    మహిళల్లో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ముప్పు 4 రెట్లు ఎక్కువ: కారణాలు, లక్షణాలు ఇవే

    మహిళల్లో హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం పురుషుల కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రారంభ లక్షణాలు, నివారణ మార్గాలపై ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ కుందన్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Mar 17, 2026 5:34 PM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ల వరకు కొన్ని వ్యాధులు పురుషుల కంటే మహిళలకే ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఇందులో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఒకటి. 2023లో 'జర్నల్ ఆఫ్ ఎండోక్రైన్ అండ్ మెటబాలిక్ రీసెర్చ్' ప్రచురించిన అధ్యయనం ప్రకారం.. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో ప్రారంభ దశలో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది. అసలు మహిళలకే ఈ ముప్పు ఎందుకు? గుర్తించడం ఎలా? దీనిపై మణిపాల్ హాస్పిటల్ (ఘజియాబాద్) సర్జికల్ ఆంకాలజీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ కుందన్ పంచుకున్న కీలక సమాచారం మీకోసం..

    మహిళల్లో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ముప్పు 4 రెట్లు ఎక్కువ: కారణాలు, లక్షణాలు ఇవే (Adobe stock)
    మహిళల్లోనే ముప్పు ఎందుకు ఎక్కువ?

    మహిళల శరీరంలో జరిగే హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులే దీనికి ప్రధాన కారణమని డాక్టర్ కుందన్ వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా:

    • ఈస్ట్రోజెన్ పాత్ర: మహిళల్లో యవ్వన దశ (Puberty) నుంచి మెనోపాజ్ వరకు ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ హార్మోన్ గొంతు భాగంలోని కణాల పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుంది.
    • వయస్సు: సాధారణంగా 20 నుంచి 55 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న మహిళల్లో ఈ క్యాన్సర్ ముప్పు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

    అయితే, థైరాయిడ్ క్యాన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే దీనికి పూర్తిస్థాయి చికిత్స అందుబాటులో ఉందని ఆయన భరోసా ఇస్తున్నారు.

    అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన లక్షణాలు

    చాలామంది నొప్పి వస్తేనే ఆస్పత్రికి వెళ్తుంటారు. కానీ, థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ప్రారంభంలో ఎలాంటి నొప్పి ఉండదు. కాబట్టి ఈ క్రింది మార్పులను గమనించాలి:

    • మెడపై గడ్డలు: మెడ కింద భాగంలో గట్టిగా ఉండే గడ్డ లాంటిది ఏర్పడటం. ఆహారం మింగేటప్పుడు లేదా మెడ పైకి కిందకి ఆడిస్తున్నప్పుడు ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
    • గొంతు మార్పు: జలుబు లేకపోయినా గొంతు బొంగురుపోవడం లేదా స్వరం మారిపోవడం. గొంతులోని కణజాలం వోకల్ కార్డ్స్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చినప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది.
    • మింగడంలో ఇబ్బంది: గట్టి పదార్థాలు తింటున్నప్పుడు గొంతులో ఏదో అడ్డుపడుతున్నట్లు లేదా ఒత్తిడిగా అనిపించడం.
    • మెడ బిగుతుగా మారడం: బరువు పెరగకపోయినా.. కండువా (Scarf) కట్టుకున్నా లేదా షర్ట్ కాలర్ బటన్ పెట్టుకున్నా మెడ వద్ద బిగుతుగా, అసౌకర్యంగా అనిపించడం.
    • వాపులు: మెడ పక్క భాగాల్లో వాపు రావడం, మందులు వాడినా తగ్గకపోవడం.
    నీళ్లు మింగేటప్పుడు గొంతు వద్ద ఏదైనా గడ్డ లేదా వాపు బయటకు కనిపిస్తుందో లేదో గమనించాలి. (Pexel)
    డాక్టర్ సలహా ఇదీ

    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యాన్ని ఇంట్లోనే సులభంగా పరీక్షించుకోవచ్చని డాక్టర్ కుందన్ సూచిస్తున్నారు.

    • నెక్ చెక్ (Neck Check): అద్దం ముందు నిలబడి, కొంచెం నీళ్లు నోట్లో పోసుకుని మెడను వెనక్కి వాల్చాలి. నీళ్లు మింగేటప్పుడు గొంతు వద్ద ఏదైనా గడ్డ లేదా వాపు బయటకు కనిపిస్తుందో లేదో గమనించాలి. నెలకు ఒకసారి ఇలా చేసుకోవడం మంచిది.
    • కుటుంబ చరిత్ర: మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉంటే, మీరు క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.
    • సమయం కీలకం: గొంతులో ఏదైనా తేడాగా అనిపిస్తే రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ కాలం వేచి చూడకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

    చికిత్స అందుబాటులో ఉందా?

    • థైరాయిడ్ క్యాన్సర్‌కు శస్త్రచికిత్స ప్రధాన పరిష్కారం.
    • వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి సగం థైరాయిడ్ గ్రంథిని తొలగిస్తారు (లోబెక్టమీ). దీనివల్ల మిగిలిన సగం గ్రంథి యథావిధిగా పనిచేస్తుంది.
    • ఒకవేళ వ్యాధి వ్యాపిస్తే పూర్తి గ్రంథిని తొలగిస్తారు.
    • ప్రస్తుతం అత్యాధునిక సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో, చిన్న గాటుతోనే సర్జరీ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల కోలుకోవడం సులభం, మచ్చలు కూడా పెద్దగా కనిపించవు. థైరాయిడ్ మొత్తం తొలగించినా, రోజూ ఒక చిన్న టాబ్లెట్ వేసుకోవడం ద్వారా శరీర జీవక్రియలను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఏదైనా అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించండి.)

    News/Lifestyle/మహిళల్లో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ముప్పు 4 రెట్లు ఎక్కువ: కారణాలు, లక్షణాలు ఇవే
