    Telangana Gaddar Film Awards - 2025 : ఉగాది రోజు గద్దర్ చలనచిత్ర అవార్డుల పంపిణీ

    తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ -2025పై కీలక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఉగాది పండగ వేళ మార్చి 19వ తేదీన అవార్డును పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రకటన చేశారు.

    Published on: Feb 05, 2026 3:47 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల పంపిణీకి ముహుర్తం ఫిక్స్ అయింది. ఉగాది పండగ వేళ మార్చి 19వ తేదీన ఈ అవార్డులను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ పూర్తి కాగా.. ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి అవార్డుల స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

    గద్దర్ ఫిలిం అవార్డ్స్: జ్యూరీ సభ్యులతో సమావేశం
    గద్దర్ ఫిలిం అవార్డ్స్: జ్యూరీ సభ్యులతో సమావేశం

    మార్చి 19న పంపిణీ - డిప్యూటీ సీఎం భట్టి

    గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులకు సంబంధించి జ్యూరీ సభ్యులతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన…ఉగాది పండుగ రోజైన మార్చి 19న అత్యంత వైభవంగా ‘గద్దర్ ఫిలిం అవార్డుల’ ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందని ప్రకటించారు. దేశంలో ఉన్న అన్ని భాషల ఇండస్ట్రీలను హైదరాబాద్‌లో విస్తరించడానికి సానుకూల అంశాలు అనేకం ఉన్నాయని చెప్పారు.

    “ప్రజా ప్రభుత్వం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. హైదరాబాద్ నగరాన్ని దేశవ్యాప్త చలనచిత్ర పరిశ్రమకు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే మా లక్ష్యం.తద్వారా మన యువతకు, టెక్నీషియన్లకు, రచయితలకు మరియు దర్శకులకు విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము” అని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు.

    “ప్రజా గాయకుడు గద్దర్ సమాజం, కళల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. ఆయన స్మరణార్థం ఈ అవార్డులను ప్రారంభించి సినీ రంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. కేవలం ప్రతిభ, పారదర్శకత మాత్రమే ఈ అవార్డుల ఎంపికలో ప్రధాన ప్రమాణాలుగా ఉంటాయి. ఈనెల 6వ తేదీ నుండి అవార్డుల స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది” అని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వివరించారు.

    గత సంవత్సరం జ్యూరీ సభ్యులు అవార్డుల ఎంపికను గొప్పగా నిర్వహించి, అభినందనలు పొందిన విషయాన్ని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి… ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. సినీ రంగ ప్రముఖులకు ఉన్న అనుభవాన్ని, నిబద్ధతను, సినిమా రంగం పట్ల వారికున్న అభిమానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎఫ్ డి సి ద్వారా అందరితో సంప్రదింపులు జరిపి జ్యూరీ సభ్యులను ఎంపిక చేశారని పేర్కొన్నారు. గద్దర్ అవార్డుకు ఎంపిక చేసే సినిమాలో కమర్షియల్ అంశంతో పాటు సామాజిక సందేశం తప్పనిసరిగా ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో సమాజంలో మంచి సినిమాలను ప్రోత్సహించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

    రేపు స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమం:

    తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ -2025లో భాగంగా రేపు(ఫిబ్రవరి 6) అవార్డుల స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. హైదరాబాద్ లో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రసాద్ ఫిల్మ్ ల్యాబ్ లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు.ఈ కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డితో పాటు టీఎఫ్ డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు హాజరవుతారు.

