నేటి నుంచి మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్లు.. 5,485 కేంద్రాల్లో స్వీకరణ
ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోరు మెుదలైంది. అక్టోబర్ 16 నుంచి 18వ తేదీ వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. దీంతో రాష్ట్రంలో రాజకీయ వాతావరణం మారింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పురపాలక ఎన్నికలకు అంతా సిద్ధమైంది. 100 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ అధికారికంగా వేగవంతమైంది. నేడు (శుక్రవారం) ఉదయం 11:00 గంటల నుంచి అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్లను స్వీకరించనున్నారు. ఈ నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఈనెల 18వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల వరకు సాగనుంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అత్యంత పారదర్శకంగా, స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ సమగ్ర ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మేయర్, మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాలతో పాటు మొత్తం 3,942 కార్పొరేటర్, కౌన్సిలర్ వార్డు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేయడానికి వీలుగా కమిషన్ 5,485 నామినేషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది.
నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు సిసిటీవీ కెమెరాలు, వీడియోగ్రఫీ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ప్రక్రియను రికార్డు చేస్తున్నారు. రద్దీని నియంత్రించేందుకు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పి. సురేష్ కుమార్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమిషనర్ సంపత్ కుమార్ గురువారం అన్ని మున్సిపల్ కమిషనర్లతో అత్యవసర వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. నామినేషన్ కేంద్రాల్లో తాగునీరు, నీడ, హెల్ప్ డెస్కులు, అవసరమైన సాంకేతిక వసతులు కల్పించాలని, ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలకు తావులేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఎన్నికల నిర్వహణ పర్యవేక్షణకు గాను రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ పరిధిలోని 28 జిల్లాలకు ప్రత్యేకంగా ఐఏఎస్ అధికారులను ఎన్నికల పరిశీలకులుగా నియమించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఈ ఐఏఎస్ పరిశీలకులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో నిష్పక్షపాతంగా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాలన్నారు. 'ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలును కఠినంగా పర్యవేక్షించాలి. ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టే చర్యలు, అక్రమ మద్యం, నగదు పంపిణీ వంటి అంశాలపై గట్టి నిఘా ఉంచాలి. రాజకీయ పార్టీలు లేదా అభ్యర్థులు కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి.' అని ఎస్ఈసీ చెప్పారు.
నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేసే సమయంలో అభ్యర్థులు, వారి మద్దతుదారులు నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. నామినేషన్ కేంద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లోకి అభ్యర్థితో పాటు నిర్దేశిత సంఖ్యలో మాత్రమే వాహనాలకు, వ్యక్తులకు అనుమతి ఉంటుంది. నామినేషన్ పత్రంతో పాటు అఫిడవిట్, కుల ధృవీకరణ పత్రం (రిజర్వ్డ్ స్థానాల్లో పోటీ చేసే వారికి), ఆస్తి-అప్పుల వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. కేటాయించిన రుసుమును సమర్పించి రసీదు పొందాలి.
ఎన్నికల్లో పాల్గొనే గుర్తింపు పొందిన, రిజిస్టర్డ్ రాజకీయ పార్టీలకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి గుర్తుల కేటాయింపుపై ఎన్నికల కమిషన్ ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు ఇదివరకు కేటాయించిన అధికారిక గుర్తులే మేయర్, వార్డు సభ్యులు, కౌన్సిలర్ల ఎన్నికల్లో వర్తిస్తాయి.
స్వతంత్రంగా పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు ఎన్నికల నిబంధనావళి ప్రకారం మిగిలిన ఉచిత గుర్తులను కేటాయిస్తారు. అభ్యర్థులెవరూ నచ్చని ఓటర్ల కోసం బ్యాలెట్ పేపర్లో చివరగా నోటా గుర్తును చేరుస్తారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More