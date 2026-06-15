NEET UG 2026 Admit Card : నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ విడుదల - డౌన్లోడ్ లింక్, పూర్తి వివరాలు
NEET UG 2026 Admit Card : నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ అడ్మిట్ కార్డ్లను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ లాగిన్ వివరాలతో వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
NEET UG 2026 Admit Card : దేశవ్యాప్తంగా వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ [NEET (UG)] - 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్కు సంబంధించి ఒక కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ పరిధిలోని స్వయంప్రతిపత్తి గల నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA), ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డ్లను (హాల్ టికెట్లను) అధికారికంగా విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఎన్టీఏ అధికారిక పోర్టల్ ద్వారా తమ అడ్మిట్ కార్డ్లను తక్షణమే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు ప్రకటించారు.
ప్రకటించిన అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం…. నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ జూన్ 21, 2026 (ఆదివారం) నాడు దేశవ్యాప్తంగా జరగనుంది. ఈ పరీక్ష ఒకే షిఫ్ట్లో మధ్యాహ్నం 02:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 05:15 గంటల వరకునిర్వహించబడుతుంది. విద్యార్థులకు కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రాల పూర్తి సమాచారాన్ని వారి అడ్మిట్ కార్డ్లలోనే స్పష్టంగా పొందుపరిచారు.
అడ్మిట్ కార్డ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఎలా…?
అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఎన్టీఏ అధికారిక వెబ్సైట్ను మాత్రమే సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.
- మొదట నీట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ https://neet.nta.nic.in ను సందర్శించాలి.
- జూన్ 14, 2026 నుండి అడ్మిట్ కార్డ్ లింక్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచబడింది.
- అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- స్క్రీన్పై అడ్మిట్ కార్డ్ ప్రత్యక్షమవుతుంది, దానిని ప్రింట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
అభ్యర్థులకు కీలక సూచనలు…
విద్యార్థులు అడ్మిట్ కార్డ్తో పాటు ఎన్టీఏ విడుదల చేసిన సమాచార బులెటిన్ లోని నిబంధనలను, హాల్ టికెట్పై ఉన్న కీలక సూచనలను జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఒకవేళ అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడంలో అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేదా సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైనా నేరుగా ఎన్టీఏ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించవచ్చు.
- హెల్ప్లైన్ నంబర్లు: 011-40759000 లేదా 011-69227700
- అధికారిక ఈ-మెయిల్: neetug2026@nta.ac.in
- అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.nta.ac.in , https://neet.nta.nic.in
దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు అత్యంత కీలకమైన నీట్ పరీక్ష మే 3న జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, క్వశ్చన్ పేపర్లను తయారు చేసిన ప్రొఫెసర్ల స్థాయిలోనే పేపర్ లీక్ అయినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. పరీక్ష జరగడానికి రెండు రోజుల ముందే…. అంటే మే 1 నాడే కొంతమంది అభ్యర్థుల మొబైల్ ఫోన్లకు ప్రశ్నపత్రాలు చేరినట్లు ఆధారాలు లభించడంతో ఆ పరీక్షను రద్దు చేసి, ఇప్పుడు జూన్ 21న అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య రీ-ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More