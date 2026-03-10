బెంగళూరు, చెన్నైలో హోటళ్లకు గ్యాస్ కొరత.. సామాన్యులకు భోజన కష్టాలు
వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరతతో బెంగళూరు, చెన్నైలోని హోటళ్లు మూతపడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతల ప్రభావం వంటగ్యాస్ సరఫరాపై పడటంతో అటు హోటల్ యజమానులు, ఇటు సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా వాణిజ్య ఎల్పీజీ (Commercial LPG) సిలిండర్ల ధరలు పెరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే హోటల్ పరిశ్రమకు మరో పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. సిలిండర్ల కొరత తీవ్రంగా ఉండటంతో బెంగళూరు, చెన్నై నగరాల్లోని రెస్టారెంట్లు మంగళవారం (మార్చి 10) నుంచి కార్యకలాపాలు నిలిపివేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడిందని స్థానిక హోటల్ సంఘాలు హెచ్చరించాయి.
మంట పుట్టిస్తున్న అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు
ఇరాన్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న భీకర ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థను దెబ్బతీశాయి. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో ఐదో వంతు వాటా ఉన్న 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్' (Strait of Hormuz) మార్గాన్ని ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకోవడంతో ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. దీని ప్రభావం ఇప్పుడు నేరుగా మన ఊరి హోటల్ ప్లేటు వరకు వచ్చేసింది.
అయోమయంలో సామాన్యులు, విద్యార్థులు
"గ్యాస్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది, అందుకే రేపటి నుంచి హోటళ్లను మూసివేస్తున్నాం" అని బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల కేవలం యజమానులే కాదు, నిత్యం హోటళ్లపై ఆధారపడే సామాన్య ప్రజలు, విద్యార్థులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది, ఐటీ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడనున్నారు.
చెన్నై హోటల్స్ అసోసియేషన్ సైతం ఇదే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జోక్యం చేసుకోవాలని కోరింది. "డిస్ట్రిబ్యూటర్ల వద్ద స్టాక్ లేదని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే బుక్ చేసుకున్న విందులు (Banquets), ఐటీ పార్కులకు వెళ్లే భోజనాల సరఫరా ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది" అని వారు ట్విట్టర్ వేదికగా వాపోయారు.
ముంబై, గురుగ్రామ్లలోనూ ఇదే సెగ
కేవలం దక్షిణాది నగరాలే కాదు, ముంబై, గురుగ్రామ్లలో కూడా గ్యాస్ కొరత సెగ తగులుతోంది.
- గురుగ్రామ్: గ్యాస్ పొదుపు చేసేందుకు కొన్ని రెస్టారెంట్లు మెనూలోని వంటకాలను తగ్గిస్తున్నాయి.
- ముంబై: దాదర్, అంధేరి వంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ సమయం ఉడికించాల్సిన వంటకాలను (Slow-cooking items) మెనూ నుంచి తొలగించారు. హోటల్ పని వేళలను కూడా తగ్గించుకుంటున్నారు.
- పుణె: గ్యాస్ కొరత దృష్ట్యా పుణె మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తాత్కాలికంగా గ్యాస్ శ్మశాన వాటికలను మూసివేసి, అందుబాటులో ఉన్న ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ వాయువులను గృహ అవసరాలకు మళ్లించింది.
ప్రభుత్వం ఏమంటోంది?
పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించిన పెట్రోలియం శాఖ.. గృహ అవసరాల కోసం వాడే ఎల్పీజీ సరఫరాకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని రిఫైనరీలను ఆదేశించింది. బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను అరికట్టేందుకు ఒక సిలిండర్ బుక్ చేసిన తర్వాత రెండో బుకింగ్కు మధ్య 25 రోజుల గడువును తప్పనిసరి చేసింది. హోటళ్ల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఒక ప్రత్యేక కమిటీని కూడా వేసింది. గత వారమే కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ. 115, డొమెస్టిక్ ధర రూ. 60 పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. బెంగళూరు, చెన్నై హోటళ్లు ఎందుకు మూతపడుతున్నాయి?
వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోవడంతో వంట చేయడం సాధ్యం కాక హోటళ్లు మూతపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
2. గ్యాస్ కొరతకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
ఇరాన్-అమెరికా మధ్య యుద్ధ వాతావరణం వల్ల అంతర్జాతీయంగా చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలగడమే ప్రధాన కారణం.
3. గృహ అవసరాల సిలిండర్లపై దీని ప్రభావం ఉంటుందా?
ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం గృహ అవసరాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. అయితే హోర్డింగ్ (నిల్వ చేయడం) తగ్గించడానికి బుకింగ్ల మధ్య 25 రోజుల గ్యాప్ నిబంధన తెచ్చింది.
4. హోటళ్లలో రేట్లు పెరుగుతాయా?
గ్యాస్ కొరత, ధరల పెరుగుదల వల్ల మున్ముందు హోటల్ వంటకాల ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.