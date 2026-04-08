AP Local Elections : చివరి దశకు బీసీ జనాభా లెక్కింపు - త్వరలోనే స్థానిక ఎన్నికలు..!
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే ఆ దిశ కసరత్తు జరుగుతోంది. బీసీ జనాభా లెక్కింపు చివరి దశకు చేరటంతో… సాధ్యమైనంత త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఏపీలో త్వరలోనే స్థానిక ఎన్నికలను నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. 13,100 పంచాయతీల్లోని పాలకమండలి పదవీ కాలం ఏప్రిల్ 2తో ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఏప్రిల్ 3వ తేదీ నుంచి ప్రత్యేకాధికారుల పాలన అమల్లోకి వచ్చింది. మరో 250 పంచాయతీల్లో కోర్టు కేసులు, ఇతర కారణాలతో అప్పట్లో ఎన్నికలు జరగలేదు.
సర్పంచుల పదవీకాలం ముగిసిన నేపథ్యంలో ఆయా పంచాయతీల్లో ప్రత్యేకాధికారులు నియమితులయ్యారు. తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించే వరకు ప్రత్యేకాధికారులుగా ఎమ్మార్వోలు, మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు (ఎంపీడీవో), మండల విద్యాశాఖాధికారులు (ఎంఈవో), పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి విస్తరణాధికారుల(ఈవో) సేవలు అందించనున్నారు.
సాధ్యమైనంత త్వరగా ఎన్నికలు…!
స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహణతో పాటు బీసీ జనగణన, వర్గీకరణ వంటి అంశాలపై గతేడాది ఏపీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై తాజాగా హైకోర్టులో విచారణ జరగగా…. ఎన్నికల నిర్వహణపై ఏజీ వివరణ ఇచ్చిందారు. రాష్ట్రంలోని స్థానిక సంస్థలు, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను సాధ్యమైనంత త్వరగా నిర్వహించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు న్యాయస్థానానికి తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రణాళికశాఖ చేపట్టిన బీసీ జనాభా లెక్కింపు ప్రక్రియ కూడా చివరి దశకు చేరిందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. మరో పది రోజుల్లో పూర్తవుతుందన్నారు. గ్రామపంచాయతీల కాలపరిమితి ముగిసిన నేపథ్యంలో ప్రత్యేకాధికారులు ఇప్పటికే బాధ్యతలు తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. పూర్తి వివరాలు కోర్టు ముందు ఉంచేందుకు సమయం కోరారు. దీంతో విచారణను ఈ నెల 16కు వాయిదా పడింది.
గ్రామ పంచాయతీల పాలకమండలి పదవీ కాలం ముగిసిన ఈసీ కూడా వేగం పెంచనుంది. ఇప్పటికే గత కొంత కాలంగా ఎన్నికల నిర్వహణకు ఈసీ కసరత్తు చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని పంచాయతీ ఎన్నికల కోసం కొత్త ఓటర్ల జాబితాలు సిద్ధమయ్యాయి. ఓటర్ల ఫొటోలతో సహా తుది జాబితాలు ప్రచురితమయ్యాయి. అసెంబ్లీ ఓటర్ల జాబితా ఆధారంగా వార్డుల వారీగా విభజన చేపట్టి…. ఎక్కడా పొరపాట్లు లేకుండా ఈసీ చర్యలు తీసుకుంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు ఈసీ ప్రతిపాదనలకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే… ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
సర్పంచ్ ఎన్నికలు రాబోతున్న వేళ గ్రామాల్లోనూ రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. ఇప్పటికే పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్న వాళ్లు… పావులు కదిపే పనిలో పడ్డారు. రిజర్వేషన్ల ఖరారు అయితే… పోటీపై మరింత స్పష్టతకు రానున్నారు. ఇక మున్సిపాలిటీల్లోనూ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల పదవులపై చాలా మంది ఆశలు పెట్టుకుని ఉన్నారు. ప్రధాన పార్టీలలో పని చేస్తున్న పలువురు నేతలు… ఇప్పట్నుంచే వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. ఎలాంటి అవకాశాన్ని చేజార్చుకోవద్దని భావిస్తున్నారు.
