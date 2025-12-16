Edit Profile
    భవానీ దీక్షల విరమణ.. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిని దర్శించుకున్న 5 లక్షల మందికిపైగా భక్తులు

    విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిని ఐదు రోజుల్లో భారీగా భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు. భవానీ దీక్షల విరమణ చేశారు. ఆలయ అధికారులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు.

    Published on: Dec 16, 2025 12:06 PM IST
    By Anand Sai
    విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో గత ఐదు రోజుల్లో 5.27 లక్షల మంది భక్తులు భవానీ దీక్షను ముగించుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. దీక్ష విరమణ చివరి రోజు డిసెంబరు 15 సోమవారం జరిగింది. సోమవారం పూర్ణాహుతితో పాత యాగశాలలో భవానీ దీక్ష విరమణ ముగిసింది. అయితే భవానీల రాక మంగళవారం వరకు కొనసాగుతుందని ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. అందువల్ల అధికారిక ముగింపునకు మించి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లను పొడిగించారు.

    విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి (@AndhraNexus)
    పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తూ, ఆలయ పరిపాలన మంగళవారం అన్ని ఆర్జిత సేవలు, VIP ప్రోటోకాల్ యాక్సెస్‌ను నిలిపివేసింది. దీనివల్ల భక్తులకు అంతరాయం లేకుండా దర్శనం లభిస్తుంది. ఈ ఉత్సవం భక్తుల నుండి అఖండమైన సానుకూల స్పందనతో ముగిసిందని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమం సజావుగా జరగడానికి అనేక విభాగాలలో ఖచ్చితమైన ప్రణాళిక, సమన్వయం కారణమని చెప్పారు.

    అధికారిక సమాచారం ప్రకారం ఆలయం 21.25 లక్షల లడ్డూలను ప్రసాదంగా పంపిణీ చేసి, 2.13 లక్షల భోజనాలు (అన్నప్రసాదం) భక్తులకు ఉచితంగా అందించింది. 59,435 మంది భక్తులు కళ్యాణకట్ట (పవిత్ర నైవేద్యం) స్వీకరించారు. ఈ సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి సీనా నాయక్, ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ తెలిపారు.

    భద్రత, జనసమూహ నిర్వహణ కోసం 4,000 మంది పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు. ఆలయ సముదాయం, పరిసర ప్రాంతాలలో పరిశుభ్రతను కాపాడటానికి దాదాపు 8,500 మంది పారిశుధ్య కార్మికులు నిమగ్నమయ్యారు. ఆలయం 85,000 మందికి మజ్జిగ, 85,000 మందికి బిస్కెట్లు పంపిణీ చేసింది. భక్తుల దాహం తీర్చడానికి పదిహేను లక్షల నీటి సీసాలు కూడా అందించారు.

    భక్తులకు జుట్టు కత్తిరించే సేవలను అందించడానికి దాదాపు 1000 మంది క్షురకులు వరుసలో ఉన్నారు. ఆలయం వివిధ సేవలను నిర్వహించడానికి 1,000 మందిని కూడా నియమించింది. కలెక్టర్, ఆలయ అధికారులు, ఆలయ పాలకమండలితో కలిసి, క్యూ లైన్లు, ఘాట్లను పరిశీలించి, ఏర్పాట్లు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయని భావించారు.

