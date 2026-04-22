Fertility Rate : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫెర్టిలిటీ రేటులో అత్యధిక, అత్యల్ప శాతం ఉన్న జిల్లాలు ఏవి?
Fertility Rate In AP : రాష్ట్రంలో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ విధానం అమలుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు. పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్పై చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ విధానం మీద సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లాలవారీగా నివేదికలు పరిశీలించారు. జిల్లాల వారీగా ఫెర్టిలిటీ రేట్ వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. అత్యధికంగా కడపలో 1.99, అత్యల్పంగా విశాఖలో 1.32 శాతంగా టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేటు ఉంది.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే.. 1.5 సగటుతో టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేటు నమోదు అయినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ లక్ష్యం 2.1కి పెంచడానికి తగిన కార్యాచరణ చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేటు సగటున 1.5 మాత్రమే ఉండటంపై సీఎం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జనాభా సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా ఉండాలంటే ఈ రేటు కనీసం 2.1 ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. సంతానోత్పత్తి రేటు ఇలాగే తగ్గుతూ పోతే భవిష్యత్తులో ఏపీలో యువశక్తి కొరత ఏర్పడి, 'వృద్ధుల రాష్ట్రం'గా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా జనాభా నియంత్రణ కంటే ఆరోగ్యవంతమైన జనాభా పెరుగుదలే లక్ష్యంగా కొత్త 'పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్' పాలసీని తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. పట్టణీకరణ, మారుతున్న జీవనశైలి వల్ల తగ్గుతున్న జనాభా రేటుపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలన్నారు. సంతానోత్పత్తి రేటును పెంచేలా దంపతులకు అవసరమైన ప్రోత్సాహకాలను అందించాలన్నారు. మెరుగైన మాతా శిశు ఆరోగ్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేయాలన్నారు.
మరోవైపు ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (PPP) పద్ధతిలో వైద్య కళాశాలల ఏర్పాటును వేగవంతం చేయాలని, నెలలోగా ప్రాజెక్టులను సంబంధిత సంస్థలకు అప్పగించాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు చెప్పారు. మార్కాపురం, మదనపల్లె, పులివెందుల, ఆదోని ఫేజ్-1లో నాలుగు మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణాన్ని వెంటనే ప్రారంభించాలన్నారు. అమలాపురం, బాపట్ల, పెనుకొండ, నర్సీపట్నం, పాలకొల్లు, పార్వతీపురంలో ఫేజ్-2 ప్రాజెక్టులను కూడా నిర్ణీత గడువులోగా చేపట్టాలన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆరోగ్య పెట్టుబడి విధానం 2026-31ని వీలైనంత త్వరగా ఖరారు చేసి, అమలులోకి తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశించారు. అమరావతిలో ఒక ప్రకృతి వైద్య కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖకు ఒక ప్రతిపాదనను పంపాలని కూడా చెప్పారు.
