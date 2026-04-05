కాకినాడ వాసులకు షాక్.. బిల్డింగ్ ప్లానింగ్ ఛార్జీలు త్రీ టైమ్స్ పెంపు, లైసెన్సులకు డబుల్!
KMC : కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ధరలు భారీగా పెరిగాయి. బిల్డింగ్ ప్లానింగ్కు ఛార్జీలు మూడు రేట్లు పెరిగాయి. అంతేకాదు.. పలు లావాదేవీలపై ఫీజులను ఎక్కువ అయ్యాయి.
కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(కేఎంసీ) బిల్డింగ్ ప్లాన్స్తో సహా వివిధ లావాదేవీలపై వసూలు చేసే రుసుమును భారీగా పెంచింది. బిల్డింగ్ ప్లాన్స్ ధర మూడు రెట్లు పెరగగా, వాణిజ్య లైసెన్సుల ధర ఇప్పుడు రెట్టింపు అయ్యింది. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన ఏప్రిల్ 1 నుంచి వివిధ లావాదేవీలపై పెంచిన రేట్లు అమల్లోకి వచ్చాయి. 2011 నుంచి వివిధ రుసుములు స్థిరంగా ఉన్నాయని.. ఈ ఛార్జీల పెంపు స్వల్పమేనని మరోవైపు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ పెంపు చాలా అన్యాయమని పన్ను చెల్లింపుదారులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఒకేసారి ఛార్జీలను మూడు రెట్లు పెంచడం సరికాదని అంటున్నారు. 500 చదరపు మీటర్ల వరకు భవన ప్రణాళికల ఆమోదం కోసం ఆస్తి యజమాని ప్రతి చదరపు మీటరుకు రూ.1,500 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 500 చదరపు మీటర్లు దాటితే ప్రతి 100 చదరపు మీటర్లకు రూ.300 చెల్లించాలి. ఆమోదించిన లేఅవుట్ ప్లాన్ల కోసం యజమాని హెక్టారుకు రూ.1,500 చెల్లించాలి. భూ బదిలీ ఛార్జీలను చదరపు మీటరుకు రూ.15 నుండి రూ.45కు పెంచారు. లేఅవుట్ అనుమతి రుసుమును హెక్టారుకు రూ.75,000కు పెంచారు.
పెట్రోల్, గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్లు, వెయింగ్ బ్రిడ్జ్లు, సర్వీస్ స్టేషన్లు, ఎల్పీజీ గిడ్డంగులు, ఇతరులు చదరపు మీటరుకు రూ.120 చెల్లించాలి. ఒక వ్యక్తి నివాస ప్రయోజనం కోసం గుడిసెను నిర్మిస్తే.. అతను/ఆమె చదరపు మీటరుకు రూ.30, ప్రతి ఒక మీటరు పొడవు పారాపెట్ గోడ నిర్మాణానికి రూ.90 చెల్లించాలి. బావి, సెప్టిక్ ట్యాంక్, బాత్రూమ్, ఇతర నిర్మాణాలకు ఒక్కొక్కదానికి ఛార్జీలు రూ.750.
వ్యాపార లైసెన్సుల విషయానికి వస్తే.. గతంలో లైసెన్స్ ఫీజు రూ.1,000 ఉండగా.. ఇప్పుడు దాని ధర రూ.2,000 అవుతుంది. వ్యాపార లైసెన్సులలో 600 కేటగిరీలు ఉన్నాయి. ఈ పెంపుపై కాకినాడ ప్రజలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఇంత దారుణంగా ధరలు పెంచడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
