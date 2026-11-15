Ayyappa Devotees : ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యప్ప భక్తులకు ఏపీపీసీబీ కీలక సూచనలు
Ayyappa Devotees : శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు ఏపీపీసీబీ కీలక సూచనలు చేసింది. శబరిమల వద్ద పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులను అనుసరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
కేరళంలోని శబరిమలలో జరగనున్న మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా సమయంలో రాష్ట్రంలోని అయ్యప్ప భక్తులు పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతులను పాటించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(ఏపీపీసీబీ) కోరింది. 2026-27 యాత్రా కాలం 2026 నవంబర్ 17న ప్రారంభమై 2027 జనవరి 20 వరకు కొనసాగుతుంది.
యాత్రికుల తాకిడి అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, పుణ్యక్షేత్రమంతటా పర్యావరణ పరిశుభ్రతను కాపాడటానికి సహకరించాలని కేరళం రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి(KSPCB) భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, సరైన వ్యర్థాల నిర్వహణపై ఆంధ్రప్రదేశ్ యాత్రికులలో అవగాహన కల్పించాలని కోరుతూ ఏపీపీసీబీకి లేఖ రాసింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా ఏపీపీసీబీ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ, భక్తుల కోసం మార్గదర్శకాలను వివరించింది.
యాత్రికులు తమ ఇరుముడిలో ప్లాస్టిక్ వస్తువులకు దూరంగా ఉంచాలి. పర్యావరణ అనుకూల ప్రత్యామ్నాయాలను ఉపయోగించాలని అధికారులు సూచించారు. అలాగే అటవీ మార్గాలు, కొండలు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ప్లాస్టిక్ లేదా ఇతర వ్యర్థాలను వేయవద్దు. తడి, పొడి వ్యర్థాలను వేరు చేయాలని, అలాగే జీవవిచ్ఛిన్నమయ్యే, జీవవిచ్ఛిన్నం కాని పదార్థాలను వేర్వేరు చెత్తబుట్టలలో పారవేయాలని మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొన్నారు.
పంబ నదిలో చెత్త వేయవద్దని, వాడిన బట్టలను నదిలోనూ, భస్మకుళంలోనూ పారవేయవద్దని బోర్డు భక్తులకు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ ప్రాంత జీవవైవిధ్యాన్ని, సహజ పర్యావరణ వ్యవస్థను పరిరక్షించడానికి సన్నిధానం, పంబ, నిలక్కల్, ఎరుమేలి, చుట్టుపక్కల అటవీ ప్రాంతాలలో పరిశుభ్రతను పాటించడం అత్యవసరం అని పొల్యుషన్ బోర్డు వెల్లడించింది.
శబరిమల పవిత్రతను కాపాడుకుంటూ, పర్యావరణ బాధ్యతతో కూడిన యాత్రను పాటించేలా కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాలను పాటించాలని బోర్డులు భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశాయి. అటవీ మార్గాలు, కొండలు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ప్లాస్టిక్ లేదా ఇతర వ్యర్థాలను పారవేయవద్దు.
యాత్ర కాలంలో శబరిమల పవిత్రతను కాపాడటానికి, పంబా నది పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని, చుట్టుపక్కల అటవీ పర్యావరణ వ్యవస్థను రక్షించడానికి సహాయపడాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ అయ్యప్ప భక్తులకు కేఎస్పీసీబీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
మండల-మకరవిళక్కు యాత్రా నవంబర్ 17న ప్రారంభమై 2027 జనవరి 20 వరకు కొనసాగనుంది. ఇప్పటికే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను ప్రకటించింది. ఇందులో గురుస్వాములు ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాన్ని కల్పిస్తోంది. మరోవైపు ప్రత్యేక రైళ్లు కూడా కొల్లాం వరకు నడుస్తున్నాయి. అక్కడ నుంచి కేరళ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వెళ్లవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More