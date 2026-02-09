Edit Profile
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నిర్మాణంలో ఉన్న 4 ప్రధాన ఓడరేవులు ఇవే.. వెల్లడించిన కేంద్రం

    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 4 ఓడరేవులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. వీటి నిర్మాణం పూర్తయితే ఏపీ ముఖచిత్రం మారనుంది.

    Published on: Feb 09, 2026 9:30 AM IST
    By Anand Sai
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓడరేవుల అభివృద్ధిపై లోక్‌సభలో ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి పలు ప్రశ్నలు అడిగారు. దీనికి కేంద్ర మంత్రి సర్బానందా సోనోవాల్ సమాధానమిచ్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నాలుగు ప్రధాన ఓడరేవులు.. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ములాపేట ఓడరేవు(భావనపాడు ఓడరేవు), కృష్ణ జిల్లాలోని మచిలీపట్నం ఓడరేవు, నెల్లూరు జిల్లాలోని రామాయపట్నం ఓడరేవు, కాకినాడ SEZ ఓడరేవు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నిర్మాణంలో ఉన్నాయని పోర్ట్స్, షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్ వేస్ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

    కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓడరేవుల ఆధునీకరణ కోసం అనేక చర్యలు చేపట్టిందని కేంద్రం వెల్లడించింది. వాటిలో ఇప్పటికే ఉన్న బెర్తులు, టెర్మినల్స్ యాంత్రీకరణ, డిజిటలైజేషన్, లాజిస్టిక్స్ ఇంటిగ్రేషన్, కొత్త బెర్తులు, టెర్మినల్స్ నిర్మాణం, పెద్ద ఓడలకు అనువైన డ్రాఫ్ట్‌లను పెంచడానికి తవ్వకం, రోడ్డు, రైలు, జలమార్గాల కనెక్టివిటీ అభివృద్ధి మొదలైనవి ఉన్నాయని పేర్కొంది.

    నౌకల టర్నరౌండ్ సమయాన్ని తగ్గించడానికి, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మాన్యువల్ ఫారమ్‌ల తొలగింపు, డైరెక్ట్ పోర్ట్ డెలివరీ, ఎంట్రీని సులభతరం చేయడం, ఆర్డర్‌ల డెలివరీ, ఇన్‌వాయిస్, చెల్లింపులు, RFID ఆధారిత గేట్-ఆటోమేషన్ సిస్టమ్, మారిటైమ్ సింగిల్ విండో - సాగర్ సేతు 2.0 అమలు వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్టుగా కేంద్రం వెల్లడించింది.

    'దేశవ్యాప్తంగా ఓడరేవుల అభివృద్ధి, విస్తరణ, అప్‌గ్రేడేషన్ కోసం కేంద్రం అనేక పథకాలు, మిషన్లు, లక్ష్యాలతో ఉంది. సాగరమాల పథకం కింద రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రభుత్వాలు, ప్రధాన ఓడరేవులు, ఇతర సంస్థలకు అమలు చేసే సంస్థలకు, ఓడరేవు ఆధునీకరణ, ఓడరేవు కనెక్టివిటీ, ఓడరేవు ఆధారిత పారిశ్రామికీకరణ, తీరప్రాంత సమాజ అభివృద్ధి, తీరప్రాంత షిప్పింగ్ మరియు లోతట్టు జల రవాణా అనే ఐదు స్తంభాల కింద ఆర్థిక సహాయం అందిస్తాం.' అని కేంద్రం తెలిపింది.

    ప్రధాన ఓడరేవులలో పర్యావరణ అనుకూల పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడానికి 'హరిత్ సాగర్' గ్రీన్ పోర్ట్ మార్గదర్శకాలు ప్రారంభించారు. సాంప్రదాయ ఇంధన ఆధారిత హార్బర్ టగ్‌ల నుండి పర్యావరణ అనుకూల, స్థిరమైన ప్రత్యామ్నాయాలకు పరివర్తనను నడిపించడానికి గ్రీన్ టగ్ ట్రాన్సిషన్ ప్రోగ్రామ్(GTTP) మెుదలైంది. అంతేకాదు క్రూయిజ్ టూరిజం అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం క్రూయిజ్ భారత్ మిషన్‌ను ప్రారంభించిందని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

