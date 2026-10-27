అర్నబ్ ఎఫెక్ట్.. విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయ ఘాట్ రోడ్డు మూసివేత
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో విజయవాడ కనకదుర్గ ఘాట్ రోడ్డును తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అత్యంత తీవ్రమైన తుపాను అర్నబ్ కారణంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో హెచ్చరిక జారీ చేశారు. దీని దృష్ట్యా విజయవాడ మున్సిపల్ అధికారులు నగరంలోని భారీ హోర్డింగ్లను తొలగించారు. అలాగే బుడమేరు వాగు పరిసరాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలను భారీ వర్ష సూచన దృష్ట్యా అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకారం, అక్టోబర్ 27, 28 తేదీల్లో జిల్లాలో అక్కడక్కడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పాఠశాలలకు రెండు రోజుల పాటు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రసిద్ధ కనకదుర్గ అమ్మవారి ఆలయం ఉన్న ఇంద్రకీలాద్రి వద్ద, భక్తుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అక్టోబర్ 27 నుంచి తాత్కాలికంగా ఘాట్ రోడ్లను వాహనాల రాకపోకల కోసం మూసివేశారు. ఈ ప్రాంతంలో తరచుగా కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉంది; గత నెలలో కూడా ఇలాంటి ఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది.
ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. సీనా నాయక్ మాట్లాడుతూ.. అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులను ఘాట్ రోడ్డు మార్గంలో అనుమతించబోమని తెలిపారు. భక్తులు కేవలం మహామండపం మార్గం ద్వారా మాత్రమే ఆలయానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
తుపాను పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం మంగళవారం కలెక్టరేట్లో ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఉంటే 9154970454కి కాల్ చేయాలి. మరోవైపు విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తుపాను ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల నుండి ప్రజలను తరలించేందుకు 30 పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేసింది.
బాపట్ల కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లు
బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ వి.వినోద్ కుమార్, తుపాను పరిస్థితులు, భారీ వర్షాలు, ఇతర అత్యవసర సమయాల్లో ప్రజలకు సహాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్ నంబర్లను విడుదల చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం 24 గంటల కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రజలు జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్ను 08643-220226 నంబర్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. అలాగే 8712417880 అనే వాట్సాప్ హెల్ప్లైన్ నంబర్కు తమ లొకేషన్ పంపడం ద్వారా కూడా సహాయం పొందవచ్చు.
విద్యుత్ సరఫరాకు సంబంధించిన అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం, ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(APCPDCL) వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక సంప్రదింపు నంబర్లను కేటాయించింది. బాపట్ల సర్కిల్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9281413774 కాగా బాపట్ల, రేపల్లె డివిజన్ల కోసం 94910 52945, 94408 17597 నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచారు.
అంతేకాకుండా రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ కార్యాలయాలకు సంబంధించిన హెల్ప్లైన్ నంబర్లను కూడా అధికారులు ప్రకటించారు. రేపల్లె ఆర్డీఓ కార్యాలయాన్ని 08648-293795 లేదా 94407 80426 నంబర్ల ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. చీరాల ఆర్డీఓ కార్యాలయానికి 8712655910 నంబర్, బాపట్ల ఆర్డీఐ కార్యాలయానికి 9493803524 నంబర్ కేటాయించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More