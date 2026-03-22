    AI House search : అద్దె ఇల్లు వెతకడం కష్టంగా ఉందా? 'ఏఐ' ఉండగా ఇక శ్రమ ఏందుకు?

    బెంగళూరు వంటి మహానగరాల్లో ఇల్లు వెతకడం అంటే ఒక యుద్ధం చేసినట్టే! అయితే, అద్దె ఇళ్ల వేటలో పడి విసిగిపోయిన ఒక వ్యక్తి, ఆ కష్టాల నుంచి గట్టెక్కడానికి ఏఐని ఆశ్రయించి సక్సెస్ అయ్యాడు. ఈ వినూత్న ప్రయత్నం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆ వివరాలు మీకోసం..

    Published on: Mar 22, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సిలికాన్ వ్యాలీ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలిచే బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం దొరకడం కంటే, ఉండటానికి మంచి ఇల్లు దొరకడమే కష్టమని చాలామంది అంటుంటారు! బ్రోకర్ల బెడద, భారీ డిపాజిట్లు, మనకు నచ్చిన ఏరియాలో ఇల్లు దొరకకపోవడం వంటి సమస్యలతో విసిగిపోయిన సునాల్ సూద్ అనే వ్యక్తి ఒక 'స్మార్ట్' ఐడియా వేశాడు.

    అద్దే ఇంటి వేట కోసం ఏఐ..
    "బెంగళూరులో ఇల్లు వెతకడం ఒక పూర్తి స్థాయి ఉద్యోగం లాంటిది, అందుకే నేను ఒక ఏఐని హయర్ చేసుకున్నాను," అంటూ తన అనుభవాన్ని 'ఎక్స్​' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా పంచుకున్నాడు.

    ఏఐని ఎలా ఉపయోగించాడు?

    సునాల్ తన ఇంటి వేట కోసం ఒక క్రమపద్ధతిని అనుసరించాడు:

    డేటా సేకరణ: ముందుగా ఫేస్‌బుక్‌లోని 'Flat and Flatmates' వంటి అనేక గ్రూపులను ఓపెన్ చేశాడు.

    ఏఐ టూల్: 'Comet' అనే ఏఐ టూల్‌ను ఉపయోగించి తనకు కావాల్సిన ఇంటి రకం, ఏరియా వంటి వివరాలతో కూడిన 'ప్రాంప్ట్స్' ఇచ్చాడు.

    స్కానింగ్: ఆ ఏఐ సిస్టమ్ గత నెల రోజులుగా వచ్చిన పాత పోస్టులతో పాటు తాజా లిస్టింగ్స్ అన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా స్కాన్ చేసింది.

    ఫిల్టరింగ్: బ్రోకరేజ్ లేని పోస్టులను మాత్రమే ఎంపిక చేసింది.

    స్పామ్, ఫేక్, అనవసరమైన లీడ్స్‌ను తొలగించింది.

    తన ఆఫీస్ లేదా ముఖ్యమైన ప్రదేశాల నుంచి ప్రయాణ సమయం ఎంత పడుతుందో లెక్కగట్టింది.

    ఫైనల్ రిపోర్ట్: చివరగా సంప్రదించాల్సిన వ్యక్తుల వివరాలు, లొకేషన్ లింక్స్‌తో కూడిన స్పష్టమైన సమ్మరీని ఏఐ సిద్ధం చేసింది.

    ఫలితం: 20 లీడ్స్.. 1 ఇల్లు!

    ఈ ఏఐ ప్రక్రియ వల్ల సునాల్ శ్రమ విపరీతంగా తగ్గింది. వందల కొద్దీ పోస్టులు వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఏఐ కేవలం 20 నాణ్యమైన ఆప్షన్లను ఇచ్చింది. వాటిలో 4 ఇళ్లను స్వయంగా సందర్శించి, చివరికి ఒక ఇంటిని ఫైనల్ చేసుకున్నాడు.

    సోషల్ మీడియా స్పందన..

    సునాల్ పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే అది వైరల్ అయింది. దాదాపు 8,000 కంటే ఎక్కువ మంది దీనిని వీక్షించారు.

    "ఏఐని ఉపయోగించడానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన మార్గం," అని ఒక నెటిజన్ ప్రశంసించగా..

    "చాలా స్మార్ట్ ఐడియా, అద్భుతంగా ఉంది," అని మరికొందరు కామెంట్ చేశారు.

