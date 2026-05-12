త్వరగా రుతుపవనాలు వస్తాయని అంచనా.. ఖరీఫ్ సాగుకు రైతుల సన్నాహాలు
Kharif season : రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్ పంట సాగుకోసం అన్నదాతలు ఇప్పటికే పొలాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా నీటి విడుదల, విత్తనాల పంపిణీపై కార్యచరణ ముమ్మరం చేసింది.
రుతుపవనాలు ముందుగానే ప్రారంభమవుతాయని, సాగునీటిని కూడా ముందుగానే విడుదల చేస్తారని ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతులు రాబోయే ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం ముమ్మరంగా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దుక్కి దున్నడం, భూమిని చదును చేయడం, విత్తనాలు వేయడానికి ముందు చేసే పనులన్నీ ఊపందుకున్నాయి.
ఖరీఫ్ 2025లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 29.16 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు వేశారు. ఈ సీజన్లో కూడా ఇదే స్థాయిలో సాగు జరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. వ్యవసాయ కార్యకలాపాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులు, ఇతర అవసరమైన వ్యవసాయ ఉత్పాదకాల సకాల సరఫరాను నిర్ధారించడంతో పాటు, సాగు కార్యకలాపాలు సజావుగా సాగేందుకు నీటిపారుదల, వ్యవసాయ సహాయక సేవలను సమన్వయం చేయడానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించింది.
గత ఖరీఫ్ సీజన్ వివరాలు
గత ఖరీఫ్ సీజన్లో 15.59 లక్షల హెక్టార్లలో వరి సాగుతో రాష్ట్రంలోని మొత్తం సాగు విస్తీర్ణంలో సగానికి పైగా ప్రధాన పంటగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 4.56 లక్షల హెక్టార్లలో పత్తి, 3.63 లక్షల హెక్టార్లలో పప్పుధాన్యాలు, 2.63 లక్షల హెక్టార్లలో నూనెగింజల పంటలను పండించారు. పప్పుధాన్యాల పంటలలో కంది 3.22 లక్షల హెక్టార్లతో ముందు ఉండగా.. వేరుశనగ 2.08 లక్షల హెక్టార్లతో ప్రధాన నూనెగింజల పంటగా నిలిచింది. ఈ సీజన్లో 1.87 లక్షల హెక్టార్లలో మొక్కజొన్న సాగు చేయగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చెరకు, పొగాకు, నువ్వులు, ఆముదం, పొద్దుతిరుగుడు, సోయాబీన్ పంటలను కూడా చేపట్టారు.
దశలవారీగా నీటి విడుదల
నాట్లు వేసే పనుల కోసం కాలువ నీటి విడుదలను ఊహించి, డెల్టా ప్రాంతాల రైతులు ఇప్పటికే తమ వ్యవసాయ క్షేత్రాలను సిద్ధం చేయడం ప్రారంభించారు. ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం మే 15 నుంచి దశలవారీగా సాగునీటిని విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించింది.
కృష్ణా డెల్టా
కృష్ణా తూర్పు డెల్టాకు జూన్ 1 నుంచి, కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టాకు జూలై 1 నుంచి సాగునీటిని విడుదల చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టుల కింద ప్రస్తుతం 9.22 టీఎంసీల నీరు అందుబాటులో ఉంది. జూన్ రెండో వారంలో సాగు పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
మే 15 నుంచి సాగర్ నీరు
నాగార్జునసాగర్ జలాశయం నుంచి తాగునీరు, ప్రాథమిక సాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి మే 15 నుంచి రోజుకు 7,000 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. పలు ఏరియాల్లో రైతులు నారు పెంపకం, విత్తనాలు నాటే పనులను ముందుగానే చేపట్టేందుకు ఇది సాయపడనుంది.
నాణ్యమైన విత్తనాలు
ప్రభుత్వం ఏపీ రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా 7.46 లక్షల క్వింటాళ్ల నాణ్యమైన విత్తనాలను సరఫరా చేయబోతోంది. రాయితీ వరి విత్తనాల పంపిణీ మే 15 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. వేరుశనగ విత్తనాల సరఫరా మే 20 నుంచి మొదలవుతుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More