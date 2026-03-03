Lunar Eclipse Today : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో చంద్రగ్రహణం సమయాలు.. ఏ టైమ్కి చూడవచ్చు?
Lunar Eclipse Today : చంద్రగ్రహణం మార్చి 3. అయితే భారతదేశం అంతటా వేర్వేరు సమయాల్లో ఈ గ్రహణం చూడవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఏ సమయంలో చూడవచ్చో తెలుసుకుందాం..
2026లో చంద్రగ్రహణం మార్చి 3న సంభవిస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన ఖగోళ దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది. మార్చి 3, 2026న చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే భారతదేశంలో గ్రహణం చివరి దశ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. చంద్రోదయం తర్వాత కొద్దిసేపటికే వీక్షకులు దాదాపు 15 నిమిషాలకుపైగా - సాయంత్రం 6:30 నుండి 6:48 వరకు దీనిని గమనించగలరు.
చంద్రగ్రహణం మార్చి హోలీతో సమానంగా వచ్చింది. చంద్రగ్రహణం అరుదైన ఖగోళ సంఘటన భారతదేశం అంతటా కనిపిస్తుంది. సాయంత్రం వేళల్లో చూడవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చంద్రగ్రహణం చూడవచ్చు. భారతదేశం అంతటా గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమైనప్పటికీ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాని కనిపించే ప్రభావం సాయంత్రం చంద్రోదయం తర్వాత మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అధికారుల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత గ్రహణం ముగింపు దశను గమనించగలరు.
- విజయవాడలో చంద్రుడు సాయంత్రం 6:14 గంటలకు ఉదయిస్తాడు. గ్రహణం సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఇక్కడి ప్రజలు దాదాపు 34 నిమిషాల పాటు గ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు.
- రాజమహేంద్రవరంలో చంద్రోదయం సాయంత్రం 6:07 గంటలకు ప్రారంభమై.. గ్రహణం సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. వీక్షకులు దాదాపు 41 నిమిషాల పాటు ఈ విషయాన్ని గమనించవచ్చు.
- నెల్లూరులో చంద్రుడు సాయంత్రం 6:18 గంటలకు ఉదయిస్తాడు. గ్రహణం సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. నెల్లూరు ప్రజలు దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు గ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు.
- ఇక రాష్ట్రమైన తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో సాయంత్రం 6:26 ప్రారంభమై.. 6:47 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఢిల్లిలో సాయంత్రం 6:22 గంటలకు మెుదలై 6:47 గంటలకు ముగుస్తుంది. చెన్నైలో 6:18కి ప్రారంభమై 6:47 గ్రహణం ముగుస్తుంది.
భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభం మధ్యాహ్నం 3.20 గంటలకు, సంపూర్ణ దశ ప్రారంభం సాయంత్రం 4 గంటల 34 నిముషాలకు ఉంటుంది. గ్రహణం సంపూర్ణ దశ ముగింపు సాయంత్రం 5 గంటల 33 నిమిషాలకు ఉంటుంది. గ్రహణం పూర్తి ముగింపు సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాల వరకు ఉండనుంది.
- ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో చంద్రుడు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాతే ఉదయిస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ మనం గ్రహణం చివరి భాగం చూడవచ్చు. సాయంత్రం 6.20 నుంచి 6.48 వరకు ఈ అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
చంద్రగ్రహణం సూతకాలం గ్రహణ సమయానికి 9 గంటల ముందు నుంచి మెుదలైంది. చంద్రగ్రహణం రోజు పట్టుస్నానం 3 గంటల 20 నిమిషాలకు చేయాలి. గ్రహణం విడుపు స్నానం సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాల తర్వాత చేయాలి. ఇంటిని కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలని శాస్త్రాలు చేయాలి.