వెనిజులా అధ్యక్షుడు మదురోకు పుట్టపర్తి సాయిబాబాతో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక బంధం ఇదే!
అమెరికా దళాల చేతికి చిక్కిన వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోకు పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబాతో విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. 2005లో ఆయన పుట్టపర్తిని సందర్శించారు. మదురోకు భారత్తో ఉన్న ఈ ఆసక్తికర ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మీకోసం.
అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో సంచలనం చోటుచేసుకుంది. వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్లను అమెరికా ప్రత్యేక దళాలు అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. వెనిజులా రాజధాని కరాకస్లో శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అత్యంత రహస్యంగా సాగిన ఆపరేషన్లో అమెరికా కమెండోలు వీరిని 'క్యాప్చర్' చేశారు. 1989లో పనామాపై దాడి తర్వాత లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో అమెరికా చేపట్టిన అతిపెద్ద సైనిక చర్య ఇదేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అయితే, ఈ నేతకు భారతదేశంతో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పుట్టపర్తితో ఒక లోతైన ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ఉందన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు.
పుట్టపర్తి భక్తుడిగా మదురో
నికోలస్ మదురో పుట్టుకతో క్యాథలిక్ అయినప్పటికీ, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్ ద్వారా పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా భక్తుడిగా మారారు. వీరిద్దరూ పెళ్లికి ముందే సాయిబాబా బోధనలకు ప్రభావితులయ్యారు.
2005 సందర్శన: మదురో వెనిజులా అధ్యక్షుడు కావడానికి సుమారు ఎనిమిదేళ్ల ముందే, అంటే 2005లో తన భాగస్వామి సిలియాతో కలిసి పుట్టపర్తిలోని ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ సత్యసాయిబాబాను కలిసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో తీయించుకున్న ఒక ఫోటోలో మదురో దంపతులు బాబా పక్కన కింద కూర్చుని ఉండటం గమనించవచ్చు.
జాతీయ అసెంబ్లీలో సంతాపం: 2011లో సత్యసాయిబాబా మరణించినప్పుడు, అప్పటి వెనిజులా విదేశాంగ మంత్రిగా ఉన్న మదురో స్వయంగా చొరవ తీసుకుని అక్కడి జాతీయ అసెంబ్లీలో అధికారిక సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
చిహ్నాల్లోనూ బాబా గుర్తులే: 2024లో వెనిజులా జాతీయ దినోత్సవ వేడుకల ఆహ్వాన పత్రికలపై 'ఓం' (Om) గుర్తును ముద్రించడం విశేషం. అంతేకాకుండా, నవంబర్ 2025లో సత్యసాయిబాబా శతజయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా మదురో ఆయనను 'కాంతి పుంజం' (Being of light) అని కొనియాడారు.
అమెరికా ఆపరేషన్ వెనుక కారణాలేంటి?
మదురో దంపతులు భారీ ఎత్తున కొకైన్ అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్ను నడుపుతున్నారని డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. మెక్సికోలోని సినలోవా కార్టెల్, కొలంబియా తిరుగుబాటుదారులు వంటి ప్రమాదకరమైన ముఠాలతో కలిసి మదురో పనిచేస్తున్నారని అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, తన దేశంలోని చమురు నిల్వలపై కన్నేసిన అమెరికా, కుట్రపూరితంగా తనపై ఈ ఆరోపణలు చేస్తోందని మదురో వాదిస్తున్నారు.
నియంతగా ముద్రపడిన ఒక నేతకు, పుట్టపర్తి సాయిబాబా పట్ల ఉన్న ఈ అచంచలమైన భక్తి ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.