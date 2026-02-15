Edit Profile
    Bill Gates : రేపు ఏపీకి బిల్ గేట్స్ - టూర్ షెడ్యూల్ వివరాలివే

    మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ రేపు ఏపీకి రానున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తో సమావేశమవుతారు. అంతేకాకుండా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.

    Published on: Feb 15, 2026 7:04 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ఈనెల 16(రేపు)న రాష్ట్రానికి రానున్నారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ తరఫున రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులను సందర్శించడంతో పాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి నారా లోకేశ్ తో భేటీ కానున్నారు.

    ఏపీకి బిల్ గేట్స్
    బిల్ గేట్స్ టూర్ షెడ్యూల్…

    ఏపీ పర్యటనలో భాగంగా బిల్ గేట్స్… సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఏపీ సచివాలయానికి చేరుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ లతో సమావేశమవుతారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం రంగాలలో ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులను విస్తరించడంపై చర్చలు జరుగుతాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి..

    రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ (ఆర్టీజీఎస్)ను బిల్ గేట్స్ పరిశీలిస్తారు. అక్క సాంకేతికత వినియోగ తీరును పరిశీలిస్తారు. రియల్‌టైం గవర్నెన్స్‌ విధానం, దాని ఫలితాల్ని గేట్స్‌కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివరిస్తారు.

    ఆ తర్వాత సీఎం, మంత్రులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో బిల్ గేట్స్ తో పాటు ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు సమావేశమవుతారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 (స్వర్ణాంధ్ర) విజన్, మెడ్-టెక్, డయాగ్నొస్టిక్ సర్వీసెస్, హెల్త్ రికార్డ్ డిజిటలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ వంటి అంశాలపై చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. సంజీవనితో సహా వివిధ రంగాలలో ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలను వివరిస్తారు.

    ఈ కార్యక్రమాల పూర్తి తరువాత బిల్ గేట్స్ మరియు అతని బృందం… అమరావతిలోని ఉండవల్లి గ్రామంలోని వ్యవసాయ కేంద్రానికి వెళతారు. డ్రోన్లు మరియు ఏఐ టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని వీక్షిస్తారు. దీంతో బిల్ గేట్స్ పర్యటన పూర్తవుతుంది. మరోవైపు బిల్ గేట్స్ పర్యటన నేపథ్యంలో పట్టిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

