Holi 2026 : మీ కారుపై హోలీ రంగులు పడ్డాయా? పెయింట్ పాడవకుండా క్లీన్ చేసేందుకు ఈ టిప్స్ పాటించండి..
Holi stains on car : హోలీ సంబరాల తర్వాత కారుపై పడ్డ రంగులను వదిలించడం సవాలుతో కూడుకున్న పని. సరైన పద్ధతిలో శుభ్రం చేయకపోతే కారు పెయింట్ దెబ్బతినే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మీ వాహనాన్ని సురక్షితంగా, మెరిసేలా ఉంచుకోవడానికి ఈ సింపుల్ గైడ్ ఫాలో అవ్వండి..
హోలీ వేడుకలు అంటేనే నవ్వులు, కేరింతలు, రంగులు! ఈ పండుగ మనలోని చిన్నపిల్లాడిని బయటకు తెస్తుంది. అయితే సంబరాలు ముగిసిన తర్వాత, మీరే కాదు.. మీ కారు కూడా ఒక రంగుల కాన్వాస్లా మారిపోవచ్చు! ఇంకా చెప్పాలంటే.. మన మీద రంగులు పడినా పర్లేదు కానీ, కారు మీద కలర్స్ చాలా మంది భయపడిపోతుంటారు.
వాస్తవానికి కారుపై పడే పొడి రంగులు (గులాల్), తడి రంగులు కొన్నిసార్లు భయపెడుతుంటాయి. ఏం చేసినా పోవు! వీటిని సరైన సమయంలో, సరైన పద్ధతిలో శుభ్రం చేయకపోతే.. హోలీ రంగులు దీపావళి వరకు కారుపైనే ఉండిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
కానీ ఆందోళన చెందకండి! ఈ కింది టిప్స్తో మీ కారును మళ్లీ కొత్తదానిలా మార్చుకోవచ్చు:
హోలీ 2026- మీ కారు మీద పడిన రంగులను ఇలా క్లీన్ చేయాలి..
1. రంగులను ఎండనివ్వకండి-
రంగులు కారుపై పడినప్పుడు ఎంత త్వరగా శుభ్రం చేస్తే అంత మంచిది! రంగులు కారు ఉపరితలంపై ఎక్కువ సేపు ఉంటే, అవి పెయింట్లోకి ఇంకిపోయి తొలగించడం కష్టమవుతుంది.
ముందుగా నీటితో కడగండి: కారును నేరుగా రుద్దడం (స్క్రబ్బింగ్) చేయకండి. దీనివల్ల రంగులోని చిన్న చిన్న రేణువులు పెయింట్పై గీతలు (స్క్రాచ్) పడేలా చేస్తాయి.
ప్రెజర్ వాషర్: వీలైతే హోస్ పైపు లేదా ప్రెజర్ వాషర్తో కారుపై ఉన్న ధూళిని, రంగులను ముందుగా నీటితో పూర్తిగా కడిగేయండి.
2. పెయింట్ పట్ల జాగ్రత్త వహించండి-
కారును కడిగేందుకు వంటింట్లో వాడే డిటర్జెంట్లు లేదా కఠినమైన కెమికల్స్ అస్సలు వాడకండి. ఇవి కారు షైనింగ్ను పాడు చేస్తాయి.
కార్ షాంపూ: పీహెచ్-బ్యాలెన్స్డ్ కార్ షాంపూ లేదా ఏదైనా మైల్డ్ షాంపూను నీటిలో కలిపి వాడండి.
మైక్రోఫైబర్ క్లాత్: మెత్తని మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ లేదా స్పాంజ్ ఉపయోగించి రంగులను తుడవండి.
ముఖ్య గమనిక: గుండ్రంగా తుడవకండి. దీనివల్ల కారుపై 'స్వర్ల్ మార్క్స్' పడి కారు వెలవెలబోయినట్లు కనిపిస్తుంది. కేవలం అడ్డంగా లేదా నిలువుగా మాత్రమే తుడవండి.
3. మొండి మరకల కోసం చిట్కా-
కొన్ని రంగు మరకలు ఎంతకీ వదలవు. అలాంటి చోట కొంచెం ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సి ఉంటుంది.
