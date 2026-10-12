TTD Venkatadri App : భక్తులకు సేవలు అందించడానికి వచ్చేసింది టీటీడీ వెంకటాద్రి యాప్.. ప్రత్యేకతలు ఇవే
రూ.3,222 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగా భక్తుల సేవలకు వెంకటాద్రి యాప్ ఆవిష్కరించారు.
తిరుపతి-తిరుమల ప్రాంతాన్ని ఆధ్యాత్మికత, ఆధునిక సాంకేతికత, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాల సమన్వయంతో దివ్యక్షేత్రంగా, ఆదర్శ నగరంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో రూ.3,222 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శ్రీకారం చుట్టారు. రాష్ట్ర సచివాలయం సీఎంవో నుంచి వర్చువల్గా పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసి, ‘వెంకటాద్రి’ యాప్ను ఆవిష్కరించారు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం దేశవిదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు అలిపిరి సమీపంలోని ఎస్వీ జూపార్క్ రహదారి వద్ద రూ.2,750 కోట్లతో సమీకృత యాత్రికుల టౌన్షిప్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇందులో వసతి, అన్నప్రసాదం, రవాణా, పార్కింగ్, వైద్య సేవలు, డిజిటల్ సమాచార కేంద్రాలు తదితర సౌకర్యాలు ఒకేచోట అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
రూ.1,332 కోట్లతో నాలుగు బ్లాకుల్లో పది అంతస్తుల చొప్పున మొత్తం 2,700 గదులను నిర్మించనున్నారు. వీటి ద్వారా రోజుకు సుమారు 15 వేల మంది భక్తులకు వసతి కల్పించవచ్చు. రూ.160 కోట్లతో నిర్మించే అన్నప్రసాద కేంద్రంలో ఒకేసారి 6 వేల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించనున్నారు. రూ.311 కోట్లతో 4,500 వాహనాలకు సరిపడే బహుళ అంతస్తుల పార్కింగ్ సముదాయాన్ని, రూ.90 కోట్లతో 30 బస్ బేలతో కూడిన సమీకృత రవాణా టెర్మినల్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
శ్రీవారి సేవలో నిరంతరం నిమగ్నమయ్యే టీటీడీ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు సొంతింటి కలను సాకారం చేసే దిశగా పాదిరేడు అరణ్యం వద్ద 418 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్న గృహ స్థలాల లేఅవుట్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.230 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు. తొలి, రెండో దశల్లో మొత్తం 5,192 మంది ఉద్యోగులకు కేటాయించిన గృహ స్థలాల్లో రహదారులు, డ్రైనేజీ, నీటి సరఫరా, ఓవర్హెడ్ ట్యాంకులు, మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రం, విద్యుత్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఇందులో టీటీడీ రూ.150 కోట్లు, ఉద్యోగులు రూ.80 కోట్లు సమకూర్చనున్నారు. ఈ టౌన్షిప్ను పర్యావరణహిత నెట్జీరో ప్రాజెక్టుగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ఉద్యోగుల కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉంటే వారు మరింత అంకితభావంతో భక్తులకు సేవలందించగలరని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగుల చిరకాల ఆకాంక్ష నెరవేర్చినందుకు ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
తిరుపతి నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించి, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రవాణా సదుపాయాలను మెరుగుపరిచేందుకు రూ.242 కోట్లతో తొమ్మిది మాస్టర్ ప్లాన్ రహదారులను నిర్మించనున్నారు. మొత్తం సుమారు 20 కిలోమీటర్ల మేర చేపట్టే ఈ పనుల్లో తుడా రూ.127 కోట్లతో 16.50 కిలోమీటర్లు, టీటీడీ రూ.115 కోట్లతో 3.60 కిలోమీటర్ల రహదారులను అభివృద్ధి చేయనున్నాయి. ఈ రహదారులు జాతీయ రహదారులు 140, 71 మధ్య అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేయడంతోపాటు, తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులకు మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలను కల్పించనున్నాయి.
యాప్ ఫీచర్లు
భక్తులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని సులభంగా అందించేందుకు రూపొందించిన ‘వెంకటాద్రి’ యాప్ను ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు. శ్రీవారి ఆలయాలు, అన్నదానం, విద్యాదానం, ప్రాణదానం, వృక్షగోవిందం, శ్రీవారి సేవ, గోశాల తదితర సేవా కార్యక్రమాలను అనుసంధానిస్తూ భక్తులకు మెరుగైన సేవలను యాప్ ద్వారా అందించాలని సూచించారు.
భక్తులు తిరుమలలో దారి కనుక్కోవడానికి మరియు అవసరమైన సౌకర్యాలను గుర్తించడానికి సహాయపడేలా రూపొందించబడిన ఈ యాప్లో, ఇరవై నాలుగు గంటలూ మార్గనిర్దేశం చేసే AI-ఆధారిత వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంది. యాత్రికులు తాగునీటి పాయింట్లు మరియు దర్శన ప్రవేశ ద్వారాల వంటి సౌకర్యాలను కనుగొనడానికి వాయిస్ కమాండ్లను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ యాప్ ఆఫ్లైన్ నావిగేషన్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, దీనివల్ల ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ బలహీనంగా లేదా అస్సలు లేని ప్రాంతాలలో కూడా దీనిని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
వెంకటాద్రి యాప్లో 25 ఫెసిలిటీ కేటగిరీలో 350కి పైగా ప్రదేశాలను మ్యాప్ చేసింది. వీటిలో త్రాగునీటి పాయింట్లు, ఆసుపత్రులు, వైద్య కేంద్రాలు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, పబ్లిక్ టాయిలెట్లు, బస్ స్టాప్లు, దర్శన ప్రవేశ ద్వారాలు, లగేజీ కేంద్రాలు, ఉచిత పాదరక్షల డిపాజిట్ కేంద్రాలు, ఆహార దుకాణాలు, క్యాంటీన్లు, గదుల కేటాయింపు కౌంటర్లు, యాత్రికుల సహాయ కేంద్రాలు, టీటీడీ కార్యాలయాలు, ఉప-విచారణ కార్యాలయాలు, కళ్యాణ కట్టాలు, పోలీస్ స్టేషన్లు, విజిలెన్స్ కార్యాలయాలు, ఆలయ పరిసరాలు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాదం కాంప్లెక్స్ మొదలైనవి ఉన్నాయి.
ఈ యాప్ అత్యవసర కాంటాక్ట్లు, పోలీసులు, టీటీడీ హెల్ప్లైన్ను ఒకే టచ్తో యాక్సెస్ చేసే సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఇది బస్సు రూట్లు, సమయాలను కూడా ప్రదర్శిస్తుంది. “మార్క్ మై స్పాట్” ఫీచర్ యాత్రికులకు వారి పార్కింగ్ స్థానాన్ని లేదా మరొక ముఖ్యమైన ప్రదేశాన్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి, తిరిగి అక్కడికి నావిగేట్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఆపిల్ యాప్ స్టోర్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అనే ఐదు భాషలలో లభించే వెంకటాద్రి, తిరుమల చుట్టూ యాత్రికుల ప్రయాణాలను సులభతరం, మరింత సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి తయారు చేశారు.
స్మార్ట్ఫోన్లు లేని యాత్రికుల కోసం టీటీడీ కియోస్క్ సదుపాయాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ చొరవ భక్తులకు దిశానిర్దేశాలు, అవసరమైన సమాచారాన్ని సులభంగా అందించి, తద్వారా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సౌకర్యవంతమైన, ప్రశాంతమైన దర్శనానికి దోహదపడుతుందని ఆ సంస్థ తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More