    మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు : శ్రీశైలంలో సాధారణంగా భక్తులు ఎక్కువ రద్దీగా ఉండే రోజులు ఇవే

    శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

    Published on: Feb 11, 2026 8:04 PM IST
    By Anand Sai
    నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దాదాపు రెండు లక్షల మంది భక్తులు శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించారని అధికారులు తెలిపారు. దర్శనం చేసుకున్న మొత్తం 1,95,555 మందిలో 50,504 మంది శివ దీక్ష భక్తులు.

    శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయం
    శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయం

    అధికారుల ప్రకారం.. గత నాలుగు రోజులుగా భక్తుల సంఖ్య క్రమంగా పెరిగింది. ఫిబ్రవరి 8న 7,000 మంది శివ స్వాములు సహా 45,360 మంది భక్తులు కొండ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఫిబ్రవరి 9న ఈ సంఖ్య 49,015కి పెరిగింది. ఇందులో 15,600 మంది దీక్ష భక్తులు. ఫిబ్రవరి 10న భక్తుల సంఖ్య గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. 22,424 మంది శివ స్వాములు సహా 70,930 మంది భక్తులు దర్శనం కోసం వచ్చారు. మధ్యాహ్నం 1 గంటల నాటికి ఫిబ్రవరి 11న దాదాపు 30,250 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. వీరిలో 5,480 మంది శివస్వాములు ఉన్నారు.

    జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గనియా, పోలీసు సూపరింటెండెంట్(ఎస్పీ) సునీల్ షియోరాన్ శ్రీశైలంలోని వివిధ కీలక ప్రదేశాలలో సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. ఆలయ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ నుండి ఇద్దరు అధికారులు సీసీటీవీ నిఘా ద్వారా క్యూ లైన్లు, ట్రాఫిక్, దర్శన ఏర్పాట్లు, అన్నదానం సేవలు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, వైద్య శిబిరాలు, పాదయాత్ర యాత్రికులకు సౌకర్యాలను పర్యవేక్షించారు.

    రద్దీని నివారించడానికి, సజావుగా దర్శనం కోసం విస్తృతమైన బందోబస్తు, జనసమూహ నిర్వహణ చర్యలు చేపట్టామని ఎస్పీ తెలిపారు. ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు, మొబైల్ అంబులెన్స్‌లు, తాగునీటి పాయింట్లు, పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాఫిక్‌ను సులభతరం చేయడానికి వాహనాలను నియంత్రించి, నియమించిన పార్కింగ్ జోన్‌లకు మళ్లిస్తున్నట్లు ఎస్పీ వెల్లడించారు.

    భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండటానికి అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ధృవీకరించని సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయవద్దని, తప్పుడు ప్రచారం చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ హెచ్చరించారు.

    ఈ రోజుల్లో సాధారణంగా భక్తుల రద్దీ

    సాధారణంగా శ్రీశైలంలో కొన్ని రోజుల్లో ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుంది. ఆ రోజులు ఏంటో చూడండి : మహాశివరాత్రి-10 రోజులపాటు భక్తుల రద్దీ అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఉగాది పండుగ-ఉగాది సందర్భంలో కూడా 10 రోజులపాటు ఆలయంలో భారీ రద్దీ ఉంటుంది. శని, ఆది, సోమవారాలు సాధారణంగా ఎప్పుడూ రద్దీ ఉంటుంది. మిగతా రోజులలో శ్రీశైలంలో రద్దీ తక్కువగా ఉంటుంది. దర్శనం త్వరగా కావాలంటే: భక్తులు ఉదయం తెల్లవారుజామునే రావడం మంచిది. ఉదయం 7 గంటల లోపు వస్తే సాధారణంగా ఒక గంటలోపే దర్శనం పూర్తవుతుంది.

