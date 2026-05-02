మున్సిపల్ షాపుల అద్దె వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు.. పై అంతస్థుల్లోని షాపులకు అద్దె తగ్గింపు
Municipal Shop Rent Policy : మున్సిపల్ షాపుల అద్దె వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు జరిగాయి. అద్దెలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరగడం కారణంగా వ్యాపారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ అద్దె వ్యవస్థలో మార్పులు చేసింది. రాబడి వసూళ్లను మెరుగుపరచడానికి, గతంలో ఉన్న అధిక పెంపుల స్థానంలో ఒక మోస్తరు వార్షిక పెంపును ప్రవేశపెట్టింది. మున్సిపల్ అద్దె విధానంలో సవరణలు చేసింది.
మున్సిపల్ పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి (MA&UD) శాఖ జారీ చేసిన జీవో ఎంఎస్ నెం.92 ప్రకారం, గతంలో ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి ఉండే 33.33 శాతం అద్దె పెంపు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏటా 7 శాతం పెంపును ఈ కొత్త నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాయి. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని వివాదాలు, బకాయిలు, పద్ధతులపై విస్తృతమైన సమీక్ష జరిపిన తర్వాత ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్. సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.
గతంలోని విధానం వివాదాలకు దారితీసిందని, 18 మున్సిపాలిటీల పరిధిలోని 584 మంది లీజుదారులు కోర్టును ఆశ్రయించడంతో రూ.9.43 కోట్ల బకాయిలు పేరుకుపోయాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ సవరించిన విధానం వ్యాపారులకు, ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారాలకు అద్దె లభ్యతను, అందుబాటు ధరలను నిర్ధారించే లక్ష్యంతో ఉంది.
మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్లలో ఖాళీల సమస్యను పరిష్కరించడానికి, ప్రభుత్వం అంతస్తుల వారీగా అద్దె హేతుబద్ధీకరణను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రకారం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అద్దె కంటే మొదటి అంతస్తు అద్దెను 20 శాతం తక్కువగా, పై అంతస్తుల అద్దెను 30 శాతం తక్కువగా నిర్ణయించింది.
కొత్త విధానంతో వ్యాపారులకు భారం లేకుండా ఉంటుంది. అద్దె చెల్లింపులు సక్రమంగా జరుగుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మున్సిపాలిటీలకు స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది. ఖాళీగా ఉంటున్న పైఅంతస్తుల షాపులను వినియోగంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు కూడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నది. పైకి వెళ్లే కొద్ది అద్దె తగ్గనుంది.
కొత్తగా లేదా మళ్లీ లీజుకు ఇస్తే అద్దె నిర్ణయం మూడు అంశాల ప్రాతిపదిక ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. మార్కెట్ విలువలో 10 శాతం, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న అద్దెను చూస్తారు, లేదా గత అద్దెపై 7 శాతం పెంపు ఉండనుంది. ఈ మూడు అంశాల్లో ఎక్కువగా ఉన్న అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. లీజ్ రూల్స్ ప్రకారం.. మూడు సంవత్సరాల వరకు మున్సిపాలిటీలు, 3 నుంచి 25 ఏళ్ల లీజుకు ప్రభుత్వ అనుమతి ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఉండే లీజ్ ఒప్పందాలు పూర్తి అయిన తర్వాతే.. లీజ్ నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.
