    బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ : నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు

    బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌పై ఎన్‌హెచ్ఏఐ నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులను సృష్టించింది. ఇప్పటికే రెండు క్రియేట్ అవ్వగా.. తాజాగా మరో రెండు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి.

    Published on: Jan 11, 2026 9:54 PM IST
    By Anand Sai
    నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఆర్థిక కారిడార్(NH-544G) అమలులో నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌లను విజయవంతంగా సృష్టించింది. ఇది నేషనల్ హైవేస్ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాన్ని తెలియపరుస్తుంది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    జనవరి 6, 2026న అధికారిక విడుదల ప్రకారం, ఎన్‌హెచ్ఏఐ పుట్టపర్తి సమీపంలో రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌లను సృష్టించింది. మొదటిది 24 గంటల వ్యవధిలో 28.89 కి.మీ తారు రోడ్డు నిర్మించడం. రెండో రికార్డు 24 గంటల్లో అత్యధికంగా 10,655 మెట్రిక్ టన్నుల బిటుమినస్‌ కాంక్రీట్‌ (కంకర, తారు) వేయడం. ఎకనామిక్ కారిడార్‌లో ఆరు-లేన్ల జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్ట్ కింద రెండు రికార్డులు మొదటిసారిగా నమోదు అయ్యాయి.

    ఇదే ఊపు మీద జనవరి 11, 2026న మరో రెండు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌లు క్రియేట్ అయ్యాయి. దీనితో మెుత్తం నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు నమోదైనట్టు. తాజాగా అయిన మూడో రికార్డు 57,500 టన్నుల బిటుమినస్ కాంక్రిట్ నిరంతరం వేయడం, నాలుగో రికార్డు 156-లేన్ కి.మీ లేదా 3-లేన్ల వెడల్పు 52-కిమీ-పొడవు నిరంతర చదును చేయడం ఉన్నాయి. ఇది మునుపటి 84.40-లేన్ల కిమీ లేదా 2-లేన్ల వెడల్పు 42.20-కిమీ-పొడవు రికార్డును అధిగమించింది.

    ఎన్‌హెచ్ఏఐ కన్సెషనర్ రాజ్‌పథ్ ఇన్‌ఫ్రాకాన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో కలిసి 70 టిప్పర్లు, ఐదు హాట్ మిక్స్ ప్లాంట్లు, ఒక పేవర్, 17 రోలర్‌లతో కూడిన అత్యాధునిక నిర్మాణ పరికరాలు, యంత్రాలను మోహరించడం ద్వారా ఈ రికార్డులను సృష్టించింది నేషనల్ హైవేస్.

    నాణ్యత నియమాలను పాటిస్తూనే ఈ రికార్డు సృష్టించారు. IIT-బాంబేతో సహా ప్రముఖ సంస్థల సహాయంతో నాణ్యతను పర్యవేక్షించారు. తద్వారా నాణ్యత, సేఫ్టీ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండేలా చూసుకున్నారు. 343 కి.మీ పొడవున్న యాక్సెస్-కంట్రోల్ ఆరు లేన్ల బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్ సురక్షితమైన, హై స్పీడ్ ప్రయాణంలో భాగంగా ఉంది.

    ఇందులో 17 ఇంటర్‌ఛేంజ్‌లు, 10 వే సైడ్ సౌకర్యాలు, 5.30 కి.మీ పొడవైన సొరంగం, అటవీ ప్రాంతం గుండా వెళ్ళే 21 కి.మీ పొడవైన కారిడార్ ఉన్నాయి. ఈ కారిడార్ పూర్తయిన తర్వాత బెంగళూరు-విజయవాడ మధ్య ప్రయాణ దూరం ప్రస్తుత 635 కిలోమీటర్ల నుండి 535 కిలోమీటర్లకు అంటే 100 కిలోమీటర్లు తగ్గుతుంది. అలాగే ప్రయాణ సమయం ప్రస్తుతం ఉన్న 12 గంటల నుండి సుమారు 8 గంటలకు అంటే దాదాపు నాలుగు గంటల మేర ఆదా అవుతుంది.

    News/Andhra Pradesh/బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ : నాలుగు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డులు