    "మంచి ఇల్లు దొరికినందుకు అభినందనలు," అంటూ సునాల్‌కు విషెస్ తెలిపారు.

    ప్రతి రోజూ మనం చేసే పనులను ఏఐ ఎంత సులభతరం చేస్తుందో చెప్పడానికి ఈ సంఘటన ఒక నిదర్శనం. ముఖ్యంగా బెంగళూరు లాంటి నగరాల్లో ఇళ్లు వెతికే వారికి ఇదొక గొప్ప 'హ్యాక్' అని చెప్పవచ్చు.

    ప్రశ్నలు- సమాధానాలు-

    ప్రశ్న 1: ఇల్లు వెతకడానికి సునాల్ సూద్ ఉపయోగించిన 'Comet' ఏఐ టూల్ ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఇది ఎలా పని చేస్తుంది?

    సమాధానం: 'Comet' అనేది ఒక ఆటోమేషన్, డేటా స్క్రాపింగ్ సామర్థ్యం కలిగిన ఏఐ టూల్. ఇది ఫేస్‌బుక్ గ్రూపుల్లోని వేలకొద్దీ పోస్టులను క్షణాల్లో స్కాన్ చేస్తుంది. వినియోగదారుడు తనకు కావాల్సిన ఏరియా, బడ్జెట్, ఇతర నిబంధనలను చెబితే, ఆ ఏఐ సంబంధిత పోస్టులను మాత్రమే వేరు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆ పోస్టుల్లోని ఫోన్ నంబర్లను గుర్తించి, నేరుగా కాంటాక్ట్ చేయగలిగే లింక్స్‌తో కూడిన ఒక క్లీన్ రిపోర్ట్‌ను సిద్ధం చేస్తుంది. దీనివల్ల వందల కొద్దీ అనవసరమైన పోస్టులు చదవాల్సిన శ్రమ తప్పుతుంది.

    ప్రశ్న 2: ఏఐ ద్వారా వచ్చే ప్రాపర్టీ లీడ్స్ ఎంతవరకు నమ్మదగినవి? ఫేక్ పోస్టులను ఇది ఎలా గుర్తిస్తుంది?

    సమాధానం: ఏఐ టూల్స్ సాధారణంగా పోస్టులోని కీవర్డ్స్​, గత చరిత్రను బట్టి ఫేక్ లేదా స్పామ్ పోస్టులను గుర్తిస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒకే ఫోన్ నంబర్ వేర్వేరు ఏరియాల్లోని ఇళ్ల ఫోటోలతో పదేపదే పోస్ట్ చేసినా లేదా అనుమానాస్పద లింకులు ఉన్నా ఏఐ వాటిని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. అయితే, ఏఐ కేవలం డేటాను విశ్లేషిస్తుంది కాబట్టి, ఆ లీడ్స్ ఆధారంగా ఇంటిని సందర్శించేటప్పుడు వినియోగదారులు కూడా స్వయంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. టోకెన్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చే ముందు యజమానిని ప్రత్యక్షంగా కలవడం ఎప్పుడూ సురక్షితం.

    ప్రశ్న 3: ఏఐని ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనం ఏంటి? ఇది సాధారణ వెబ్‌సైట్ల కంటే మెరుగైనదా?

    సమాధానం: సాధారణ వెబ్‌సైట్లలో డేటా అప్‌డేట్ అవ్వడానికి సమయం పట్టవచ్చు లేదా పాత లిస్టింగ్స్ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. కానీ ఏఐ టూల్స్ నేరుగా ఫేస్‌బుక్ వంటి 'రియల్-టైమ్' గ్రూపుల నుంచి డేటాను సేకరిస్తాయి. దీనివల్ల కొత్తగా పోస్ట్ అయిన ఇళ్ల వివరాలు మనకు వెంటనే అందుతాయి. అలాగే, ట్రావెల్ టైమ్ లెక్కించడం, బ్రోకర్ల పోస్టులను పూర్తిగా ఏరివేయడం వంటి 'కస్టమైజ్డ్' ఫిల్టర్లు ఏఐతోనే సాధ్యం. సమయం ఆదా అవ్వడంతో పాటు, తక్కువ శ్రమతో నాణ్యమైన ఆప్షన్లను పొందడం దీనివల్ల సాధ్యమవుతుంది.

    News/News/AI House Search : అద్దె ఇల్లు వెతకడం కష్టంగా ఉందా? 'ఏఐ' ఉండగా ఇక శ్రమ ఏందుకు?
