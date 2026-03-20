    ఏఐ దెబ్బకు ఉద్యోగాలు గల్లంతు: 12% మందిని తొలగించిన క్రిప్టో.కామ్.. టెక్ కంపెనీల్లో 2026లో ఇప్పటికే 39 వేల మందిపై వేటు

    కృత్రిమ మేధ (AI) వినియోగాన్ని పెంచే క్రమంలో ప్రముఖ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ 'క్రిప్టో.కామ్' తన సిబ్బందిలో 12 శాతం మందిని తొలగించింది. 2026లో ఇప్పటివరకు 66 టెక్ కంపెనీల్లో 39 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగాలు కోల్పోవడం ఐటీ రంగంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    Published on: Mar 20, 2026 10:18 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    టెక్ ప్రపంచంలో కృత్రిమ మేధ (AI) విప్లవం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంటే, మరోవైపు అదే ఏఐ సామాన్యుల ఉద్యోగాలకు ఎసరు పెడుతోంది. తాజాగా ప్రముఖ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ 'క్రిప్టో.కామ్' (Crypto.com) తన సిబ్బందిలో 12 శాతం మందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సంస్థను పూర్తిగా ఏఐ ఆధారితంగా మార్చే ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.

    ఏఐని అందిపుచ్చుకోకపోతే మనుగడ కష్టం: క్రిప్టో.కామ్ సీఈఓ

    క్రిప్టో.కామ్ సీఈఓ క్రిస్ మార్జాలెక్ ఈ లేఆఫ్స్‌పై స్పందిస్తూ సోషల్ మీడియా వేదిక 'X'లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "మేము సంస్థ అంతటా ఏఐని అనుసంధానిస్తున్నాం. ఈ మార్పును తక్షణం స్వీకరించని కంపెనీలు భవిష్యత్తులో విఫలమవుతాయి. నెమ్మదిగా కదిలే సంస్థలు వెనుకబడిపోతాయి. ఈ కొత్త ప్రపంచానికి అలవాటు పడలేని పాత్రలను (Roles) మేము తొలగిస్తున్నాం" అని క్రిస్ మార్జాలెక్ స్పష్టం చేశారు.

    ప్రభావితమైన ఉద్యోగులందరికీ సమాచారం అందించామని, వారికి అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. గతంలో 2023లో కూడా ఎఫ్‌టీఎక్స్ (FTX) పతనం తర్వాత ఈ సంస్థ 20 శాతం సిబ్బందిని తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే.

    2026లో ఐటీ రంగం పరిస్థితి ఏంటి?

    కేవలం క్రిప్టో.కామ్ మాత్రమే కాదు, 2026 ప్రారంభం నుంచే టెక్ రంగంలో లేఆఫ్స్ పరంపర కొనసాగుతోంది. 'Layoffs.fyi' అనే స్వతంత్ర ట్రాకర్ గణాంకాల ప్రకారం.. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు 66 టెక్ కంపెనీలు కలిపి 39,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను ఇంటికి పంపాయి.

    • బ్లాక్ (Block): గత నెలలో ఈ సంస్థ దాదాపు 4,000 మందిని (సగం సిబ్బందిని) తొలగించింది. చిన్న బృందాలు ఏఐ సాధనాలతో మెరుగ్గా పని చేయగలవని సీఈఓ జాక్ డోర్సీ అభిప్రాయపడ్డారు.
    • మెటా (Meta): తమ సిబ్బందిలో 20 శాతం వరకు కోత విధించాలని మెటా యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
    • హెచ్‌ఎస్‌బీసీ (HSBC): ఏఐ ఆధారిత మార్పుల కోసం రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఏకంగా 20,000 మందిని తొలగించే అవకాశం ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

    వీటితో పాటు అమెజాన్, ఒరాకిల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల కోత విధించాయి.

    లేఆఫ్స్‌కు కారణం ఏంటి?

    కంపెనీలు తమ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు, ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో తక్కువ మందితో ఎక్కువ పనిని (Precision and Scale) సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. 2025లో కూడా ఐటీ రంగంలో 1.20 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు. ఈ ట్రెండ్ 2026లో మరింత వేగంగా కొనసాగుతుండటం ఉద్యోగుల్లో గుబులు రేపుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. క్రిప్టో.కామ్ ఎంతమందిని తొలగించింది?

    క్రిప్టో.కామ్ తన మొత్తం సిబ్బందిలో సుమారు 12 శాతం మందిని తొలగించింది. ఏఐ అడాప్షన్ కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది.

    2. 2026లో ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఐటీ ఉద్యోగాలు పోయాయి?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా 66 టెక్ కంపెనీల్లో సుమారు 39,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు ఈ ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లోనే రోడ్డున పడ్డారు.

    3. ఏఐ వల్ల కేవలం ఉద్యోగాలు పోతాయా?

    కంపెనీల ప్రకారం, ఏఐ వల్ల పనిలో వేగం, ఖచ్చితత్వం పెరుగుతాయి. అయితే, పాత పద్ధతుల్లో పనిచేసే ఉద్యోగాల అవసరం తగ్గిపోవడంతో లేఆఫ్స్ తప్పడం లేదు.

