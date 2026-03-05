Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జంబలకిడిపంబ.. చీరకట్టులో మగ'మహారాణులు'.. ఇక్కడ హోలీ స్పేషల్ ఇదే

    Holi : హోలీ అనగానే.. రంగులు చల్లుకోవడం కామన్. కానీ కర్నూలు జిల్లాలోని ఓ ఊర్లో మాత్రం ఆచారం వేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ హోలీ రోజున మగాళ్లు చీరకట్టుకుంటారు.

    Published on: Mar 05, 2026 12:44 PM IST
    By Anand Sai, Kurnool
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఎక్కడైనా హోలీ అంటే రంగులు చల్లుకుంటారు, మిఠాయిలు పంచుకుంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో బావాబావమరుదులు పార్టీలు చేసుకుంటారు. ఇదంతా అందరికీ తెలిసిందే. కానీ కర్నూలు జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం సీన్ వేరేగా ఉంటుంది. పురుషులు చీర కట్టుకుని.. హోలీ చేసుకుంటారు. వాళ్లు రెడీ అయిన తీరు చూస్తే కచ్చితంగా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. గడ్డం ఉన్న ముఖాలకు పౌడర్, లిప్‌స్టిక్ పెట్టుకుంటారు. ఆ ఊరే కర్నూరు జిల్లాలోని ఆదోని మండలంలో ఉన్న సంతేకూడ్లురు గ్రామం. ఆంధ్రా-కర్ణాటక సరిహద్దులో ఈ ఊరు ఉంటుంది.

    సంతేకూడ్లురు హోలీ ఆచారం (Facebook)
    సంతేకూడ్లురు హోలీ ఆచారం (Facebook)

    అయితే హోలీ రోజున ఈ ఆచారం వెనక ఓ కథ కూడా ఉంది. దానిని ఇక్కడి ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు. అందుకే ప్రతీ ఏటా చీరకట్టులో పురుషులు సింగారించుకుంటారు. ఆ కథ ఏంటంటే.. ఒకప్పుడు కర్నూలులోని సంతేకూడ్లురు గ్రామం ప్రాంతంలో కరువు ఎక్కువైందట. గ్రామస్థులు అంతా కలిసి శ్రీకృష్ణుడిని వేడుకున్నారు. పురుషులు అందరు స్త్రీ వేషధారణలతో వచ్చి భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థిస్తే.. కరువు తీరిపోతుందని ఆకాశవాణి ద్వారా వినిపించిందని స్థానికులు చెబుతారు. అలా చేశాక గ్రామంలో వర్షం పడిందట. పంటలు బాగా పండాయని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

    ఇక అప్పటి నుంచి ఈ ఆచారం కొనసాగుతుంది. ఏదైనా కోరిక నెరవేరేందుకు కూడా ఈ ఆచారం ఫాలో అవుతారు. పురుషులు.. సేమ్ టూ సేమ్ మహిళలగా ముస్తాబు అవుతారు. చీర కడతారు, కాటుక పెట్టుకుంటారు, చేతులకు గాజులు వేసుకుంటారు, కాళ్లకు పారాణి రాసుకుంటారు, తలలో పూలు పెట్టుకుంటారు. అయితే వారికి మేకప్ చేసేది ఎవరో కాదు.. ఇంట్లోని మహిళలే. చాలా కఠినమైన నియమాలతో పూజలు చేస్తారు. హోలీ రోజున గ్రామంలోని రతీమన్మథుల ఆలయానికి వెళ్తారు. మెుక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

    రతీమన్మథులను స్త్రీ రూపంలో వెళ్లి దర్శించుకుంటే.. ఎలాంటి కోరికలు అయినా తీరుతాయని ఇక్కడివారి నమ్మకం. పెళ్లైన వారికి సంతానం కోసం, పెళ్లికాని యువకులు మంచి సంబంధం కోసం పూజలు చేస్తారు. అంతేకాదు అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడినవారు కూడా వచ్చే ఏడాది చీర కట్టుకుంటామని మెుక్కుకుంటారు.

    వేరే ప్రాంతాల్లో ఉన్నా.. హోలీ రోజున ఈ గ్రామానికి చెందినవారు కచ్చితంగా వస్తారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తరతరాలుగా తమ ఊర్లో వస్తున్న ఆచారాన్ని పాటిస్తారు. ఈ హోలీని చూసేందుకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చాలామంది వస్తుంటారు. ఈ ఏడాది ఏదైనా కోరిక కోరుకుని.. వచ్చే ఏడాది వరకు తీరితే.. కూడా చీర కట్టులో ముస్తాబు అవుతుటారు పురుషులు.

    recommendedIcon
    News/Andhra Pradesh/జంబలకిడిపంబ.. చీరకట్టులో మగ'మహారాణులు'.. ఇక్కడ హోలీ స్పేషల్ ఇదే
    News/Andhra Pradesh/జంబలకిడిపంబ.. చీరకట్టులో మగ'మహారాణులు'.. ఇక్కడ హోలీ స్పేషల్ ఇదే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes