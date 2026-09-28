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Water Metro : విజయవాడ టూ అమరావతి వాటర్ మెట్రో.. కృష్ణా నదిపై ప్రయాణం

Krishna River Water Metro : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విజయవాడ నుంచి అమరావతికి వాటర్ మెట్రోను ప్లాన్ చేస్తోంది. దీనిద్వారా కృష్ణా నదిలో పడవ ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్లవచ్చు.

Updated on: Sep 28, 2026, 13:45:01 IST
By Anand Sai
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి, బెజవాడ వాసులకు ఏపీ ప్రభుత్వం సరికొత్త, పర్యావరణహిత రవాణా సౌకర్యాన్ని అందుబాటులోకి తేనుంది. కొచ్చి వాటర్ మెట్రో విజయవంతమైన నేపథ్యంలో, అదే తరహాలో కృష్ణా నది ఆధారంగా విజయవాడ నుండి అమరావతిని అనుసంధానిస్తూ వాటర్ మెట్రో ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు ఇన్‌ల్యాండ్ వాటర్‌వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(IWAI) నుంచి అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని ఏపీ ఇన్‌ల్యాండ్ వాటర్‌వేస్ అథారిటీ చైర్మన్ శివప్రసాద్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

వాటర్ మెట్రో (Watermetro)
వాటర్ మెట్రో (Watermetro)

APIWA చైర్మన్ శివప్రసాద్.. ఐడబ్ల్యూఏఐ చైర్మన్ సుశీల్ కుమార్ లోహానీకి ఇటీవల రాసిన లేఖకు స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, త్వరలోనే ఒక అధ్యయన బృందాన్ని పంపించి ప్రాథమిక సర్వే జరిపేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. మూడు జాతీయ జలమార్గాలు (NW-4, NW-79, NW-104) ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా వెళ్తున్నాయని, కృష్ణా, గోదావరి నదులు సరుకు రవాణా, ఫెర్రీలు, పర్యాటక బోట్లతో కలిపి సుమారు 250 నౌకలు మద్దతు ఇస్తున్నాయని తెలిపారు.

విజయవాడ - అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం వేగంగా పట్టణీకరణ చెందుతుండటంతో రహదారులపై వాహనాల రద్దీ, కాలుష్యం పెరిగిపోతున్నాయి. దీనికి పరిష్కారంగా కృష్ణా నదిని సహజ రవాణా కారిడార్‌గా మార్చడం సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది. రెండు విడతల్లో ప్రాజెక్టుఈ ప్రతిపాదిత 'కృష్ణా రివర్ వాటర్ మెట్రో' జాతీయ జలమార్గం-4 (NW-4) పరిధిలోకి వస్తుంది. విజయవాడ నుంచి అమరావతి వరకు నీటి మార్గంలో దాదాపు 30 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఇది అనుసంధానిస్తుంది.

ఈ ప్రాజెక్టును రెండు దశల్లో చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు చేయాలని ఏపీ కోరుతోంది. తొలి విడత (విజయవాడ నుండి రాయపూడి): వాప్‌కోస్ (WAPCOS) సంస్థ 2021లో నిర్వహించిన సాంకేతిక సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనం, అలాగే ఇటీవల కార్గో బోట్‌తో నిర్వహించిన ట్రయల్ రన్ విజయవంతం కావడంతో ఈ మార్గానికి ఎటువంటి ప్రధాన డ్రెడ్జింగ్ (పూడికతీత) అవసరం లేదని తేలింది.

రెండో విడత (రాయపూడి నుండి అమరావతి): ఈ భాగానికి సంబంధించి నదిలో పూడికతీత చేపట్టి, నావిగేషన్ ఛానల్‌ను అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర పోర్టులు, షిప్పింగ్, జలమార్గాల మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకొచ్చిన వాటర్ మెట్రో పాలసీ కింద ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలపాలని ఏపీ ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేసింది. రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (APCRDA) నిబంధనలకు అనుగుణంగా వాటర్ టెర్మినళ్ల నిర్మాణానికి భూమి కేటాయించేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/Water Metro : విజయవాడ టూ అమరావతి వాటర్ మెట్రో.. కృష్ణా నదిపై ప్రయాణం
Home/Andhra Pradesh/Water Metro : విజయవాడ టూ అమరావతి వాటర్ మెట్రో.. కృష్ణా నదిపై ప్రయాణం
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