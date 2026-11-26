ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
అల్లూరి జిల్లాలో కాఫీ కొనుగోలుదారులకు ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేసిన ఐటీడీఏ
అల్లూరి జిల్లాలో కాఫీ కొనుగోలుదారులకు ఐటీడీఏ కీలక విషయం వెల్లడించింది. కాఫీ గింజల కొనుగోలుదారులకు ట్రేడ్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేసింది.
అల్లూరి సీతారామరాజు (ASR) జిల్లాలోని గిరిజన రైతుల నుండి కాఫీ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వ్యాపారులు, పాడేరులోని సమీకృత గిరిజన అభివృద్ధి సంస్థ(ITDA) నుండి వాణిజ్య నమోదు ధృవీకరణ పత్రాన్ని తప్పనిసరిగా పొందాలని ప్రాజెక్ట్ అధికారి ఆదిత్య వర్మ తెలిపారు. కాఫీ ఫ్రూట్, ఎండు ద్రాక్ష, డ్రై పార్చ్మెంట్, వెట్ పార్చ్మెంట్తో సహా కాఫీ ఉత్పత్తులను సేకరించాలనుకునే వ్యాపారులు, కొనుగోలు ప్రారంభించే ముందు ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులు సమర్పించి, నమోదు పొందాలని పేర్కొన్నారు.
చెల్లుబాటు అయ్యే వాణిజ్య నమోదు ధృవీకరణ పత్రం ఉన్న వ్యాపారులకు మాత్రమే జిల్లాలోని గిరిజన రైతుల నుండి కాఫీ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల గిరిజన కాఫీ సాగుదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటం, కొనుగోలులో పారదర్శకతను పెంచడం, కాఫీ మార్కెటింగ్ ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అన్నారు.
వ్యాపారులు అవసరమైన ధృవీకరణ పత్రాన్ని ముందుగానే పొంది, మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ఆదిత్య వర్మ కోరారు. జిల్లాలో క్రమబద్ధమైన, పారదర్శకమైన కాఫీ కొనుగోలు వ్యవస్థను నిర్వహించడానికి ఐటీడీఏ అధికారులకు సహకరించాలని కూడా వారికి పిలుపునిచ్చారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ కాఫీ లావాదేవీలను పర్యవేక్షించడానికి, అక్రమ వ్యాపార పద్ధతుల నుండి రైతులను రక్షించడానికి, అలాగే న్యాయమైన, జవాబుదారీ సేకరణను నిర్ధారించడానికి సహాయపడుతుందని ఐటీడీఏ తెలిపింది.
అరకు కాఫీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, తూర్పు కనుమల్లోని అరకు లోయ ప్రాంతంలో గిరిజన రైతులు సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో పండించే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కాఫీ. ప్రత్యేకమైన వాతావరణం, ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల్లో పెరగడం వల్ల దీనికి అద్భుతమైన సువాసన, ప్రత్యేక రుచి లభించాయి.
రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులు వాడకుండా గిరిజన రైతులు సహజ సిద్ధమైన పద్ధతుల్లో దీనిని సాగు చేస్తారు. నేరుగా ఎండ తగలకుండా ఎత్తైన చెట్ల నీడలో కాఫీ గింజలు నెమ్మదిగా పక్వానికి వస్తాయి. దీనివల్ల కాఫీ గింజల్లో సహజ చక్కెరలు, సువాసన పెరుగుతాయి. ప్రధానంగా ఇక్కడ అరబికా రకాన్ని పండిస్తారు. ఇది తేలికపాటి సిట్రస్, చాక్లెట్, పూల సువాసనలతో కూడిన రుచిని ఇస్తుంది.
అరకు కాఫీకున్న ప్రత్యేక నాణ్యతకు గుర్తింపుగా 2019లో దీనికి భౌగోళిక సూచిక (Geographical Indication - GI Tag) లభించింది.