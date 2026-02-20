ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉగాదికి జాబ్క్యాలెండర్.. త్వరలో ఏఐ ఆధారిత స్కిల్ పోర్టల్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉగాదికి జాబ్క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్నట్టుగా మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. త్వరలో ఏఐ ఆధారిత స్కిల్ పోర్టల్ రానుందని వెల్లడించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి పెద్ద ఎత్తున పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు ప్రవహిస్తున్న తరుణంలో ఉపాధి కల్పనపై దృష్టి పెట్టాలని మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఏపీ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (APSSDC) అధికారులతో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ, నిలిచిపోయిన పరిశ్రమలలో ఈ సంవత్సరం 2 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అన్నారు. తదనుగుణంగా ఒక రోడ్మ్యాప్ను సిద్ధం చేయాలని, ఈ కార్యాచరణ పరిశ్రమలలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టాలని అధికారులకు వివరించారు.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్(CBG ప్రాజెక్టులు), జూపిటర్ వ్యాగన్లు, లారాస్ ల్యాబ్స్, హెటెరో డ్రగ్స్, రాబోయే పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల వంటి పరిశ్రమల నైపుణ్య అవసరాలను గుర్తించి, తదనుగుణంగా నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని మంత్రి లోకేష్ అధికారులకు సూచించారు.
సంబంధిత రంగాలలోని ప్రసిద్ధ పరిశ్రమలతో సంప్రదించి పాఠ్యాంశాల రూపకల్పనను అభివృద్ధి చేయాలని లోకేష్ అన్నారు. ప్రత్యేక నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా కేంద్రాలను స్థాపించిన కొన్ని సంస్థల ఉదాహరణలను ఉటంకిస్తూ, అటువంటి నమూనాలను అధ్యయనం చేసి, ఐటీఐలకు అనుబంధంగా ఇలాంటి శిక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఉద్యోగ మేళాల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామన్నారు మంత్రి.
స్కిల్ పోర్టల్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, దాని ప్రారంభాన్ని వేగవంతం చేయాలని మంత్రి లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. 25 రంగాలకు సంబంధించిన మాడ్యూల్స్ ఇప్పటికే సిద్ధం అయ్యాయని, డేటా ఇంటిగ్రేషన్ పూర్తయిందని అధికారులు ఆయనకు తెలియజేశారు.
ప్రస్తుతం ఈ ప్లాట్ఫామ్లో 1,14,899 ఉద్యోగ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, వాటిలో 3,100 విదేశీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. జాతీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన 16 మంది రిక్రూటర్లు ఆన్బోర్డ్లో ఉన్నారని, ట్రయల్ ప్రాతిపదికన ఉన్నారని వెల్లడించారు. 20,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 60,000 మంది ఉద్యోగార్థులకు AI-ఆధారిత ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించినట్టుగా అధికారులు తెలిపారు.
రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి చర్యల గురించి లోకేష్ మాట్లాడారు. గత సంవత్సరం జరిగిన డీఎస్సీ మాదిరిగానే ఉగాది జాబ్ క్యాలెండర్లో ఫ్యాకల్టీ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ను చేర్చాలని, నియామక ప్రక్రియలో ఎటువంటి చట్టపరమైన సమస్యలు లేవని నిర్ధారించుకోవాలని లోకేష్ అన్నారు.
రాష్ట్రంలో క్యాంపస్లను స్థాపించడానికి ముందుకు వచ్చిన విదేశీ ఉన్నత విద్యా సంస్థలకు ప్రోత్సాహకాలు, విధానపరమైన అంశాల గురించి లోకేశ్ చర్చించారు. విద్యార్థులలో మానసిక ఒత్తిడి, ఆత్మహత్యలను నివారించడానికి సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా అధికారులు కోచింగ్ సెంటర్ల కోసం నిబంధనలను రూపొందించాలన్నారు. వాటిని ఖరారు చేసే ముందు ప్రజాభిప్రాయాన్ని తీసుకోవాలని కోరారు.