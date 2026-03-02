Best Selling Cars : ఫిబ్రవరిలో ఎస్యూవీల ప్రభంజనం- సేల్స్లో ఈ కారు టాప్!
Best Selling Cars in February 2026 : ఫిబ్రవరి 2026లో భారత కార్ల మార్కెట్ పటిష్టమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. ముఖ్యంగా ఎస్యూవీలు, కాంపాక్ట్ సెడాన్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. టాప్-10 కార్లు కలిసి మొత్తం 1,70,127 యూనిట్ల విక్రయాలను నమోదు చేయగా, మారుతిని వెనక్కి నెట్టి టాటా నెక్సాన్ అగ్రస్థానానికి చేరింది.
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఫిబ్రవరి 2026 నెలలో వాహన విక్రయాలు జోరుగా సాగాయి. ముఖ్యంగా ఎస్యూవీలు, కాంపాక్ట్ సెడాన్ల విభాగంలో కొనుగోలుదారులు అత్యంత ఆసక్తి కనబరిచారు. దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మొదటి పది కార్లు కలిసి ఫిబ్రవరి నెలలో 1,70,127 యూనిట్ల అమ్మకాలను సాధించాయి.
గత ఏడాది ఇదే నెలతో పోలిస్తే అమ్మకాల్లో స్థిరమైన వృద్ధి నమోదైనప్పటికీ, జనవరి 2026తో పోలిస్తే విక్రయాలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. టాటా, మారుతీ సుజుకీ, హ్యుందాయ్ సంస్థల మోడళ్లు ఎప్పటిలాగే అమ్మకాల చార్టులో పైచేయి సాధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరి 2026లో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోయిన టాప్-10 కార్స్ లిస్ట్ని చూసేయండి..
అగ్రస్థానంలో టాటా నెక్సాన్..
టాటా నెక్సాన్ (ఈవీ వెర్షన్తో కలిపి) ఫిబ్రవరి 2026లో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలిచింది. ఈ మోడల్ మొత్తం 19,430 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. గత ఏడాది ఇదే ఫిబ్రవరిలో అమ్ముడైన 15,349 యూనిట్లతో పోలిస్తే ఇది 26.59 శాతం భారీ వృద్ధిని సూచిస్తోంది. అయితే, జనవరి 2026 విక్రయాలతో పోల్చినప్పుడు నెక్సాన్ అమ్మకాలు 16.84 శాతం తగ్గాయి.
రెండో స్థానంలో మారుతీ సుజుకీ డిజైర్..
మారుతీ సుజుకీకి చెందిన కాంపాక్ట్ సెడాన్ 'డిజైర్' 19,326 యూనిట్లతో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఏడాది ప్రాతిపదికన ఇది 31.52 శాతం గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించింది. నెలవారీ విక్రయాల పరంగా చూస్తే జనవరితో పోలిస్తే 1.54 శాతం స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించింది.
పటిష్టంగా టాటా పంచ్, హ్యుందాయ్ క్రెటా..
టాటా పంచ్ (ఈవీ వెర్షన్తో కలిపి) 18,748 యూనిట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 28.77 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయగా, జనవరితో పోలిస్తే అమ్మకాలు 2.64 శాతం తగ్గాయి.
హ్యుందాయ్ క్రెటా (ఈవీ వేరియంట్తో కలిపి) 17,938 యూనిట్లతో నాలుగో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఏడాది ప్రాతిపదికన 9.93 శాతం వృద్ధి సాధించడమే కాకుండా, నెలవారీ అమ్మకాల్లో కూడా 0.09 శాతం స్వల్ప వృద్ధితో నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
టాప్-6లో బ్రెజ్జా, ఎర్టిగా..
మారుతీ సుజుకీ బ్రెజ్జా 17,863 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 16.05 శాతం, జనవరితో పోలిస్తే 2.16 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మారుతీ సుజుకీ సంస్థ త్వరలోనే బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతుండటం గమనార్హం.
ఇక మారుతీ సుజుకీ ఎర్టిగా 17,807 యూనిట్లతో ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఇది ఏడాది ప్రాతిపదికన 19.77 శాతం వృద్ధిని చూసినప్పటికీ, జనవరితో పోలిస్తే 0.48 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది.
