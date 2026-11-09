PG Medical Seats : ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెరిగిన పీజీ మెడికల్ సీట్ల సంఖ్య.. మెుత్తం 4196
PG Medical Seats : ఏపీలో 4196కి పీజీ మెడికల్ సీట్లు చేరాయి. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో 162, ప్రైవేటులో 262 కొత్తగా పెరిగాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 424 అదనపు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వైద్య సీట్లు లభించాయి. దీంతో మొత్తం సీట్ల సంఖ్య 3,772 నుంచి 4,196కు చేరింది. ఈ అదనపు సీట్లను 18 ప్రభుత్వ, 18 ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలకు కేటాయించారు.
ప్రభుత్వ రంగంలో 162 సీట్లు అదనంగా చేరడంతో, మొత్తం పీజీ సీట్ల సంఖ్య 1,915 నుంచి 2,077కు పెరిగింది. ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలకు 262 అదనపు సీట్లు లభించాయి. దీంతో వాటి మొత్తం సీట్ల సంఖ్య 1,857 నుంచి 2,119కు పెరిగింది. ప్రభుత్వ సంస్థలలో, విజయనగరంలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు అత్యధికంగా 28 అదనపు సీట్లు లభించాయి.
ప్రైవేట్ రంగంలో కోనసీమ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కు అత్యధికంగా 59 సీట్లు కేటాయించారు. రాష్ట్రంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వైద్య విద్య విస్తరణకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ పి.చంద్రశేఖర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, జాతీయ వైద్య కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ), ఇతరులు అధికారులు అందించిన మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
అధిక పీజీ సీట్లు, మరింత మంది వైద్య పట్టభద్రులకు వివిధ స్పెషాలిటీలలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యను అభ్యసించడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తాయని డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. ఇది రాష్ట్ర వైద్య విద్యా సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని, మరింత మంది స్పెషలిస్ట్ వైద్య నిపుణులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న, అదనపు, కొత్త పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్ల వివరాలను విశ్వవిద్యాలయం క్రోడీకరించిందని యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ టి.సాయి సుధీర్ తెలిపారు. పీజీ వైద్య కోర్సులలో ప్రవేశాలు వర్తించే నిబంధనలు, కోటా వారీ సీట్ల పంపిణీ, అధికారిక కౌన్సెలింగ్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం నిర్వహిస్తారు.
కళాశాలల వారీగా సీట్ల లభ్యత, అర్హత అవసరాలు, కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్లు, కేటాయింపు విధానాలు, ఇతర మార్గదర్శకాల కోసం అభ్యర్థులు విశ్వవిద్యాలయ నోటిఫికేషన్లను చూడాలని డాక్టర్ సుధీర్ సూచించారు.
ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో పెరిగిన సీట్ల ప్రకారం చూసుకుంటే.. విజయనగరం 28, పాడేరు 24, రాజమహేంద్రవరం 20, కర్నూలు 19, నెల్లూరు ఏసీఎస్ఆర్ 15, శ్రీకాకుళం 12, అనంతపురం 12, గుంటూరు 8, మచిలీపట్నం 8, ఒంగోలు 7, కడప 7, విశాఖపట్నం హోమీ భాభా క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి పరిశోధనా కేంద్రం 2 సీట్లు పెరిగినాయి.
ఇక ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీల్లో.. కిమ్స్ 59, నంద్యాల శాంతిరామ్ 55, శ్రీకాకుళం గ్రేట్ ఈస్ట్రన్ 39, వైజాగ్ ఎన్నారై 33, ఏలూరు ఆశ్రమ్ 27, గుంటూరు కాటూరి 16, ఇబ్రహీంపట్నం నిమ్రా 12, కర్నూలు విశ్వభారతి 8, గన్నవరం పిన్నమనేని 7, చిత్తూరు అపోలో కాలేజీలో 6 సీట్లకు పెరిగింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More