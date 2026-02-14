Edit Profile
    బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి పయ్యావుల.. అంతకుముందు దుర్గమ్మ సన్నిధిలో బడ్జెట్ ప్రతులకు ప్రత్యేక పూజలు

    విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఏపీ బడ్జెట్ ప్రతులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ.. పూజలు చేశారు. తర్వాత మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు.

    Published on: Feb 14, 2026 11:36 AM IST
    By Anand Sai, Vijayawada
    ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పణకు ముందు, ఆర్థిక శాఖ సీనియర్ అధికారులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. బడ్జెట్ కాపీలను విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ దేవత ముందు ఉంచారు. వేద పండితులు శ్రేయస్సు, ప్రజా ప్రయోజనం కోసం ఆశీర్వదించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

    ఏపీ బడ్జెట్ ప్రతులకు ప్రత్యేక పూజలు
    ఏపీ బడ్జెట్ ప్రతులకు ప్రత్యేక పూజలు

    ఆర్థిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పియూష్ కుమార్, కార్యదర్శులు వినయ్ చంద్, రోనాల్డ్ రాస్, జాయింట్ సెక్రటరీ గౌతమ్ అల్లాడ, డిప్యూటీ సెక్రటరీ సూరజ్ గనోర్, ఇతరులతో కలిసి దుర్గా ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించారు.

    పూజల అనంతరం అధికారులు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ నివాసానికి వెళ్లి బడ్జెట్ కాపీలను అందజేశారు. తరువాత ఆయన వాటిని దేవత ముందు ఉంచి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. తరువాత మంత్రి పయ్యావుల వెంకటపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి, మరిన్ని పూజలు నిర్వహించి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. తరువాత మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తన సచివాలయ ఛాంబర్‌లో పూజలు చేసి అసెంబ్లీ సీఎం ఛాంబర్‌కు వెళ్లారు.

    మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అసెంబ్లీలో పూర్తి బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత శాసనమండలిలో ప్రవేశపెడతారు. దీని తరువాత ప్రభుత్వం వ్యవసాయ బడ్జెట్‌ను విడిగా ప్రవేశపెడుతుంది, మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అసెంబ్లీలో, రెవెన్యూ మంత్రి అనగని సత్య ప్రసాద్ కౌన్సిల్‌లో ప్రజెంటేషన్ నిర్వహిస్తారు.

    పది రోజుల క్రితం ముందస్తు సమావేశాలు నిర్వహించారు. వివిధ శాఖల మంత్రులు, శాఖ కార్యదర్శుల ప్రతిపాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు, ప్రజా ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్‌ను రూపొందించారు. గత సంవత్సరాల్లో ఉపయోగించిన సాంప్రదాయ విధానాలకు భిన్నంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంటుందని ఏపీ ఆర్థిక శాఖ చెప్పుకొచ్చింది.