వినేగర్ సొల్యూషన్: సహజమైన క్లీనర్గా పనిచేసే వినేగర్ను నీటిలో కలిపి వాడండి. ఇది పెయింట్కు ఎలాంటి హాని చేయకుండానే మొండి రంగులను కరిగించగలదు.
4. ఇంటీరియర్స్ మర్చిపోవద్దు-
ఒక్కోసారి.. హోలీ రంగులు తెలియకుండానే కారు లోపలికి కూడా చేరుతుంటాయి. ఇది గమనించకపోతే నెక్ట్స్ టైమ్ కారు లోపల కూర్చునే సమయానికి, అంతా ఆలస్యం అయిపోతుంది.
పొడి రంగులు: లోపల పడ్డ పొడి రంగులను తొలగించడానికి వాక్యూమ్ క్లీనర్ వాడండి.
తడి మరకలు: సీట్లపై తడి మరకలు ఉంటే, తక్కువ డిటర్జెంట్ కలిపిన నీటితో మెల్లగా అద్దండి. కానీ గట్టిగా రుద్దకండి.
డ్యాష్బోర్డ్: తడి మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో డ్యాష్బోర్డ్, డోర్లను తుడవండి. కారు మ్యాట్లను బయటకు తీసి సబ్బు నీటితో విడిగా కడగండి.
5. అద్దాలను శుభ్రం చేయండి-
కిటికీలు, విండ్షీల్డ్పై రంగుల వల్ల ఒక పొరలా ఏర్పడి చూపు మందగించే అవకాశం ఉంది. గ్లాస్ క్లీనర్ లేదా వినేగర్-నీటి మిశ్రమంతో అద్దాలను, సైడ్ మిర్రర్లను శుభ్రం చేసి స్పష్టమైన విజన్ని పొందండి.
6. టైర్ల సంరక్షణ-
హోలీ వల్ల కారు బాడీతో పాటు టైర్లు, కారు కింది భాగం కూడా రంగులు, బురదతో నిండిపోతాయి. ప్రెజర్ వాషర్తో వీటిని క్లీన్ చేయండి. చివరగా టైర్ ప్రొటెక్టెంట్ వాడితే టైర్లు కొత్తవాటిలా మెరుస్తాయి.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. కారుపై ఉన్న మొండి రంగు మరకలను వదిలించడానికి నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ లేదా పెట్రోల్ వాడవచ్చా?
అస్సలు వాడకూడదు! నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ (ఎసిటోన్) లేదా పెట్రోల్ వంటివి కారుపై ఉన్న 'క్లియర్ కోట్'ను పూర్తిగా దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల పెయింట్ వెలవెలబోవడమే కాకుండా, శాశ్వతంగా పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మొండి మరకల కోసం కేవలం మైల్డ్ కార్ షాంపూ లేదా నీటిలో కలిపిన వెనిగర్ను మాత్రమే వాడటం సురక్షితం.
2. కారు సీట్లపై పడ్డ రంగులను ఎలా తొలగించాలి?
సీట్లపై పడ్డ పొడి రంగులను ముందుగా వాక్యూమ్ క్లీనర్తో పీల్చేయండి. తడి మరకలు ఉంటే, ఒక మెత్తని బట్టను మైల్డ్ డిటర్జెంట్ నీటిలో ముంచి ఆ మరకపై నెమ్మదిగా అద్దండి. ఎప్పుడూ గట్టిగా రుద్దకండి, అలా చేస్తే రంగు సీటు లోపలి పొరల్లోకి మరింత లోతుగా వెళ్లిపోతుంది. చివరగా పొడి బట్టతో తుడిచి ఆరనివ్వండి.
3. హోలీ రంగుల వల్ల కారు విండ్షీల్డ్ వైపర్లు పాడవుతాయా?
అవును, రంగుల్లో ఉండే కెమికల్స్ వల్ల వైపర్ బ్లేడ్ల మీద ఉండే రబ్బరు గట్టిపడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల వర్షం పడేటప్పుడు అద్దం సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వదు. అందుకే హోలీ తర్వాత వైపర్ బ్లేడ్లను కూడా మంచి నీటితో కడిగి, వాటిపై రంగులు లేకుండా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే కొంచెం గ్లిజరిన్ అప్లై చేస్తే రబ్బరు మెత్తగా ఉంటుంది.