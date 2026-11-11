గురుకులంలో కలకలం.. రాత్రికి రాత్రే విద్యార్థినుల జుట్టు కత్తిరించిన అజ్ఞాత వ్యక్తులు
పల్నాడు జిల్లాలోని గురుకులంలో కలకలం రేగింది. సుమారు 10 మంది విద్యార్థినుల జుట్టును గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కత్తిరించారు.
పల్నాడు జిల్లాలో ఘోరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రాత్రంతా చదువుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన విద్యార్థినులు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి చూసుకునేసరికి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. వారి జుట్టు రాత్రికి రాత్రే కత్తిరించి నేలపై పడి ఉండటంతో ఆ బాలికలు తెల్లారి చూసుకోగానే.. భయంతో కేకలు వేశారు. పల్నాడు జిల్లాలోని సత్తెనపల్లి మండలం రామకృష్ణాపురంలో ఉన్న డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ గురుకుల బాలికల పాఠశాల వసతి గృహంలో ఈ ఘోరం వెలుగుచూసింది.
రామకృష్ణాపూర్ అంబేద్కర్ గురుకుల హాస్టల్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్న దాదాపు 10 మంది విద్యార్థినులు రోజులాగే రాత్రి భోజనం ముగించుకుని తమ గదుల్లో నిద్రపోయారు. అయితే ఉదయం నిద్రలేచేసరికి తమ జడలు కత్తిరించి ఉండటం చూసి ఆ పిల్లలు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యారు. ఎవరు చేశారు? ఎప్పుడు చేశారు? అనేది తెలియక భయంతో వణికిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న తల్లిదండ్రులు హాస్టల్ వద్దకు పరుగులు తీశారు. తమ పిల్లల పరిస్థితిని చూసి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
'వసతి గృహంలోనే మా పిల్లలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. ఆడపిల్లలకు జుట్టు ఎంత ముఖ్యమో అందరికీ తెలిసిందే. అర్ధరాత్రి వేళ ఎవరో అజ్ఞాత వ్యక్తులు హాస్టల్లోకి వచ్చి మా పిల్లల జుట్టు కత్తిరిస్తుంటే అక్కడి సిబ్బంది ఏం చేస్తున్నారు? రేపు అంతకంటే ఘోరం జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు?' అని తల్లిదండ్రులు ప్రశ్నించారు.
ఈ వార్త క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. విద్యార్థినుల కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో గురుకుల పాఠశాల ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు. దట్టమైన గోడలు, భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నారనుకున్న గురుకులంలోకి బయటి వ్యక్తులు ఎలా చొరబడగలిగారనే దానిపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. లేదంటే లోపలి వ్యక్తులే ఎవరైనా చేశారా అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు.
పాఠశాల నిర్వహణ, హాస్టల్ వార్డెన్, భద్రతా సిబ్బంది తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ అనాలోచిత ఘటన జరిగిందని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. నిద్రపోతున్న బాలికల గదుల్లోకి అపరిచిత వ్యక్తులు రావడం వెనక ఏదైనా కోణం ఉందా లేదా మరేదైనా ఆకతాయిల చర్య ఉందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రాత్రి సమయంలో గేట్లు సరిగ్గా వేయకపోవడం, సిబ్బంది నిఘా లేకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న సత్తెనపల్లి పోలీసులు హుటాహుటిన గురుకుల పాఠశాలకు చేరుకుని పరిశీలించారు. బాధిత విద్యార్థినుల నుంచి, హాస్టల్ వర్గాల నుంచి వివరాలు సేకరించారు. పాఠశాలలోని సీసీటీవీ కెమెరాల దృశ్యాలను విశ్లేషిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన అజ్ఞాత వ్యక్తులను వెంటనే గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని, బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించిన హాస్టల్ సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More