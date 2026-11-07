AP MPTC ZPTC Results : ఏపీ పరిషత్ సమరంలోనూ కూటమి ప్రభంజనం - మెజార్టీ స్థానాలు కైవసం!
AP MPTC ZPTC Election Results : ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ముగింపు తర్వాత జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. కడప, పులివెందుల వంటి వైసీపీ కోటల్లోనూ కూటమి జెండా రెపరెపలాడింది.
AP MPTC ZPTC Election Results : స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి జోరు కొనసాగుతోంది. తాజాగా వెల్లడైన పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ మెజార్టీ స్థానాల్లో పాగా వేసింది. దీంతో తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ శ్రేణులు ఆనందంలో ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాల పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న 582 జెడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు నవంబర్ 5వ తేదీన అధికారులు పోలింగ్ నిర్వహించారు. అంతకుముందే 77 జడ్పీటీసీ స్థానాలు, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమైనట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది.
ఇప్పటివరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం… టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో అత్యధిక ఆధిక్యంలో దూసుకుపోతోంది. ఏకగ్రీవమైన 77 స్థానాలతో కలిపి కూటమి అభ్యర్థులు ఇప్పటికే 320కి పైగా జడ్పీటీసీ స్థానాలను తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. మరో 100కి పైగా జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాల లెక్కింపులో కూడా ఇదే తరహా ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ప్రతిపక్ష వైసీపీ 27 జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో గెలవగా… 709 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో విక్టరీ కొట్టింది.
వైసీపీ గడపలో కూటమి జెండా…..
ఇప్పటివరకు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తిరుగులేని ప్రాబల్యం ఉన్న కడప జిల్లాలో టీడీపీ భారీ ఆధిక్యాన్ని చూపించింది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు తిరుగులేని మెజార్టీ దిశగా పయనిస్తున్నారు.
ఇటీవలే జరిగిన పులివెందుల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం నమోదు చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ, ఇప్పుడు పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని కూడా కైవసం చేసుకుంది. అలాగే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సొంత నియోజకవర్గమైన కుప్పం జడ్పీటీసీ స్థానంతో పాటు చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల పరిధిలోని అత్యధిక జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు స్పష్టమైన విజయాన్ని అందుకున్నారు.
మరోవైపు ఫలితాల వెల్లడిపై టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "కూటమి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సుపరిపాలన, సంక్షేమం, అభివృద్ధి, సామాజిక న్యాయానికి ప్రజలు ఇచ్చిన గొప్ప తీర్పు ఇది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మరియు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వంపై ఓటర్లు ఉంచిన నమ్మకానికి ఈ ఫలితాలే నిదర్శనం," అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో అనేక అక్రమాలు జరిగాయని, తమ ఫిర్యాదులపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సమయానికి స్పందించలేదని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More