వెనకబడ్డ వ్యాగన్ ఆర్, స్విఫ్ట్, బాలెనో..
ఒకప్పుడు అమ్మకాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న మారుతీ సుజుకీ హ్యాచ్బ్యాక్ మోడళ్లు ఈసారి తిరోగమనం చెందాయి.
వ్యాగన్ ఆర్: 14,885 యూనిట్లతో ఏడో స్థానానికి పడిపోయింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 25.12 శాతం క్షీణతను నమోదు చేయడం గమనార్హం.
స్విఫ్ట్: 14,833 యూనిట్లతో ఎనిమిదో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఇది ఏడాది ప్రాతిపదికన 8.83 శాతం, నెలవారీగా 16.70 శాతం భారీ తగ్గుదలను చూసింది.
తొమ్మిదో స్థానంలో మహీంద్రా స్కార్పియో (స్కార్పియో ఎన్తో కలిపి) 14,665 యూనిట్లతో నిలిచింది. ఏడాది ప్రాతిపదికన ఇది 7.69 శాతం వృద్ధిని సాధించగా, నెలవారీగా 5.64 శాతం తగ్గింది.
బాలెనో: 14,632 యూనిట్ల విక్రయాలతో పదో స్థానంలో నిలిచింది. ఇది ఏడాది ప్రాతిపదికన 5.48 శాతం, జనవరితో పోలిస్తే 12.81 శాతం క్షీణతను నమోదు చేసింది.
బ్రాండ్ల వారీగా విశ్లేషణ..
మారుతి సుజుకీ: మొత్తం వాల్యూమ్ పరంగా మారుతీ సుజుకీ తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించింది. టాప్-10లో ఆరు మోడళ్లు ఈ సంస్థవే ఉండటం విశేషం. ఈ ఆరు మోడళ్లు కలిసి 99,346 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించాయి. అయితే డిజైర్, బ్రెజ్జా, ఎర్టిగా రాణించినా.. వ్యాగన్ ఆర్, స్విఫ్ట్, బాలెనో అమ్మకాలు తగ్గడం వల్ల మొత్తం మీద 2.86 శాతం స్వల్ప వృద్ధిని మాత్రమే సాధించింది.
టాటా మోటార్స్: ఏడాది ప్రాతిపదికన 27.65 శాతం అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. నెక్సాన్, పంచ్ ఈవీ వెర్షన్లు ఈ వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే టాటా మోటార్స్ ఏకంగా 8,270 యూనిట్లను అదనంగా విక్రయించి, అన్ని బ్రాండ్ల కంటే అత్యధిక వృద్ధిని నమోదు చేసిన సంస్థగా నిలిచింది.
హ్యుందాయ్ అండ్ మహీంద్రా: హ్యుందాయ్ 9.93 శాతం, మహీంద్రా 7.69 శాతం చొప్పున స్థిరమైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఫిబ్రవరి 2026లో భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారు ఏది?
2026 ఫిబ్రవరి నెలలో టాటా నెక్సాన్ భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ మోడల్ (ఈవీ వెర్షన్తో కలిపి) మొత్తం 19,430 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసి, మారుతీ సుజుకీ మోడళ్లను వెనక్కి నెట్టి నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
2. మారుతీ సుజుకీకి చెందిన పాపులర్ మోడళ్ల అమ్మకాలు తగ్గడానికి కారణం ఏంటి?
మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్ ఆర్ (25% తగ్గుదల), స్విఫ్ట్, బాలెనో వంటి మోడళ్ల అమ్మకాలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం వినియోగదారుల మొగ్గు హ్యాచ్బ్యాక్ కార్ల నుంచి ఎస్యూవీ, కాంపాక్ట్ సెడాన్ విభాగాల వైపు మళ్లడమే. అలాగే, బ్రెజ్జా వంటి మోడళ్ల ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లు రాబోతుండటం, ఇతర సంస్థల నుంచి గట్టి పోటీ ఉండటం కూడా ఈ తగ్గుదలకు కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.