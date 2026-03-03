Edit Profile
    Lunar Eclipse Today : ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో చంద్రగ్రహణం సమయాలు.. ఏ టైమ్‌కి చూడవచ్చు?

    Lunar Eclipse Today : చంద్రగ్రహణం మార్చి 3. అయితే భారతదేశం అంతటా వేర్వేరు సమయాల్లో ఈ గ్రహణం చూడవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఏ సమయంలో చూడవచ్చో తెలుసుకుందాం..

    Published on: Mar 03, 2026 2:36 PM IST
    By Anand Sai
    2026లో చంద్రగ్రహణం మార్చి 3న సంభవిస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన ఖగోళ దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది. మార్చి 3, 2026న చంద్రగ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే భారతదేశంలో గ్రహణం చివరి దశ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. చంద్రోదయం తర్వాత కొద్దిసేపటికే వీక్షకులు దాదాపు 15 నిమిషాలకుపైగా - సాయంత్రం 6:30 నుండి 6:48 వరకు దీనిని గమనించగలరు.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం సమయాలు
    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం సమయాలు

    చంద్రగ్రహణం మార్చి హోలీతో సమానంగా వచ్చింది. చంద్రగ్రహణం అరుదైన ఖగోళ సంఘటన భారతదేశం అంతటా కనిపిస్తుంది. సాయంత్రం వేళల్లో చూడవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు చంద్రగ్రహణం చూడవచ్చు. భారతదేశం అంతటా గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమైనప్పటికీ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాని కనిపించే ప్రభావం సాయంత్రం చంద్రోదయం తర్వాత మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అధికారుల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత గ్రహణం ముగింపు దశను గమనించగలరు.

    • విజయవాడలో చంద్రుడు సాయంత్రం 6:14 గంటలకు ఉదయిస్తాడు. గ్రహణం సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఇక్కడి ప్రజలు దాదాపు 34 నిమిషాల పాటు గ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు.
    • రాజమహేంద్రవరంలో చంద్రోదయం సాయంత్రం 6:07 గంటలకు ప్రారంభమై.. గ్రహణం సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. వీక్షకులు దాదాపు 41 నిమిషాల పాటు ఈ విషయాన్ని గమనించవచ్చు.
    • నెల్లూరులో చంద్రుడు సాయంత్రం 6:18 గంటలకు ఉదయిస్తాడు. గ్రహణం సాయంత్రం 6:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. నెల్లూరు ప్రజలు దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు గ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు.
    • ఇక రాష్ట్రమైన తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌లో సాయంత్రం 6:26 ప్రారంభమై.. 6:47 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఢిల్లిలో సాయంత్రం 6:22 గంటలకు మెుదలై 6:47 గంటలకు ముగుస్తుంది. చెన్నైలో 6:18కి ప్రారంభమై 6:47 గ్రహణం ముగుస్తుంది.

    భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణం ప్రారంభం మధ్యాహ్నం 3.20 గంటలకు, సంపూర్ణ దశ ప్రారంభం సాయంత్రం 4 గంటల 34 నిముషాలకు ఉంటుంది. గ్రహణం సంపూర్ణ దశ ముగింపు సాయంత్రం 5 గంటల 33 నిమిషాలకు ఉంటుంది. గ్రహణం పూర్తి ముగింపు సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాల వరకు ఉండనుంది.

    • ఇక తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో చంద్రుడు సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాతే ఉదయిస్తాడు. అందుకే ఇక్కడ మనం గ్రహణం చివరి భాగం చూడవచ్చు. సాయంత్రం 6.20 నుంచి 6.48 వరకు ఈ అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

    చంద్రగ్రహణం సూతకాలం గ్రహణ సమయానికి 9 గంటల ముందు నుంచి మెుదలైంది. చంద్రగ్రహణం రోజు పట్టుస్నానం 3 గంటల 20 నిమిషాలకు చేయాలి. గ్రహణం విడుపు స్నానం సాయంత్రం 6 గంటల 48 నిమిషాల తర్వాత చేయాలి. ఇంటిని కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలని శాస్త్రాలు చేయాలి.

