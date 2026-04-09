Lemon Prices : మార్కెట్లో పెరిగిన నిమ్మకాయల ధర.. కేజీకి ఎంత ఉందో తెలుసా?
Lemon Prices : ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిమ్మకాయ ధరలు పెరిగాయి. దీంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మార్చి రెండో వారం వరకు పరిస్థితి ఇలా లేదని, ఇప్పుడు ఇంత ధరలు పెరగడంపై సంతోషంగా ఉన్నారు.
ఈ వ్యవసాయ సీజన్లో రైతులకు ఎంతో ఊరటనిస్తూ.. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మార్కెట్లో నిమ్మకాయల ధరలు కిలోకు రూ.135 రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. గత మూడు రోజులుగా, పండు నాణ్యతను బట్టి ధరలు కిలోకు రూ.100 నుంచి రూ.135 మధ్య హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.
కేవలం వారం క్రితం నిమ్మకాయలు కిలోకు రూ. 80 నుంచి రూ. 100 వరకు తక్కువ ధరలకే అమ్ముడయ్యాయి. ఢిల్లీ, లక్నో, వారణాసి, జైపూర్, భువనేశ్వర్, పాట్నా వంటి ఉత్తరాది మార్కెట్ల నుంచి పెరిగిన డిమాండే ఈ ధరల పెరుగుదలకు కారణమని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఈ ఉత్తర రాష్ట్రాలకు నిమ్మకాయల రాక తగ్గడంతో, గూడూరు, దాని చుట్టుపక్కల మార్కెట్ల సరఫరాపై ఆధారపడటం పెరిగిందని మార్కెట్ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇటీవలి కాలం వరకు పొదలకురు, గూడూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్ల నుండి ప్రతిరోజూ 20 ట్రక్కులకు పైగా నిమ్మకాయలు ఎగుమతి అయ్యేవి. తెనాలి, ఏలూరు, రాజమండ్రి, రాయలసీమ ప్రాంతంలోని చిన్న మార్కెట్ల నుండి కూడా అదనపు సరుకులు పంపేవారు. అయితే ఇటీవలి రోజుల్లో ఎగుమతులు గణనీయంగా తగ్గాయి.
దిగుబడి తగ్గడానికి రైతులు రెండు ప్రధాన కారణాలను పేర్కొంటున్నారు. వాటిలో తోటల దిగుబడి తగ్గడం, తీవ్రమైన వేసవి తాపం ప్రభావం ఉన్నాయి. ఈ సీజన్లో ఉష్ణోగ్రతలు అసాధారణంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, నిమ్మ చెట్లు ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడిని ఇవ్వలేదు. ఉత్తర భారతదేశం నుంచి డిమాండ్ బలంగా ఉన్నప్పటికీ, సరఫరా దానికి అనుగుణంగా లేదు.
గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుండి వివిధ రాష్ట్రాలకు ప్రతిరోజూ దాదాపు 100 ట్రక్కుల నిమ్మకాయలు రవాణా అయ్యేవి. ఈ సంఖ్య ఇప్పుడు సుమారు 50 ట్రక్కులకు తగ్గింది. ప్రధానంగా తీవ్రమైన వేసవి పరిస్థితుల కారణంగా దిగుబడి తగ్గింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే నిమ్మకాయలు ప్రధానంగా ఢిల్లీ, లక్నో, వారణాసి, మధుర, గోరఖ్పూర్, ప్రయాగ్రాజ్ వంటి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల వినియోగ కేంద్రాలకు రవాణా అవుతున్నాయి. పొదలకూరు, తులిమెర్ల, గొల్లపల్లి, తిప్పవరపాడు, సైదాపురం, చాగనం, ఊటుకూరు, ముర్లపూడి, పాంపొడి, బులిమచెర్ల, తాళూరు, రేగపూడి, తాడిపత్రి, మిట్టాత్మకూరు, పగడాలపల్లితో పాటు పలు గ్రామాల్లోని దాదాపు 43 వేల ఎకరాల్లో నిమ్మ సాగు సాధారణంగా జరుగుతుంది.
నెల్లూరు ప్రాంతంలో పొదలకురు, వెంకటగిరి, గూడూరు వంటి ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రాలు గణనీయమైన స్థాయిలో నిమ్మకాయల వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తాయి. సాధారణంగా ప్రతిరోజూ సుమారు 20 టన్నుల చొప్పున 15-20 ట్రక్కులు ఇతర రాష్ట్రాలకు పంపుతారు.
ఈ ఏడాది రైతులు ఓ మోస్తరు దిగుబడిని సాధించగలిగారు. అయితే కొనసాగుతున్న వడగాలుల కారణంగా మొత్తం ఉత్పత్తి తగ్గి, సరఫరా-డిమాండ్ మధ్య అసమతుల్యత ఏర్పడింది.
బస్తా నిమ్మకాయలు రూ.10 వేలు పలుకుతున్నాయి. మార్చి రెండోవారం వరకు ధరలు లేక నిమ్మ రైతులు ఆందోళన చెందారు. ఢిల్లీతోపాటుగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల మార్కెట్లో నిమ్మకాయలకు గిరాకీ ఏర్పడింది. ఒక నిమ్మకాయ ఆరు రూపాయలపైనే పలుకుతోంది.
