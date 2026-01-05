Edit Profile
    కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ గ్యాస్ లీక్.. భారీగా మంటలు, మూడు గ్రామాలు ఖాళీ!

    కోనసీమ జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గంలో పెద్ద ప్రమాదం సంభవించింది. ఓఎన్‌జీసీ డ్రిల్లింగ్ సైట్ దగ్గర గ్యాస్ లీకైంది. దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడుతున్నాయి.

    Published on: Jan 05, 2026 4:48 PM IST
    By Anand Sai
    అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ గ్రామంలోని ఓఎన్‌జీసీ డ్రిల్లింగ్ సైట్ వద్ద గ్యాస్ లీక్ అయి పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. ఇది చూసిన గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురై ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి పరుగులు తీశారు.

    గ్యాస్ లీక్
    గ్యాస్ లీక్

    డీప్ ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీ తవ్వకాలు చేస్తుండగా.. గ్యాస్ లీక్ అయింది. తరువాత తెల్లటి పొగమంచులా వాయువు వ్యాపించింది. మొదట్లో పొగమంచుగా తప్పుగా భావించారు. తర్వాత మంటలు వ్యాపించాయి. స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. మరోవైపు ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు వ్యాపించాయి. చమురు వాసన వ్యాపించింది. పచ్చని కొబ్బరి చెట్లకు కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి.

    సమీపంలోని విద్యుత్ లైన్లు, ఆపరేటింగ్ ఇంజిన్ల నుండి నిప్పురవ్వలు మంటలను రేకెత్తించాయి. మలికిపురం మండల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలను భారీ పొగ, మంటలు చుట్టుముట్టాయి. అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి.

    జిల్లా కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ రవిరాలా, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాహుల్ మీనా, ఇతర అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కలెక్టర్ సూచనలను అనుసరించి, రెవెన్యూ అధికారులు గ్రామస్తులను ఖాళీ చేయమని ఆదేశించారు. ఈ ఊహించని సంఘటన కారణంగా మూడు గ్రామాలు ఖాళీ చేశారు.

    ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, మరణం లేదా గాయాలు సంభవించలేదు. గ్యాస్ లీకేజీ, అగ్నిప్రమాదం తరువాత రాజమండ్రి నుండి ఆయిల్ అండ్ నేచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ (ఓఎన్జీసీ) సీనియర్ అధికారులు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. డీప్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న బావిలో గ్యాస్ పైప్ లైన్ లీకేజీ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయని గుర్తించారు. కోనసీమ జిల్లా యంత్రాంగం కూడా అప్రమత్తమైంది. సంఘటన స్థలంలో అగ్నిమాపక, భద్రతా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

    సీఎం చంద్రబాబు ఆరా

    మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండలో ఓఎన్జీసీ డ్రిల్ సైట్ నుంచి గ్యాస్ లీకేజీపై సీఎం చంద్రాబుబ చంద్రబాబు నాయుడు ఆరా తీశారు. ఈ విషయం గురించి మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, వాసంశెట్టి సుభాష్, అధికారులతో మాట్లాడారు. లీకేజీ ఘటనపై స్థానిక అధికారులతో మాట్లాడమన్నారు. సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని సూచించామని ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. గ్రామస్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా చూడాలన్నారు. సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

    News/Andhra Pradesh/కోనసీమలో ఓఎన్‌జీసీ గ్యాస్ లీక్.. భారీగా మంటలు, మూడు గ్రామాలు ఖాళీ!
