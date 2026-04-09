చిన్న గింజలే కానీ లాభాలు కొండంత! ఈ 3 విత్తనాలు మీ డైట్లో ఉంటే తిరుగుండదు
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో పోషకాహార లోపం అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. అయితే మనం రోజువారీ తీసుకునే ఆహారంలో కేవలం ఒకటి రెండు చెంచాల విత్తనాలను చేర్చుకోవడం ద్వారా అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఖరీదైన మందులు, జిమ్ వర్కౌట్లు మాత్రమే సరిపోవు.. మనం తీసుకునే ఆహారంలో చిన్నపాటి మార్పులు కూడా పెద్ద ఫలితాలను ఇస్తాయి. చూడటానికి చాలా చిన్నవిగా కనిపించినా, పోషకాల విషయంలో మాత్రం ఈ విత్తనాలు 'సూపర్ ఫుడ్స్' అనిపించుకుంటాయి. విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో నిండి ఉండే ఈ గింజలను రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు చెంచాలు తీసుకుంటే మీ శరీరానికి అవసరమైన శక్తి లభించడమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ డాక్టర్ మనన్ వోరా ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా మూడు రకాల గింజల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. ఈ మూడు విత్తనాలను మీ డైట్లో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. హలీమ్ గింజలు: రక్తహీనతకు పవర్ఫుల్ విరుగుడు
మన దేశంలో ముఖ్యంగా మహిళల్లో రక్తహీనత (Anemia) సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికి హలీమ్ గింజలు (Garden Cress Seeds) అద్భుతమైన పరిష్కారం. వీటిలో ఐరన్, ఫోలేట్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచి, అలసటను తగ్గిస్తాయి.
"హలీమ్ గింజలు రక్తహీనతతో బాధపడేవారికి సంజీవని లాంటివి. వీటిలో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎముకల బలానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి తోడ్పడతాయి" అని డాక్టర్ మనన్ వోరా పేర్కొన్నారు.
2. గుమ్మడి గింజలు: పురుషులు, మహిళలకు సమతుల్య పోషణ
గుమ్మడి గింజలను చాలామంది కేవలం రుచి కోసమే తింటారు, కానీ వీటిలో జింక్, మెగ్నీషియం, ఫైబర్, విటమిన్-ఇ మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి పురుషులలో శుక్రకణాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, రక్తపోటును నియంత్రించడంలోనూ, కండరాల పటిష్టతలోనూ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇవి సరైన ఎంపిక.
3. అవిసె గింజలు: గుండె పదిలంగా ఉండాలంటే..
శాకాహారులకు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లభించే అత్యుత్తమ వనరు 'అవిసె గింజలు' (Flax Seeds). ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి. ముఖ్యంగా మహిళల్లో హార్మోన్ల సమతుల్యతకు ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
అయితే, అవిసె గింజలను వాడేటప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా పాటించాలి. "అవిసె గింజల పైన ఉండే పొర చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, అది త్వరగా జీర్ణం కాదు. అందుకే వీటిని పొడి చేసి తీసుకుంటేనే శరీరానికి పూర్తి పోషకాలు అందుతాయి" అని డాక్టర్ సూచించారు.
ఏదైనా సరే అతిగా కాకుండా మితంగా తీసుకుంటేనే ఆరోగ్యం. ఈ మూడు రకాల గింజలను కలిపి రోజుకు ఒకటి నుంచి రెండు చెంచాలు మీ స్మూతీస్, సలాడ్స్ లేదా పెరుగులో కలుపుకుని తీసుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తేనే ఈ చిన్న మార్పులు మీ జీవితంలో పెద్ద ఫలితాలను చూపిస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈ గింజలను రోజుకు ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి?
సాధారణంగా రోజుకు 1 నుండి 2 టేబుల్ స్పూన్ల మిశ్రమ విత్తనాలను తీసుకోవడం మంచిది. అయితే మీ శరీర తత్వాన్ని బట్టి వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
2. అవిసె గింజలను వేయించి తినవచ్చా?
వేయించవచ్చు, కానీ వాటిని పొడి చేసి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభతరం అవుతుంది, పోషకాలు శరీరానికి వేగంగా అందుతాయి.
3. హలీమ్ గింజలు అందరూ తినవచ్చా?
అవును, కానీ గర్భిణీలు లేదా థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తీసుకునే ముందు వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.
4. ఈ విత్తనాలను ఎలా నిల్వ చేయాలి?
గాలి చొరబడని డబ్బాలో (Air-tight container) భద్రపరిచి, సూర్యరశ్మి నేరుగా తగలకుండా పొడి ప్రదేశంలో ఉంచితే ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
