుత్ సమస్య ఉందా? ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు కాల్ చేయండి
రాష్ట్రంలో ఎక్కడ విద్యుత్ సమస్య తలెత్తినా పరిష్కారానికి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అందుబాటులోకి తెచ్చినట్టుగా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు. వాతావరణ మార్పులు వల్ల పలు చోట్ల విద్యుత్ అంతరాయం తలెత్తుతున్న మాట వాస్తవమేనని చెప్పారు.
తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగినప్పుడు, విద్యుత్ ఫిర్యాదులను నమోదు చేసుకోవడానికి, తాజా సమాచారం తెలుసుకోవడానికి 1912 అనే టోల్-ఫ్రీ నంబర్కు డయల్ చేయాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ వినియోగదారులను కోరారు.
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, సాయంత్రం పూట ఆకస్మికంగా కురుస్తున్న ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయని మంత్రి తెలిపారు. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు 48 డిగ్రీల సెల్సియస్ను దాటడం, సాయంత్రం పూట బలమైన గాలులు వీయడం వల్ల విద్యుత్ ప్రసార వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోందని అన్నారు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ శాఖ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని రవికుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఓవర్లోడ్ లేదా వాతావరణం కారణంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ దెబ్బతిన్నా లేదా కాలిపోయినా, యుద్ధ ప్రాతిపదికన సరఫరాను పునరుద్ధరించడానికి కనీసం రెండు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోందని మంత్రి అన్నారు.
ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో సరఫరాను పునరుద్ధరించడానికి రేయింబవళ్లు పనిచేస్తున్న విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందిని మంత్రి ప్రశంసించారు. సత్తెనపల్లిలో ఇటీవల జరిగిన ఒక సంఘటనను ప్రస్తావిస్తూ, అధిక ఉష్ణోగ్రతలలో ట్రాన్స్ఫార్మర్కు మరమ్మతులు చేస్తుండగా ఇద్దరు ఉద్యోగులు తృటిలో తీవ్ర ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారని గుర్తుచేశారు.
బలమైన గాలుల సమయంలో అనధికారిక హోర్డింగ్లు విద్యుత్ లైన్లపై కూలిపోవడం వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో అంతరాయాలు ఏర్పడుతున్నాయని మంత్రి గొట్టిపాటి తెలిపారు. అక్రమ హోర్డింగ్లను తొలగించి, ఇలాంటి ఘటనలను నివారించడానికి ఇంధన శాఖ, పురపాలక పరిపాలన శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటోందని చెప్పారు.
వడగాలుల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యుత్ వినియోగం గణనీయంగా పెరిగిందని రవికుమార్ వెల్లడించారు. రాష్ట్ర అవసరాలకు సరిపడా విద్యుత్ ఉన్నప్పటికీ, అధిక లోడ్, వాతావరణం కారణంగా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా ఒక్క నిమిషం కూడా విద్యుత్ కోతలు లేవని అన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వం భారీ స్థాయిలో సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణం చేపట్టిందని, గత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తన ఐదేళ్ల పదవీకాలంలో ఒక్క సబ్స్టేషన్ కూడా నిర్మించడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. సెప్టెంబర్ నాటికి 30 కొత్త సబ్స్టేషన్లు పూర్తవుతాయని, ఇవి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లోడ్ నిర్వహణ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడతాయని మంత్రి తెలిపారు.
అంతకుముందు మంత్రి రవికుమార్ మూడు విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థల(డిస్కామ్ల) చైర్మన్లు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లు, ట్రాన్స్కో సీనియర్ అధికారులతో వర్చువల్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర విద్యుత్ సరఫరాను మరింత సమర్థవంతంగా, జవాబుదారీగా మార్చాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 132 kV, 220 kV, 400 kV సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణంలో జాప్యంపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నిర్దేశించిన గడువులోగా పనులను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మూడు డిస్కామ్లలోని 1912 కాల్ సెంటర్లను పూర్తిస్థాయిలో క్రియాశీలం చేయాలని, వాటికి తగినంత సిబ్బంది, సౌకర్యాలు కల్పించి, ప్రజలకు మరింత జవాబుదారీ సేవలను అందించాలని సూచించారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More