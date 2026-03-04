March Long Weekends : మార్చి నెలలో లాంగ్ వీకెండ్స్.. ఇలా ఏపీ, తెలంగాణలో ప్లాన్ చేసుకోండి
March Long Weekends : మార్చి నెలలో లాంగ్ వీకెండ్స్ చాలా కలిసి వస్తున్నాయి. ఈ నెలలో టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా సెలవులు కలిసి వస్తాయి. ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
మార్చి 2026 భారతదేశంలో అత్యంత సెలవులు ఎక్కువగా ఉండే నెలల్లో ఒకటిగా ఉంది. మతపరమైన, ప్రాంతీయ పండుగలతో పాఠశాలలు, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు చాలా రోజులు సెలవులు వస్తు్న్నాయ్. ఒకటి, రెండు సెలవులు తీసుకుంటే.. లాంగ్ వీకెండ్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అనేక ప్రదేశాలు చుట్టిరావొచ్చు.
- మార్చి 19 ఉగాది-గురువారం
- మార్చి 20 రంజాన్-శుక్రవారం
- మార్చి 21 శనివారం
- మార్చి 22 ఆదివారం
మార్చి 19న ఉగాది సందర్భంగా మీరు అనేక ఆలయాలను దర్శించుకోవచ్చు. కొత్త సంవత్సరం వేడుకలను చాలా ఆలయాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతాయి. పండుగ మార్చి 19 గురువారం జరుపుకొంటారు. తర్వాత శుక్రవారం రంజాన్ వస్తుంది. సుదీర్ఘ వారాంతాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ఉగాది నాడు తెలుగు నూతన సంవత్సర దినోత్సవం సందర్భంగా తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో ఆలయ ఆస్థాన ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. శుభ సందర్భంగా భాగంగా, సుప్రభాత సేవ తర్వాత, ఆలయ శుద్ధి, తోమల సేవ (ఏకాంతంలో) నిర్వహిస్తారు. తరువాత ఊరేగింపు దేవతలకు విశేష సమర్పణను అందిస్తారు. దేవతలను ఆస్థానం నిర్వహించే బంగారు వాకిలిలోకి తీసుకువెళతారు. దీనికి ముందు వెంకటేశ్వర స్వామి, ఉత్సవ మూర్తులు, శ్రీ విశ్వక్సేన సైన్యాధిపతి కొత్త వస్త్రాలు ధరిస్తారు. ఉగాది సందర్భంగా ఆలయంలో విశేష పూజ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, వసంతోత్సవాలను టీటీడీ రద్దు చేస్తుంది. ఉగాదిని తిరుమలలో చాలా వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
మరో లాంగ్ వీకెండ్
- మార్చి 26- రామనవమి-గురువారం
- మార్చి 27-శుక్రవారం(సెలవు తీసుకోండి)
- మార్చి 28-శనివారం
- మార్చి 29-ఆదివారం
- మార్చి 30-సోమవారం(లీవ్ తీసుకోండి)
- మార్చి 31-మంగళవారం-మహావీర్ జయంతి
ఈ నెల చివరిలో రామ నవమి వస్తుంది. అంతేకాదు మీకు లాంగ్ వీకెండ్ కలిసి వస్తుంది. రెండు రోజులు సెలవు తీసుకోవడం ఆరు రోజులు ఎంజాయ్ చేసి రావొచ్చు. చాలా మంది భక్తులు అయోధ్య, వారణాసి లేదా స్థానిక పుణ్యక్షేత్రాలలోని దేవాలయాలను సందర్శిస్తారు. మరికొందరు విశ్రాంతి లేదా టూరిస్టు ప్రదేశాలకు వెళ్తారు.
అయితే శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మీరు తెలంగాణలోని భద్రాచలం వెళ్తే మంచి పాజిటివ్ వైబ్ ఉంటుంది. భద్రాచలం సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఈ వేడుకలో లక్షలాది భక్తుల సమక్షంలో సీతా రాముల వివాహం మధ్యాహ్నం కన్నుల విందుగా జరుగుతుంది. ఈ వేడుకలో తలంబ్రాల కార్యక్రమం ప్రత్యేక ఆకర్షణ.